La déclaration de Zelensky sur l’ouverture des points de passage dans le Donbass est une invitation à l’exécution

Alors que l’épidémie de coronavirus fait rage en Ukraine, la déclaration de Volodymyr Zelensky, le Président ukrainien, sur le fait que l’Ukraine veut ouvrir tous les points de passage sur la ligne de front dans le Donbass a été commenté par la RPD (République Populaire de Donetsk) comme étant ni plus ni moins qu’une invitation à l’exécution.

Zelensky veut ouvrir tous les points de passage sur la ligne de front dans le Donbass

Dans une vidéo publiée le 14 novembre, le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’est adressé en russe (tiens donc il n’est donc plus interdit aux officiels ukrainiens de parler publiquement autrement qu’en ukrainien ?) aux habitants de la RPD et de la RPL (République Populaire de Lougansk), pour leur assurer que l’Ukraine leur était ouverte, et que c’était de la faute des deux républiques populaires du Donbass si les points de passage sur la ligne de front restaient fermés.

« Séparément, je voudrais m’adresser à nos Ukrainiens, qui se trouvent dans les territoires occupés. Vous voyez tout par vous-même : l’Ukraine vous est ouverte dans tous les sens du terme », a déclaré Zelensky.

Sauf qu’au vu du projet de loi qui a été soumis par le gouvernement de Zelensky à la Rada la semaine passée, sur l’internement des citoyens russes en Ukraine, on comprend que c’est surtout les camps de concentration ukrainiens qui accueilleront à bras ouvert les habitants du Donbass !

Et concernant sa tirade sur le fait que ce serait l’autre partie au conflit qui « divise » les gens, il faut croire que Zelensky était dans le coma de 2014 jusqu’à aujourd’hui.

Car c’est l’Ukraine qui a voté des lois contre la langue russe, parlée majoritairement dans le Donbass, et en Crimée, provoquant la sécession des deux régions. C’est l’Ukraine qui a lancé une guerre contre sa propre population qui refusait le résultat du coup d’État du Maïdan, la glorification des collaborateurs des Nazis, et les lois russophobes. C’est l’Ukraine qui a introduit un blocus économique total de la RPD et de la RPL, qui coupe régulièrement l’eau à la RPL et qui aimerait faire de même avec la RPD.

Et je pourrais continuer ainsi encore longuement cette liste d’actes de l’Ukraine qui ont provoqué le rejet de la RPD, de la RPL et de la Crimée ! C’est l’Ukraine post-Maïdan qui a provoqué la division au sein de son propre peuple, pas la Russie, ni la RPD et la RPL.

Il déclare ensuite que l’Ukraine a aménagé de nouveaux points de passage et restauré les infrastructures, en disant ensuite que ce sont les républiques populaires qui bloquent leur ouverture, avant d’affirmer que la guerre prendra fin, que Kiev fait tout pour ça (ce qui est une vaste blague quand on voit dans quelle impasse l’Ukraine a mis les accords de Minsk) et qu’il n’y aura plus besoin de points de passage.

Les mensonges de Zelensky

Sauf que Zelensky ment dans son allocution. Car si les deux républiques du Donbass refusent d’ouvrir tous les points de passage c’est pour deux raisons, bien connues de l’Ukraine.

La première raison, c’est que le point de passage de Chtchastye qui doit relier la RPL à l’Ukraine, n’a pas été aménagé pour le passage des voitures et des camions côté ukrainien, comme cela était pourtant prévu par l’accord convenu sur l’ouverture de ce nouveau point de passage. L’Ukraine refuse même de faire ces aménagements. Or, tant que cela n’est pas fait, il est hors de question de l’ouvrir, car le but premier de ce nouveau point de passage est de permettre aux habitants de la RPL de se rendre en Ukraine en voiture, ce que ne permet pas le seul point de passage actuel, celui de Stanitsa Louganskaya.

De plus, l’Ukraine a annoncé publiquement l’ouverture de tous les points de passage de la ligne de front dans le Donbass le 10 novembre, alors que Kiev savait parfaitement que ceux-ci resteraient fermés côté RPD et RPL, envoyant ainsi les civils souffrir du froid en attendant pour rien de pouvoir franchir la ligne de contact ! Voilà ce que vaut l’attention de Kiev pour les civils du Donbass !

Surtout que l’Ukraine ne peut pas prétendre ignorer la deuxième raison derrière la fermeture des points de passage de la ligne de front dans le Donbass, à savoir l’épidémie de coronavirus !

Car non seulement l’Ukraine bat régulièrement des records de nouveaux cas journaliers de coronavirus (actuellement plus de 10 000 nouveaux cas par jour), et en est déjà à 545 689 cas, et 9 697 morts, obligeant Kiev à réintroduire des mesures de restriction (comme la fermeture des magasins non-essentiels le week-end), mais une bonne partie du gouvernement ukrainien l’a même attrapé !

Non seulement le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky a été testé positif au coronavirus, mais son chef de cabinet, Andreï Yermak, le ministre de la Défense, Andreï Taran, et le porte-parole de la Rada, Dmitri Razoumkov, sont aussi atteints du COVID-19.

Et l’Ukraine exige que les deux républiques populaires du Donbass laissent entrer librement sur leur territoire des milliers de personnes potentiellement infectées via les points de passage de la ligne de front ! Il s’agit d’une volonté claire et nette de provoquer un désastre sanitaire majeur en RPD et en RPL de la part de Kiev.

La déclaration du Président ukrainien est une invitation à l’exécution

C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en est venu le Président du Conseil Populaire de la RPD, Vladimir Bidiovka, qui a qualifié la déclaration de Zelensky de manœuvre populiste et d’invitation à l’exécution.

« Après la reprise des travaux sur tous les points de passage côté ukrainien, Volodymyr Zelensky a déclaré que le pays est ouvert aux résidents du Donbass. Il s’agit d’une nouvelle manœuvre populiste. Le fonctionnement normal des points de contrôle ne peut commencer qu’avec l’accord des républiques et après la normalisation de l’épidémie en Ukraine. Nous comprenons que l’apparition d’une « porte ouverte » entre le Donbass et l’Ukraine est un piège. C’est une invitation à l’exécution au sens propre du terme », a déclaré Bidiovka.

S’il en est venu à des mots aussi durs, c’est parce que l’ouverture totale des points de passage représente une menace directe pour la vie et la santé des citoyens de la RPD.

« Zelensky a montré une fois de plus que l’essentiel pour lui n’est pas le bénéfice concret pour les gens, mais l’audimat et la propagande. Et son appel aux habitants du Donbass est le sommet du cynisme et de l’hypocrisie. Après tout, ce sont les dirigeants de l’Ukraine qui mettent des obstacles sur la voie de la mise en œuvre des accords de Minsk, et qui spéculent délibérément sur les difficultés et les problèmes de la population », a souligné le président du Parlement

Il faut avoir une dose de cynisme et un manque total d’humanité pour jouer ainsi avec la vie et la santé des gens. Si le point de passage d’Elenovka n’est ouvert que deux fois par semaine au compte-gouttes, c’est parce que la RPD ne peut pas gérer un afflux plus important de personnes qu’il faut mettre en quarantaine dans l’hôpital mobile installé tout près.

Si l’Ukraine avait mieux géré l’épidémie de coronavirus, les deux républiques populaires du Donbass n’auraient pas été obligées de fermer les points de passage de la ligne de front pour protéger la santé de leur population.

Au lieu de jouer ainsi avec la vie des gens tout en prétendant se soucier de leurs difficultés, Zelensky ferait mieux de se mettre au travail pour appliquer sérieusement les accords de Minsk, au lieu de soumettre une feuille de route qui les viole totalement, et de refuser d’appliquer les points de ces accords dans l’ordre prévu. Il ferait bien aussi de se pencher sur la gestion de l’épidémie de coronavirus par son gouvernement. Ce sera bien plus constructif pour aider les habitants du Donbass que de faire des vidéos démagogiques et mensongères sur YouTube.

Christelle Néant

