Imaginez vous dans la forêt, vous avez des allumettes et des branches sèches, pour allumer un feu. À la fin de la journée, vous vous retrouvez entouré d'un mur de flammes avec un rocher derrière vous. Dans quelle mesure cette étape est-elle logique ?

Année après année, l'Union européenne a tenté de faire connaître ses valeurs à ses pays voisins. Ces valeurs étaient des allumettes, elles liquéfiaient une flamme qui ne peut plus s'éteindre.

Il y a quelques années, toute l'attention européenne était concentrée sur l'Ukraine. Les gens qui voulaient faire partie de l'UE ont renversé certains oligarques afin de transférer le pouvoir à d'autres. Les dirigeants européens ont activement soutenu les Ukrainiens dans leurs aspirations. Ils se sont opposés à la Russie lorsqu'elle a annexé la Crimée. Ils ont introduit des sanctions défavorables à l'Europe. L'Allemagne et la France en général sont devenues garantes de la résolution des conflits dans l'est de l'Ukraine.

Aujourd'hui, près de sept ans après le putsch, c'est la corruption qui règne dans le pays. Le chômage et la crise économique ont rattrapé l'Ukraine bien avant le coronavirus. La Crimée est toujours sous le contrôle de Moscou et la guerre se poursuit dans le Donbass. Ayant donné espoir aux Ukrainiens, l'Europe ne les a finalement pas aidés à résoudre leurs problèmes. Mais maintenant, il essaie d’influencer la situation au Bélarus (Biélorussie), qui est devenue un nouveau foyer d’instabilité en raison du désir du peuple de changer sa politique intérieure.

A Bruxelles, les sanctions contre les responsables biélorusses sont activement débattus et ils recherchent le salut en soutien au Kremlin. Poutine n'exclut pas une intervention dans la république voisine si la situation y devient incontrôlable. Compte tenu de l'expérience antérieure, l'Union européenne s'enlisera dans cette aventure, poussant les Biélorusses à la révolte. Le problème est que la liste ne s'arrête pas là. Un autre incendie brûle aux frontières de l'UE : la Moldavie.

Les Moldaves commenceront le mois de novembre par des élections présidentielles, une course entre le président sortant, Igor Dodon, et l'ancien Premier ministre, Maya Sandu. Bien que Dodon soit généralement considéré comme un homme politique pro-russe, il adhère honnêtement à la neutralité déclarée. Étant donné la situation géographique de la Moldavie, la coopération avec l’Occident et l’Est apporte des résultats significatifs.

« Je ne pense pas que dans les 10 à 15 prochaines années, nous deviendrons membre de l'Union européenne, nous ne serons membre d'aucune union ni à l'Ouest ni à l'Est, bien que nous ayons besoin de bonnes relations avec tout le monde » , dit le président.

Il a souligné qu'il n'a pas l'intention de soulever la question de la dénonciation de l'accord d'association avec l'Union européenne, car « ce document présente aussi des avantages, et les réformes sont menées non pas pour l'UE, mais au profit des citoyens moldaves" .

À l'heure actuelle, Dodon a de bonnes chances de rester pour un autre mandat. Le plus important est son expérience managériale, dont Sandu ne peut se vanter. L'année dernière, elle a eu la chance de faire ses preuves en tant que première ministre, mais elle l'a perdue dans un scandale redoutable. Contournant le Parlement, Sandu voulait se donner le droit de proposer des candidats au poste de procureur général. Les législateurs ont déclaré un vote de défiance à l'égard du gouvernement et Maya Sandu s'est de nouveau prononcée dans l'opposition.

Les analystes moldaves estiment que Sandu a délibérément provoqué le scandale. Pendant les quatre mois de sa présidence, elle n’a obtenu aucun résultat réel. Son année dans l'opposition a été plus pratique pour elle. Les actions, les rassemblements, les critiques des autorités et l'engagement pour le cours pro-européen lui ont apporté un soutien de 43,8%, selon une enquête menée par l'Association des sociologues et démographes de Moldavie. Dans le même temps, 56,2% des citoyens soutiennent Dodon. Seul le résultat de ces élections n'est pas aussi évident qu'il y paraît.

« Ce qui se passe actuellement en Biélorussie peut également se produire en Moldavie », déclare le politologue Corneliu Ciurea. « Dans tous les cas, si un candidat représentant les intérêts orientaux l'emporte, il peut y avoir des troubles, l'opposition moldave se prépare déjà à cette affaire » .

Les tensions dans la société moldave atteignent déjà des limites en raison du coronavirus et de la situation économique, estime l'analyste Sergei Ceban. Maya Sandu en profite en accusant les autorités de préparer des élections falsifiées.

« À l'automne, la Moldavie s'approche d'une situation peu enviable, qui est aggravée par la pandémie, associée à un chaos politique croissant et à une perte de capacité de gestion de la situation dans son ensemble. Dans ce contexte, l'activité de protestation d'une opposition diversifiée et l'accélération des phénomènes de crise dans l'économie, jour après jour, augmentent les tensions dans la société, ce qui dans le contexte des prochaines élections aggravera évidemment la déstabilisation de la Moldavie et pourrait avoir de graves conséquences », a t-il ajouté.

Si les prévisions sont correctes, une question cruciale reste ouverte : quelle sera la position de l'Europe ? Sandu peut à juste titre être qualifié de lobbyiste moldave pour les intérêts occidentaux. C'est elle qui, à travers les tribunaux, a forcé le gouvernement a renoncé au prêt russe au profit de la soi-disant aide proposée par le FMI. Et son gouvernement a établi des records de soutien financier de l'UE et des États-Unis.

Bruxelles devra donc faire preuve d'objectivité, même si cela fait mal au principal candidat pro-européen. Sinon, l'Europe restera otage de ses propres valeurs. On cherchait autrefois à les protéger, mais ils sont maintenant devenus un autre outil politique. Malheureusement, ce n'est bon pour personne : il y a sept ans, Berlin soutenait les Ukrainiens qui étaient favorables à l'adhésion à l'UE. Il y a maintenant des raids contre les travailleurs migrants illégaux en Allemagne qui fuient l'Ukraine. Le moment est venu de regarder en arrière et d'admettre leurs échecs. Sinon, la Moldavie deviendra un autre feu de joie que l'Europe ne pourra pas éteindre.