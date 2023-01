La démocratie américaine battue en brèche

Les États-Unis connaissent une crise de ce que le journal britannique The Guardian a appelé un dysfonctionnement après que le chef de la majorité républicaine Kevin McCarthy a échoué à plusieurs reprises à obtenir les voix nécessaires pour devenir président de la Chambre des représentants.

Lors des dernières rondes, le leader de la majorité n’a pas réussi à obtenir les 218 voix nécessaires pour diriger la Chambre car 20 membres de son parti ont refusé de voter pour lui, un incident intra-partisan qui n’aurait pas été vu depuis 1923.

Le pépin dans cette scène politique américaine critique n’est pas les tentatives répétées de McCarthy pour se faire élire, mais la scission sans précédent au sein du GOP en premier lieu.

Cette scission affectera inévitablement à la fois l’activité législative du parti à la Chambre des représentants, notamment sur les questions controversées ou polémiques, et le parti lui-même, mais aussi les chances des Républicains de remporter la prochaine élection présidentielle.

En effet, le soutien à l’ancien président Donald Trump, qui prévoit de se présenter à la prochaine élection en 2024, fait toujours l’objet d’une division. Bien sûr, la crise de la démocratie américaine n’a pas commencé avec l’élection d’un nouveau président de la Chambre des représentants.

Au contraire, le point culminant de cette crise de la démocratie américaine a été la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, un incident sans précédent dans l’histoire des États-Unis. Les échos de cet incident, qui a porté atteinte aux États-Unis et à leur réputation, se font encore sentir, notamment chez les républicains.

Par conséquent, leurs résultats aux récentes élections de mi-mandat ont souffert bigrement, malgré le mécontentement du public à l’égard des performances de l’actuel président, Joe Biden.

Certains observateurs pensent que ce qui se passe actuellement à la Chambre des représentants des États-Unis est une conséquence directe des événements du 6 janvier 2021, lorsque le siège parlementaire le plus important du monde a été pris d’assaut et repris par les partisans de la ligne dure.

Mais il y a aussi le fait que, jusqu’à présent, l’enquête n’a pas réussi à fournir les conséquences dissuasives qui empêcheront une répétition de ces événements et prouveront au monde que la démocratie américaine est capable de se rétablir. Selon moi, le problème n’est pas les causes, qui peuvent être évidentes pour beaucoup, mais principalement les résultats et les conséquences possibles.

Cela est particulièrement vrai pour le choix du candidat républicain à la prochaine élection présidentielle. Le chaos et les divisions entre factions pourraient empêcher tout accord sur le candidat du parti. Le parti rouge semble divisé et a du mal à trouver un leadership qui puisse unir la droite lors de la prochaine campagne présidentielle.

Je pense que la crise de la démocratie américaine va au-delà de ces symptômes, qui ne doivent être ni gonflés ni minimisés. Néanmoins, certains problèmes sont plus dommageables et n’ont pas été abordés alors que l’arène politique américaine dérive plus près de la stase politique. En fait, il est très difficile de trouver de nouveaux chefs de parti.

L’une des raisons peut être l’échec des politiques d’administration du parti et l’influence de la vieille garde, qui a joué le rôle le plus important dans l’ascension de Biden et la nomination du Parti démocrate malgré son âge avancé et son incapacité à diriger le pays le plus puissant du monde dans ces circonstances turbulentes.

Une autre raison pourrait être qu’elle est tombée dans les griffes du trumpisme. Ces problèmes et crises complexes de la démocratie américaine vont probablement s’intensifier dans un avenir prévisible. Le conflit entre les deux grands partis, avec toute sa forte polarisation politique et sa difficulté à trouver un terrain d’entente, se déplace sur le terrain du conflit à somme nulle.

Sans parler du fait que le Parti républicain lui-même souffre de vives divisions internes, dont certaines tournent autour des idées de Trump. En effet, les responsables du parti n’ont même pas réalisé ce que signifie ne pas contrôler les deux chambres du Congrès comme prévu avant les dernières élections de mi-mandat, et encore moins une Chambre des représentants avec une majorité simple.

Je ne vais pas exagérer les conséquences de ce qui s’est passé et prétendre que c’est le début de la fin des États-Unis, etc.

Mais je ne peux pas non plus écarter ce qui attend la démocratie américaine, notamment en termes de réputation des États-Unis, qui perdent progressivement le statut et l’autorité morale qui les qualifiaient pour être un leader dans le monde, notamment dans l’exercice de la démocratie.

Ainsi, Washington ne peut plus jouer le rôle de figure de mentor et dicter les leçons de démocratie, de libertés et de règles de pratique politique au reste du monde. Ce n’est pas seulement que « l’on ne peut pas donner ce que l’on n’a pas », mais aussi qu’il est difficile de donner des leçons aux autres alors que le modèle américain est incapable de se prescrire un remède pour lui-même.

Si les États-Unis ont perdu une tranche importante de leur statut traditionnel en matière de pratique démocratique, cette perte déteindra inévitablement sur leur position dans la lutte permanente pour l’influence mondiale de leurs adversaires stratégiques, notamment la Chine.