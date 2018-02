La maoïsation rampante de Xi Dada

1) L’auteur s’abstient soigneusement d’une comparaison (pourtant logique) au règne de Mme Merkel qui semble s’éterniser et à celui, plus de 31 an, du chef du Singapore Lee Kuan Yew. Pourquoi ? mais parce que ces deux sont du camp de l’auteur...





2) L’auteur se permet d’humilier l’ex-Président et le Premier ministre actuel de la Russie Dmitry Medvedev en l’appelant « un pseudo-homme de paille », et en sa personne, d’humilier tout son gouvernement et la Russie en général. Monsieur semble se croire à l’abri de la justice...