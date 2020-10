« La liberté d’expression peut-elle être sacrifiée à la démocratie ? »

Au lieu de se poser la question : « qui est contre la liberté d expression ? » ; on devrait plutôt se demander « qui est pour ? ».

Être pour la liberté d expression, signifie que l on accepte que l autre dise le contraire de soi.

Pourquoi accepter la contradiction ? Sinon parce que l on se sent suffisamment fort pour y répondre, et que l on est convaincu par ce que l on dit

Pourquoi la refuser ? Sinon, parce que l on se sait faible et incapable de répondre, ou parce que l on sait que l on ne pourra pas y répondre car l on ment.

La liberté d expression s oppose à deux caractéristiques : l imbécilité et l hypocrisie. Or, il se trouve que ces deux caractéristiques sont l essence même de la politique.