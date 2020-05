La France va aider financièrement l’Ukraine à priver le Donbass d’eau potable

Lors de l’émission « Parole libre » de Savik Chouster, Alexeï Reznikov, le Vice-premier ministre ukrainien en charge de la « réintégration des territoires temporairement occupés » a non seulement déclaré que Kiev n’appliquerait pas les accords de Minsk, mais aussi que la France aidera financièrement l’Ukraine à construire un nouvel aqueduc pour Marioupol, ce qui permettra de couper l’eau aux deux républiques populaires du Donbass sans que la ville en soit privée ! En clair, la France va se rendre complice du génocide de la population du Donbass par l’Ukraine !

Andreï Biletski appelle à couper l’eau et l’électricité de la RPD et de la RPL

Lors de cette émission de Savik Chouster, qui a duré près de trois heures, Andreï Biletski, l’ancien chef du régiment Azov et chef de file des néo-nazis ukrainiens, a appelé à couper l’eau et l’électricité aux Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) afin qu’elles se rendent rapidement.

« Nous pouvons mettre en place un véritable blocus efficace, pas un blocus de pacotille. Couper l’électricité, l’eau, tout ce que l’Ukraine fournit à ce territoire. Nous devons construire un mur et les obliger à capituler. De cette façon, nous mettrons fin plus rapidement aux souffrances des gens », a déclaré Biletski.

Ah c’est sûr qu’une fois morts de soif, les habitants du Donbass souffriront moins. Le seul « petit » problème pour le néo-nazi de service c’est que de telles méthodes de guerre sont un crime contre l’humanité, comme spécifié dans l’article 7 du Statut de Rome. Créer des conditions de vie insoutenables pour exterminer toute ou partie d’une population est une tentative de génocide, et donc un crime contre l’humanité.

Il faut d’ailleurs souligner que personne ne reprend Biletski sur le plateau pour lui rappeler que cela est un crime contre l’Humanité, et qu’il y a des femmes, des enfants et des personnes âgées sur le territoire des deux républiques qui mourront de telles mesures.

Personne ne lui rappelle non plus que les deux républiques populaires disposent de centrales électriques à charbon qui couvrent les besoins en électricité de la RPD et de la RPL. Les deux républiques n’ont donc pas besoin de l’électricité venant d’Ukraine.

Reznikov explique comment la France va aider l’Ukraine à couper l’eau aux républiques du Donbass

Alexeï Reznikov répond alors à Biletski qu’il n’est pas possible actuellement d’appliquer un tel blocus de l’eau, car cela en priverait aussi la ville de Marioupol. En effet, les aqueducs courent à travers la ligne de front dans le Donbass. Si on coupe l’eau à l’une des parties, l’autre en est privée aussi.

Reznikov n’a aucune parole pour défendre la population du Donbass située en RPD et RPL. Le Vice-premier ministre ukrainien en charge de la « réintégration des territoires temporairement occupés », n’en a rien à faire de la population qu’il prétend « réintégrer » à l’Ukraine. Eux ils peuvent mourir de soif. Il dit d’ailleurs qu’il est d’accord avec Biletski sur la nécessité de couper l’eau des territoires qui ne sont pas sous contrôle de l’Ukraine (comme ils l’ont fait avec la Crimée d’ailleurs).

Avec une mentalité pareille l’Ukraine se demande encore pourquoi la population du Donbass n’a aucune intention de revenir sous le giron de Kiev ? Qui aurait envie de revenir au sein d’un pays qui n’a aucun scrupule à te laisser mourir de faim, de soif, de froid, et qui te bombarde chaque jour que Dieu fait ?

Avec de tels propos de la part de Reznikov, on est loin des projets de Zelensky de créer une chaîne de télévision russophone pour « reconquérir les âmes et les cœurs » des habitants du Donbass… Vous pouvez leur servir toute la propagande que vous voulez en langue russe, si vous coupez l’eau de la RPD et de la RPL pour les forcer à se rendre, niveau reconquête des cœurs on repassera.

Encore pire, Reznikov déclare en réponse à Biletski que la Convention de Genève obligerait l’occupant (imaginaire dans le cas présent, à savoir la Russie) à assurer les conditions de vie de la population du point de vue humanitaire. Ce qui a de quoi fait rire vu les nombreuses déclarations outragées de l’Ukraine à chaque fois que la Russie envoie un convoi humanitaire dans le Donbass…

Sans parler du fait que la Russie n’occupe pas la RPD et la RPL, sauf dans la tête des cinglés qui gouvernent l’Ukraine. Si c’était le cas, encore une fois, Kiev aurait porté plainte contre la Russie auprès du tribunal de l’ONU pour annexion de territoire. Ce qu’elle, n’a JAMAIS fait. JAMAIS !

Voilà comment l’Ukraine est prête à se défausser de sa responsabilité dans un futur crime contre l’Humanité grâce à son occupant imaginaire ! Car ne vous y trompez pas, si l’Ukraine ne peut pas encore totalement couper l’eau de la partie du Donbass qui n’est pas sous son contrôle (la RPL subit déjà des coupures d’eau régulières depuis six ans), ce n’est pas l’envie qui manque.

Reznikov explique alors que si cela n’est pas possible aujourd’hui, cela le sera demain, grâce à une aide financière que la France va fournir à l’Ukraine. Le Vice-premier ministre ukrainien a ainsi annoncé sur le plateau de Chouster que l’Ukraine est en train de signer un contrat avec la France, qui va investir 60 millions d’euros dans la construction d’un système d’alimentation en eau de Marioupol qui contournera la partie du Donbass non contrôlée par Kiev. Un accord avait déjà été signé en 2019 entre la France et l’Ukraine concernant cet investissement.

Et une fois que cet aqueduc sera construit, l’Ukraine pourra couper l’eau de la partie du Donbass contrôlée par la RPD et la RPL. Voilà le plan de Zelensky pour le Donbass. Pas la paix, ni l’application des accords de Minsk. Mais le blocus total de la région pour essayer de forcer la population à se rendre !

Et la France, qui est je le rappelle l’un des garants des accords de Minsk, s’apprête à aider financièrement l’Ukraine dans son opération de génocide de la population du Donbass en permettant à Kiev de couper l’approvisionnement en eau de la RPD et de la RPL, sans avoir à en subir les conséquences !!!

Voilà à quoi va servir l’argent des contribuables français ! À mener un génocide de plus aux portes de l’Union Européenne !

Et pour ceux qui soutiennent les néo-nazis ukrainiens et se réjouissent à l’avance du résultat d’une telle mesure. Ne rêvez pas. Le Donbass ne s’est pas rendu en 2014, alors que des gens mourraient de faim et de froid, quand ils ne mourraient pas sous les obus et les bombes de l’armée ukrainienne. Ils ne se rendront pas plus si l’Ukraine coupe l’eau de la RPD et de la RPL. Cela ne fera que pousser la Russie à aider encore plus les deux républiques, qui se rapprocheront de plus en plus du grand pays voisin et s’éloigneront toujours plus de l’Ukraine.

Sans parler du fait que l’application de telles méthodes par l’Ukraine serait considéré comme une violation totale des accords de Minsk et un casus belli par les deux républiques populaires. Si Kiev ne veut pas voir la menace de Léonid Passetchnik, de repousser la ligne de front de plusieurs dizaines de kilomètres vers l’intérieur de l’Ukraine, se réaliser, je lui conseille d’abandonner ses plans de couper l’eau de la RPD et de la RPL.

Si elle ne veut pas se retrouver complice des crimes contre l’Humanité de l’Ukraine, la France ferait bien de se retirer de ce projet d’aqueduc, dont le seul but est de pouvoir mener à bien la politique génocidaire de Kiev contre la population du Donbass. Faute de quoi, la France portera une lourde responsabilité dans ce qu’il adviendra, au même titre que l’ONU et l’OSCE dont le silence coupable sur les déclarations criminelles des officiels ukrainiens se fait remarquer !

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider