La liberté dans le sang

Le Kurdistan est partagé entre plusieurs pays : la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie.

Au Kurdistan Turc (ou « Kurdistan du Nord – Bakur en kurde), il a longtemps été interdit de parler le kurde, mais dans les faits il n'est pas rare que des gens se fassent tabasser par des policiers ou des fascistes quand ils parlent dans la rue ou écoutent des musiques en kurde. Dans le livre, Rojin qui connaît très mal le turc, se retrouve plusieurs fois en difficulté devant la police, comme beaucoup de kurdes, qui n'ont pas appris le turc, notammement ceux qui n'ont pas été scolarisés.

Dans les années 70, on asssiste en Turquie au développement d'idées révolutionnaires, et également à l'émergence d'un mouvement kurde organisé : le PKK.

En 1980, suite à un coup d'état militaire, une répression féroce s'abat sur les révolutionnaires, les syndicalistes et les militants Kurdes. Des centaines de milliers d'entre-eux se retrouvent en prison, et bien souvent torturés, voire assassinés.

En 1984, le PKK déclenche la lutte armée, marquant le début d'une guerre qui ne dit pas son nom. Durant les années 80-90, des villages entiers sont vidés de leurs habitants, obligés de s'installer dans les grandes villes, beaucoup préfèrent émigrer en Europe, comme le père de Rojin. En 1999, le leader du PKK, Abdullah Öcalan est arrêté et emprisonné. Pendant quelques années, il y a une certaine volonté de la part du gouvernenemnt turc, qui souhaite que la Turquie intègre l'Union Européènne, d'apaiser les tensions. La langue kurde est autorisée et même son enseignement commence a être accepté. Ce semblant de répit n'aura qu'un temps. Dès 2006, et surtout à partir de 2013, lors d'un grand mouvement social parti en faveur du maintien d'un espace vert dans le quartier stambouliote de Taksim, mais s'étendant à des revendication politiques et sociales, le gourvernement turc reprend progressivement des positions répressives.

En 2011, dans un contexte de mouvements politiques et sociaux dans les pays arabes, les Syriens se révoltent contre le régime dictatorial de Bachar el Asad. Le mouvement kurde YPG, proche du PKK proclame l'autonomie du Rojava (« Kurdisatn de l'Ouest ») et organise une adminsitration basée sur la laïcité et une forme d'autogestion (confédéralisme démocratique). Ceci déplaît à la Turquie, qui craint une extension du mouveament au Bakur, mais également à Daesh, une organisation rêvant d'unir les régions du Moyen Orient sur les bases combinées d'un islam rigoriste et de la culture arabe, et qui souhaite pour cela détruire la diversité religieuse et linguistique de la région.

En août 2014, Daesh s'attaque aux Kurdistans irakiens et syrien. Il commencent à s'attaquer aux yézidis d'Irak, dont ils massacrent les hommes et réduisent les femmes en esclavage, puis conquièrent d'autres régions. Les YPG de Syrie et les peshmegas d'Irak commencent à organiser la résistance et repoussent progressivement Daesh du Kurdistan. Beaucoup de militants étangers et des personnes de la dispora kurde, à l'instar de Rojin, viennent prendre part à la lutte. La guerilla kurde compte également des milliers de femmes organisées autout des YPJ, qui s'illustrent particulièrement pendant les combats.

Quant à la Turquie, elle s'oppose au départ de « ses » Kurdes pour le Rojava et ferme les frontières. Plus tard, quand le YPG finit par arracher des mains de Daesh l'ensemble du Rojava, la Turquie prend peur et envahit la région d'Afrin, en 2018. Depuis, il y a règulièrement des accrochages entre le YPG et l'armée turque ou les hommes de mains qu'elle a placés à Afrin.

ACK