La globalisation : prochaine victime du coronavirus ?

Alors que l’évolution de la pandémie est devenue plus inquiétante avec les cas en Italie, en Iran et en Corée, le coronavirus expose de nombreux aspects problématiques de notre globalisation. Il pourrait bien apporter sa contribution à la remise en question du laisser passer et du laisser faire, qui produisent un monde profondément déséquilibré, accentuant toutes les crises.

Dangers du laisser passer et du laisser faire

Les récents développements en Italie posent en effet la question de l’absence de frontières dans l’UE. Ne faudrait-il pas mieux contrôler les mouvements de personnes entre la France et l’Italie ? Problème : cela est-il encore possible en l’absence de postes frontières ? Et en absence de contrôle et de traçage, il est plus difficile de mesurer les risques. Une personne qui serait allée dans une région touchée en Italie pourrait parfaitement ne pas être identifiée, volontairement ou pas. Où l’on découvre que l’espace Schengen peut compliquer la protection sanitaire des citoyens. Dans le cadre d’une pandémie, la circulation des individus par delà les frontières sans le moindre contrôle n’est-elle pas dangereuse ?

Régis Debray a bien montré le besoin de frontières pour défendre notre mode de vie, mis en danger par l’absence de frontières. A contrario, le choix de la Grande-Bretagne, avant même le Brexit, de conserver des contrôles aux frontières et de ne pas rejoindre l’espace Schengen, apparaît comme bien plus raisonnable. Et des contrôles aux frontières ne signifient pas fermeture, comme le montre notre voisin d’outre-Manche, qui accueille des flux de personnes très importants. Plus globalement, cette pandémie ne montre-t-elle pas que des frontières et des contrôles à ces frontières sont essentiels pour maîtriser son destin, par-delà les questions sanitaires ? Par-delà les besoins en terme de sécurité

L’autre question posée par la pandémie est la concentration excessive produite par le système économique actuel. Bien évidement, les média parlent de la « pénurie en vue dans les boutiques de prêt à porter », mais cela montre aussi que laisser faire cette concentration nous expose à tout problème dans le pays qui concentre un savoir-faire. Les Etats-Unis en jouent pour bloquer des pays ou des entreprises, avec le dollar ou certaines technologies, ainsi, le risque est tout autant politique qu’accidentel, ce qui devrait nous amener à remettre en question cette concentration. Le fait que 80% des principes actifs des médicaments viennent de 3 pays en devient encore plus choquant, dangereux et effarant.