La « France-Afrique » c’est terminé, ce qui semble être ignoré au sommet de l’Etat

Avec le récent coup d’État au Niger et qui déstabilise le fragile équilibre de paix au sein des pays de l’Afrique Subsaharienne, la question de l’approvisionnement en uranium des pays Européens et de la France en particulier peut inquiéter pour sa fourniture. Mais il y aurait pire en cas de conflit militaire dans la région, et imaginons les effets pour la France si elle « s’associait » à la CEDEAO.

Inquiétude légitime au sein de la classe politique pour l’approvisionnement en Uranium du Niger, tant pour l’UE que pour la France

Pour rappel : Selon Euratum, au niveau européen, le Niger conserve la première place. Par exemple, En 2021, il fournissait en effet près du quart de l'uranium utilisé par l’Union Européenne avec 24,3 %. Il devançait le Kazakhstan 23 %, la Russie 19,3 %, l’Australie 15,5 %, ou encore le Canada 4,3 %. Les conséquence du coup d’État au Niger ne pourraient que se faire ressentir à l’échelle européenne.

Curieux tout de même ! certains observateur se sont étonnés, alors que les sanctions économiques internationales contre la Russie ne cessent de se renforcer. Or si l’Union européenne a longtemps débattu de l’embargo sur le gaz et le pétrole russe, le sujet de l’approvisionnement en combustible nucléaire a été beaucoup moins évoqué dans les échanges.

Par rapport aux réserve d’uranium dans le monde

D’après les spécialistes, la question qui se pose sur les réserves d’uranium naturel concerne en fait davantage la capacité à extraire celui-ci de manière rentable que d’évaluer sa présence effective sur Terre. En effet, l’uranium est par exemple présent en quantités considérables dans les océans. Bien que les technologies actuelles permettent de l’extraire, le processus n’est pas suffisamment bon marché pour en justifier l’exploitation.

Économiquement, l’uranium utilisé ne peut être extrait qu’à partir de minerais à haute teneur. Sur la base des ressources minières à haute teneur connues aujourd’hui et de la production d’électricité dans les centrales nucléaires actuellement en service, les réserves seraient épuisées dans près d'une centaine d’années. Sauf qu’avec une croissance démographique explosive, l’épuisement des réserves se situerait sur une période bien inférieure.

C’est une des raisons de l’intérêt porté aux centrales nucléaires dite de « 4eme génération » sont actuellement en phase de développement, l'impact du coût de l’uranium sur le coût du kWh serait, d’après les spécialistes, considérablement diminué, autorisant des extractions plus coûteuses et donc des réserves pratiquement inépuisables. Les centrales de 4e génération permettraient par ailleurs de consommer une part importante des déchets résultant de la production d’électricité nucléaire.

L'indépendance énergétique Française grâce au nucléaire,mythe ou réalité ?

L'indépendance énergétique Française grâce au nucléaire est un argument souvent mis en avant par la filière et les pouvoirs politiques, elle n'en reste pas moins dépendante des mines d'uranium qui se trouvent hors du pays. Dès lors, où la France s'approvisionne-t-elle ?

Depuis 2001, date à laquelle les dernières mines d'uranium ont fermé sur le territoire français, le métal lourd est intégralement importé. D'après les chiffres le comité technique Euratom (CTE), entre 2005 et 2020, les 138 230 tonnes d’uranium naturel importées vers la France provenaient en grande partie des quatre pays suivants : Kazakhstan : 27 748 tonnes (soit 20,1 %), Australie : 25 804 tonnes (18,7 %), Niger : 24 787 tonnes (17,9 %), Ouzbékistan : 22 197 tonnes (16,1 %). A lire : https://www.geo.fr/environnement/de-quels-pays-la-france-depend-t-elle-pour-lenergie-nucleaire-212245

S’engager dans une action militaire au coté de La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) le pire des piège pour la France ?

Au vu des réactions de l’UE et surtout de la France, si la junte militaire se maintient n’est-ce pas du « pain béni » pour Wladimir Poutine et les Russes, surtout Wagner ? Nul doute qu’en cas de conflit militaire avec la junte au pouvoir, vu dont la France a réagi, le pire serait qu’elle intervienne dans ce conflit en soutient à la CEDEAO. Un Conflit militaire dans ce secteur auquel la France participerait et dont par réaction du groupe Wagner qui volerait au secours des putschistes pour épauler la faible armée Nigérienne, avec le soutien Russe, ouvrant ainsi la porte à un conflit Russie – France serait inévitable. Mais N’est-ce pas ce qu’espère Wladimir Poutine ? Faire tomber la France dans le piège de la guerre avec la Russie au sein d’un pays Africain où le sentiment « anti Français » ne cesse de s’amplifier...Avec les effets que l’on peut imaginer, d’autant que ce sentiment « anti Français » est partagé pratiquement par les populations de tous les pays de l’ex - empire colonial et au-delà en Afrique, si on se réfère au soutien que certains de ces pays apportent à la Russie et à son Président dans la guerre qu’il fait à l’Ukraine avec l’occupation de certaines partie du territoire de celle-ci ...

La « France-Afrique » est terminée, que la classe politique n’est rien vu venir de son rejet auprès des populations des pays Africains de l’ex-empire est une évidence ...

Certes, le président Mohamed Bazoum du Niger qui vient d’être renversé par un coup d’état militaire était légalement élu, mais la façon dont a réagi le gouvernement Français, qui d’ailleurs persiste dans son intervention dans les affaires intérieures de ce pays, y compris en « montrant les dents » au coté de la CDAO, est une erreur majeure. C’est d’ailleurs à peu près ce qu’indiquait publiquement un Général Français à BFM TV. Si condamner sur le plan diplomatique ce coup d’état militaire et soutenir les initiatives de concertation pour sortir de la crise, afin d’éviter que le Niger sombre dans la violence, est une démarche normale et souhaitable pour la diplomatie Française, mais s’engager dans une politique d’affrontement avec le chef de la Junte militaire n’est guère rémunérateur. A l’évidence il n’a que faire de la suspension des aides financières que lui apportait la banque mondiale et les pays de l’Union Européenne, notamment la France, car il pourra compter sur l’aide du bloc pro-Russe, sans oublier celle de la Chine...

Emmanuel Macron, à l’instar de ses derniers prédécesseurs (Sarkozy, Hollande) semble ignorer que la « France-Afrique » où offiçia un certain Jacques Foccart, lequel eut pendant longtemps la main haute sur tout ce qui touchait à l'Afrique et qui concernait en Afrique de l’Ouest : le Sénégal, la Cote d’Ivoire, le Burkina Faso, le Togo,le Bénin, le Niger, la Guinée. En Afrique Centrale : La république du Congo, le Gabon, le Tchad, la république Centrafricaine, le Cameroun. Sans oublier l’Océan Indien et la corne de l’Afrique avec Madagascar, Djibouti, mais aussi les Comores, c’est terminé.

Si toutefois la république démocratique du Congo démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda sont francophones, ce sont d'anciennes colonies belges où l'influence de la France n'est pas prépondérante. A lire aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7afrique

A noter que dans un communiqué lu à la télévision nationale, au moment où les pressions pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger se multiplient internationalement. les militaires auteurs du coup d'Etat ont annoncé mettre « fin aux fonctions » d'ambassadeurs du Niger en France, aux Etats -Unis, au Nigeria et au Togo, cela s’apparente à une rupture diplomatique...

S’est-on posé la question : pourquoi autant de sentiment « anti Français » de la part des populations de la plupart des pays de l’ex-empire colonial ?

La France vient de décider de suspendre son aide accordée au Niger qui s’est élevée en 2022 à 119,2 millions d’euros. Selon son site internet, l'Union Européenne a alloué 503 millions d'euros (554 millions de dollars) de son budget à l'amélioration de la gouvernance, de l'éducation et de « la croissance durable » au Niger pour la période 2021-2024.

Sachant que ces aides sont apportées depuis longtemps et qu’en plus il y a au Niger la manne de l’uranium ce pays. Situé en plein coeur du Sahel, le Niger est un vaste territoire de 1 268 000 km² en partie désertique et doté d'une population de 27,35 millions d’habitant en 2023. Avec une croissance démographique dont le taux de fécondité moyen avec 6,8 enfants par femme est parmi les plus élevées au monde et selon les prévisions, ce pays connaît un « niveau d’extrême pauvreté » qui ne peut qu’augmenter si la la croissance démographique n’est pas maîtrisée et les aides internationales, ainsi que les retombées financières de l’uranium mieux réparties avec rigueur. Dès lors si l’on considère que les aides financières doivent servir à l'amélioration de la gouvernance, de l'éducation et de « la croissance durable », ce qui concernerait directement plus de 11 millions de personnes on peut s’interroger si cet argent est réellement utilisé conformément à sa destination ?

Ne pas évoquer la question démographique ne peut, par ailleurs, qu’aggraver la situation sociale et sociétale de ce pays

Junte militaire ou président légalement élu, vu l’extrême pauvreté du Niger qui ne cessera de se développer avec la croissance démographique qui caractérise ce pays, une répartition douteuse de l’aide internationale et les insuffisances manifestes dans la répartition de la richesse due à la « manne » financière de l’uranium, qui à l’évidence ne profite guère à la population. Nous avons là un cocktail qui explose au visage de la France par rapport à ce que ressent cette population à son égard…

Il faut avoir à l’esprit qu’à l’exception du Gabon dont le taux de fécondité est de 3,5 enfants par femme, pour tous les autres pays Africain de l’ex- empire colonial Français ils ont ont un taux de fécondité supérieur à 4 enfants par femme et il n’y a pas que ceux de l’ex-empire Français... En 2021 le taux de fécondité moyen de l’ensemble des pays sub-sahariens est de 4,6 enfants par femme. Que la France ne se soit pas préoccupée de cette question démographique et un suivi beaucoup plus rigoureux des aides financières aux Etats qu’elles contrôlait, mais aussi un soutient beaucoup plus suivi à l’éducation, en particulier pour les femmes en les aidant, notamment, au maximum pour la contraception grâce à la gratuité, mais pour la France, vu la réaction d’hostilité des populations locales à son égard, cela semble désormais compromis…Les Russes et les Chinois s’en occuperont...Peut être ?… Personnellement, j’en doute, à part d’être utilisé comme « chair à canon » en Ukraine... ?

Pour conclure

S’il faut se passer de l’uranium du Niger, malgré tout, cela ne poserait pas à court terme de problème, vu qu’il y a d’autres fournisseurs potentiel, sauf que le prix risque d’être plus élevé et la facture d’électricité plus élevée pour le consommateur Français. Mais, suivant l’évolution de la situation au Niger et la façon dont la France a réagit le pire serait un conflit auquel la France participerait, dont par réaction du groupe Wagner qui volerait au secours des putschistes avec l’aval de la Russie, l’affrontement Russo-Français serait inévitable… Pour le plus grand plaisir de Wladimir Poutine, même s’il se présente aujourd’hui comme un homme de paix dans la région… Mais chacun sait qu’il ment...