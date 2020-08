La fin de l’Histoire

Au moins depuis la mort mystérieuse, au mois d’août de l’année passée, du détenu 76318-054, plus connu sous le nom de Jeffrey Epstein, dans le tristement célèbre « Metropolitan Correctional Center » à New York, le monde sait que ces choses-là n’arrivent pas uniquement dans les prisons russes.

Sauf que, dans le cas du détenu Sergueï Magnitsky, mort en 2009, il s’agissait d’un lanceur d’alerte contre un système politique « répressif et corrompu ». Ce fut du moins l’avis du Conseil de l’Europe et son rapporteur en 2013, l’ancien Conseiller national socialiste suisse, Andreas Gross, ainsi que l’ex députée verte au Bundestag, Marieluise Beck, accessoirement co-fondatrice du « think tank » libéral « Zentrum Liberale Moderne » (1).

Toujours est-il, cette « crasse violation des droits humains » par le gouvernement russe était, et l’est toujours, dénoncé inlassablement par le financier américain et jadis plus important investisseur en Russie, jusqu’en 1998, date de la crise économique et financière qui dévasta le pays, William Felix Browder, par ailleurs petit-fils du défunt président du Parti communiste américain entre 1934 et 1945 et agent soviétique, Earl Russell Browder, mort en 1973.

Jadis un fervent défenseur du président Vladimir Poutine, le financier et activiste politique (Wikipedia) fut refoulé à l’aéroport de Cheremetievo en novembre 2005 et interdit de séjour sur territoire russe, car considéré comme « menace pour la sécurité nationale ». Depuis, il dénonce la « kleptocratie du système politique russe et de son président », allant jusqu’à affirmer que le dernier aurait amassé une fortune personnelle de 200 milliards USD, 10 % du PIB annuel.

En tout cas, ses arguments avaient fait mouche chez les députés du Congrès américain, car celui-ci introduit, en 2012, sous la houlette des sénateurs Bernjamin Cardin (Maryland) et feu John McCain (Arizona), la « Loi Magnitsky », du nom de l’avocat décédé du financier Browder, signée par l’ancien président Barack Obama, loi qui agit comme déclencheur d’une série de sanctions économiques contre la Russie, sous couvert des droits humains, accompagnées d’une lente et dangereuse détérioration des relations entre les deux pays, dûment alimentée par les médias des deux côtés de l’Atlantique, au détriment de la sécurité des peuples en Europe.

Détérioration également exacerbée par l’introduction d’une loi similaire par le Canada, la Grande Bretagne, l’Estonie ainsi que la Lituanie, culminant dans ce qui restera dans les annales de « l’almanach du vaudeville politique », le « Russiagate » ou l’accusation, émise par le Parti démocrate américain, d’une supposée interférence russe dans les élections présidentielles de 2016.

Recherché par un mandat d’arrêt via « Interpol » pour fraude fiscale par les autorités russes, les autres pays membres de l’organisation refusèrent d’arrêter le fugitif Browder, sous prétexte que l’acte d’accusation aurait été émis pour « des motifs politiques ».

Couplée avec une gestion sanitaire et économique calamiteuse de la pandémie du « coronavirus » par les gardiens du capitalisme libéral, la énième bulle financière en gestation, l’affaire Epstein, le torpillage désespéré par l’establishment démocrate de la candidature du sénateur Sanders, le sabotage délibéré des dernières élections législatives en Grande-Bretagne par l’aile libérale du parti « Labour », l’élection à sa tête de l’ancien procureur Sir Keir Starmer, proche du service secret britannique MI5, le dilettantisme de l’opération « integrity initiative » (2) lancée dans le but de « contrer la désinformation russe » en Europe, l’interdiction de la chaîne de télévision russe « Russia Today » sur sol britannique, envisagée et défendue par le même « socialiste » Sir Starmer devant la Chambre des Communes la semaine passée, au nom de la « liberté de la presse », l’hégémonie du capitalisme néolibéral montre définitivement quelques signes de fatigue.

A propos « liberté de la presse », peu de gens ont dû avoir le privilège de visionner le film documentaire du cinéaste russe Andreï Nekrassov, un fervent critique du président Poutine, « The Magnitsky Act- Behind the Scenes », une commande de la chaîne de télévision « ARTE », car celle-ci avait finalement préféré renoncer à sa diffusion en 2016, cédant ainsi aux pressions du premier intéressé, le financier Bill Browder. (Disponible sur « youtube » depuis novembre 2019, 3'000 vues)

Une projection du film devant un groupe de députés du « Parlement européen », le 3 mai 2016, date de la « Journée mondiale de la liberté de la presse », fut également annulée, ainsi que des projections prévues par diverses chaînes de télévision allemandes et françaises.

L’œuvre cinématographique, conçue à l’origine par le cinéaste russe comme « docudrame » en hommage à un lanceur d’alerte héroïque, l’avocat Sergueï Magnitsky, contre l’arbitraire et la corruption de l’état russe se transforma au fur et à mesure en un acte d’accusation contre son inspirateur, le financier Bill Browder et ses soutiens politiques et médiatiques. Dans une interview, accordée au média online allemand « Nachdenkseiten » en 2019, le cinéaste déclara : « Ce film a ruiné ma réputation et ma carrière. Je suis dorénavant considéré comme « facteur de risque » par mes pairs. » Le courage des professionnels des milieux artistiques ne connaît plus de limites, à l’instar de ceux des médias d’ailleurs.

Pourtant ce fut dans un esprit de solidarité à l’égard de son ami, le financier américain Bill Browder, et son avocat décédé, Sergueï Magnitsky, qu’Andreï Nekrassov entama son film documentaire.

En effet, Browder affirma, et continue d’affirmer, que des fonctionnaires d’état russes, en complicité avec des malfrats, qui par ailleurs sont tous décédés de manière inexpliquée, se seraient saisis de titres de propriété de son fonds d’investissement « Hermitage Capital Management », co-fondé avec le défunt financier libano-genevois Edmond Safra, pour encaisser de manière frauduleuse un rabais fiscal de 230 millions USD (Barron’s) supercherie qu’aurait découverte son avocat Sergej Magnitsky, qui l’aurait aussitôt dénoncée à la police moscovite, mais qui se serait fait arrêter et incarcérer par celle-ci et battu à mort dans sa cellule de prison.

En effet le film commence bien avec des scènes de torture et d’interrogatoire dans la cellule d’une prison moscovite, suivi par le portait de la personnification de la corruption étatique, le major Pavel Karpov, enquêteur auprès du Ministère de l’intérieur, cherchant à améliorer son salaire annuel de 6'000 USD.

« La Russie avait pris cette décision salutaire de muter du communisme au capitalisme, ce qui avait offert aux investisseurs des opportunités inespérées et ce qui avait motivé ma décision de déménager à Moscou en 1996 et d’y investir 4,5 milliards USD à travers mon fonds d’investissement « Hermitage Capital Management », plein d’espoir et de rêves que la Russie allait finalement se transformer d’un pays arriéré en une démocratie occidentale, jusqu’ à ce que, le 4 juin 2007, la police moscovite effectua une perquisition des bureaux de ma société, s’emparant de l’original de l’acte constitutif et autres documents. » dixit Bill Browder

La suite du film suggère que des fonctionnaires d’état, de mèche avec des malfrats de la pègre moscovite, auraient utilisé ces documents pour réenregistrer la société en leur nom dans le but de réclamer à l’état une ristourne fiscale de 230 millions USD. Bill Browder affirma en outre que sa société avait vendu l’ensemble de ses investissements de 4,5 milliards USD en Russie en 2006. (Après son refoulement à l’aéroport de Cheremtievo en novembre 2005 ndlr)

Après avoir « parcouru une liste des avocats moscovites », Mr. Browder serait finalement tombé sur un juriste du nom de Sergueï Magnitsky, qui, au terme d’intenses recherches, aurait découvert que des agents de la police se seraient appropriés de la ristourne fiscale, 230 millions USD, finalement accordée par l’état aux nouveaux propriétaires du fonds d’investissement.

Le 7 octobre 2008 le lanceur d’alerte Magnitsky se serait rendu devant le « Comité d’enquête de la Fédération de Russie » pour témoigner, dénonçant les agissements frauduleux des officiers Pavel Karpov et Artem Kuznetsov avec la complicité des autorités fiscales. Contre toute attente s’ensuivirent la perquisition du domicile du lanceur d’alerte et son arrestation.

En regardant le documentaire, le doute sur la véracité du récit de William Felix Browder commence à s’installer à partir de 43 minutes 25 secondes. Au mois de juillet 2014 le major Pavel Karpov déposa plainte pour diffamation à l’encontre du financier Bill Browder en témoignant devant la « Cour royale de justice » à Londres qui se déclara finalement « non-compétente ».

Browder prétend que Karpov aurait acquis, au mois de novembre 2008, un appartement d’une valeur de 930'000 USS au centre de Moscou, ce que le dernier réfute devant la caméra du cinéaste, présentant un acte d’achat d’un appartement en construction datant de 2004, dont les travaux se terminèrent en 2008, appartement qu’il aurait vendu pour régler les frais de justice de son procès à Londres. « Browder m’accuse d’abus de pouvoir parce que j’ai participé à la perquisition, injustifiée selon lui, de ses bureaux à Moscou au mois de juin 2007, mais nous menions des investigations pour évasion fiscale depuis 2004 déjà. » fin de citation

On pourrait ajouter que le major Karpov n’avait pas « désespérément besoin d’améliorer son salaire », car en tant que fonctionnaire il touche une rétribution mensuelle de 6'200 USD et non un salaire annuel de 6'000 USD comme le prétend le financier Browder, mise à part le fait que le major n’aurait jamais été accusé pour abus de pouvoir par le détenu Magnitsky, la pierre angulaire de l’accusation de Bill Browder, du moins il n’existerait aucun document russe qui le prouverait, car les documents, produits par le financier furent toutes des traductions, effectuées par son staff, dont une bonne partie ne reflétait pas le sens du texte original.

L’interview avec le député suisse, à l’origine du rapport sur l’assassinat du lanceur d’alerte, Serguei Magnitsky, Andreas Gross, devant la caméra du cinéaste russe, se déroula de façon quelque peu scabreuse, rapporteur socialiste qui par ailleurs déclara devant les membres du Conseil de l’Europe : « J’ai eu le privilège de rédiger avec M. Schirmer une histoire véritablement incroyable. C’est l’histoire d’un américain (Bill Browder ndlr) qui faisait de l’argent et du bon business pendant les années folles et qui savait utiliser des failles du système juridique russe à son profit (bad laws) mais qui ne s’enrichissait pas parce qu’il volait l’état (?). C’est l’histoire d’un état qui lui volait 230 millions USD. » fin de citation

Lors d’une interview, Andreï Nekrassov présente un document en russe au rapporteur suisse, document stipulant que Magnitsky n’avait jamais accusé le major Karpov d’abus de pouvoir, réponse d’Andreas Gross : « Nous avons toujours utilisé les traductions en anglais de Bill Browder, car je ne parle pas le russe. » fin de citation

On pourrait ajouter que les mêmes documents, en russe, suggèrent qu’en réalité ce furent les autorités russes qui convoquèrent Sergueï Magnitsky en sa qualité de comptable de la société de Bill Browder et non comme avocat de Bill Browder, dans le cadre de l’investigation sur de présumés faits d’évasion fiscale, entamée en 2014, comme l’avait affirmé le major Karpov. Magnitsky n’était donc nullement un lanceur d’alerte.

Il se trouve en outre que le 9 avril 2008, six mois avant l’interrogatoire de Magnitsky, un journal moscovite reporta qu’une citoyenne russe du nom de Rimma Starova, une ancienne directrice du fonds, aurait déposé plainte pour fraude fiscale à grande échelle auprès du Ministère de l’Intérieur à Kazan à l’encontre de représentants de la banque HSBC (devenue propriétaire de « Hermitage Capital Management » ndlr) un fait, répertorié par une ancienne version du site internet du fonds d’investissement, inaccessible depuis.

Visiblement agacé par les questions du cinéaste russe lors d’une interview, Bill Browder se laissa aller à la remarque, ou pourrait-on dire la menace : « Si j’étais vous je serais plus prudent. Ne répandez pas de fausses informations selon lesquels Serguei Magnitsky ne serait pas un lanceur d’alerte. Ce serait dommageable pour vous (et votre carrière ? ndlr). »

« Celui qui ne connaît pas la vérité n’est qu’un imbécile. Celui qui la connaît, mais l’appelle un mensonge est un criminel. » Bertolt Brecht