La Lune dans le viseur de l’Inde : un alunissage en bonne voie

Cinquante ans après le premier pas sur la Lune de l'Américain Neil Amstrong, les Indiens sont parvenus mardi à placer une sonde en orbite lunaire dans le cadre d'une mission historique. Il s'agit de la sonde Chandrayaan-2 qui a brillamment manœuvré de façon à assurer favorablement son insertion en orbite lunaire selon un communiqué de l'ISRO (l'Organisation de recherche spatiale indienne).

L'expédition inhabitée, avait décollé le 22 juillet 2019 depuis le pas de tir de Sriharikota, une île située au Sud-Est de l'Inde. Suite à quatre semaines de vol, l'insertion « a été achevée avec succès [le 20 août] à 09H02 (03H32 GMT) comme prévu, en utilisant le système de propulsion embarqué » a indiqué l'agence spatiale.

Chandrayaan-2 (chariot lunaire en Hindi) a donc accompli un trajet de quelque 384 000 km en utilisant la force de gravité afin de se propulser et a effectué le tour de la Terre pendant plusieurs semaines à cette fin. L'arrivée sans dommage de la sonde a constitué une opération requérant de manœuvrer en douceur à cause de l'effet gravitationnel. La vitesse de l'appareil ne devait pas être trop rapide au risque de provoquer un rebond, ni trop lente au risque d'occasionner un choc.

Le but de cette mission scientifique est la pose en douceur d'un atterrisseur et d'un robot mobile près du pôle sud de la Lune ainsi que le placement d'une sonde en orbite lunaire. La mission indienne vise à comprendre l'origine et le fonctionnement de la Lune, en procédant à une cartographie, en cherchant des traces d'eau glacée, et en étudiant son atmosphère.

Si le déroulement de cette opération se révèle victorieux, l'Inde s'inscrirait dans le sillon de la Chine, des USA et de l'URSS en tant que 4ème nation plaçant un appareil sur le sol sélénite. En avril, la mission Israélienne n'avait pas été couronnée de succès, son engin spatial s'étant écrasé.

Dans les années 60, la Lune a été l'objet de démonstration de force de la part des deux grandes puissances rivales de la Guerre Froide (les USA et l'URSS). La conquête spatiale a depuis délaissé la planète blanche au profit de l'exploration du système solaire.

Or, il existe depuis quelques années un regain d'intérêt pour la Lune, dans un contexte de mouvement stratégique. L'Inde a su tiré son épingle du jeu en conjuguant sobriété budgétaire et ambition : le budget déployé par l'ISRO, s'élevant à 140 millions de dollars, est bien inférieur au montant des autres agences spatiales.

Après le succès de ce premier jalon, l'agence indienne ambitionne de remettre le pied sur notre satellite d'ici 2022. C'est aussi le cas de l'administration Trump.