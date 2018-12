La grande arnaque protectionniste de Donald Trump

Bien sûr, les droits de douane mis en place sur l’acier et l’aluminium, puis contre une grande partie des produits importés de Chine, entretiennent la tonalité protectionniste du discours de Donald Trump. Mais pour qui va plus loin que les coups de menton du locataire de la Maison Blanche, les choix du président des Etats-Unis ne semblent finalement pas si protectionnistes…

Le bruit protectionniste, et les accords libre-échangistes

Comme toujours avec Trump, qui semble prendre sa présidence pour un gigantesque jeu de télé-réalité , les paroles, déjà très fluctuantes, n’ont pas toujours de rapport avec les actes. Et sur le commerce, on ne peut pas exclure que le bilan de son mandat finisse par pencher, nettement, vers plus de libre-échange, malgré les cris d’orfraie bien superficiels d’une partie de ses critiques