La démocratie impériale de Russie

@Dom66

Anticipation assez réaliste.

C’est en effet toujours plus facile de dire que les gouvernements des autres qu’on n’aime pas on des fausses oppositions quand on veut expliquer leur succès.

Quand c’est la Russie qui tient les mêmes discours sur la France, ça passe moins bien, ce n’est pas correct, c’est de la propagande. Si là-bas ils étaient aussi malhonnêtes que chez nous, ils pourraient accuser Hollande d’avoir fait assassiner les charlies et d’en conclure que les journalistes étaient menacées par Hollande, ne laissant en vie qu’une opposition consensuelle (car elle l’est, ça c’est un fait).