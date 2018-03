La Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine créent une nouvelle alliance anti-russe et pro-OTAN

Partout dans le monde, l'attention du public a été attirée sur la réémergence de la Russie en tant que superpuissance militaire, maintenant que le président Vladimir Poutine a dévoilé ses nouveaux systèmes d'armement dans son discours devant l'Assemblée fédérale le 2 mars. Les ambitions américaines d'atteindre la supériorité en matière d'armement n'ont rien donné. Mais sa politique anti-russe ne peut pas être réduite à de simples tentatives de suprématie militaire. Les pays de l'ex-Union soviétique sont devenus un champ de bataille politique, les États-Unis et leurs alliés faisant de leur mieux pour réduire l'influence de la Russie.

Avec l'approbation tacite des États-Unis, le bloc de GUAM, présidé cette année par la Moldavie, est relancé. En mars dernier, les Premiers ministres de la Géorgie, de l'Ukraine, de la Moldavie et de l'Azerbaïdjan ont organisé une réunion à Kiev (Bakou était représenté par son vice-Premier ministre). Il s'agissait de la première réunion de haut niveau depuis 2008.

L'accord de coopération signé par leurs ministres des Affaires étrangères en octobre dernier mentionne une zone de libre-échange. L'organisation de GUAM devrait organiser un sommet en juin prochain. Trois de ses membres - l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie - servent d'outils pour promouvoir les intérêts de l'Amérique dans la région. Avec la bénédiction des États-Unis, ils ont signé des accords d'association avec l'UE en 2014.

La liste des priorités de politique étrangère pour 2018 établie par la Moldavie mentionne notamment les États-Unis, le groupe de Visegrad et le Japon. Selon Chisinau, les pays de l'ex-Union soviétique - partenaires de longue date avec lesquels elle partage des liens historiques - ne méritent pas un tel honneur.

Les présidents des parlements de ces trois pays ont participé à une conférence sur la sécurité dans la capitale moldave intitulée « Géorgie, Moldavie et Ukraine : Partenariat oriental et défis actuels en matière de sécurité », qui s'est tenue le 2 mars et à laquelle ont participé environ 150 hauts fonctionnaires et experts de différents pays. Bien sûr, les législateurs et les experts américains étaient parmi les participants.

Comme d'habitude, le Conseil de l'Atlantique, un groupe de réflexion américain qui soutient toujours les néoconservateurs et tout ce qui est anti-russe, ne pouvait manquer l'occasion de susciter des sentiments anti-Moscou. Damon Wilson, son vice-président et directeur général, a annoncé que les États-Unis surveillaient attentivement la Moldavie, l'Ukraine et la Géorgie, affirmant qu'ils « souhaitent faire partie de notre famille », comme il l'a dit.

Les dirigeants parlementaires ont saisi l'occasion pour publier une déclaration conjointe condamnant la présence militaire de la Russie sur ce qu'ils considèrent comme le territoire de leurs États respectifs. Le document a été publié en anglais pour refléter l'orientation pro-occidentale du groupe des trois États. Ils sont « profondément préoccupés » par les troupes russes en Moldavie (1 000 hommes et 500 casques bleus stationnés en Transnistrie) et par ce qu'ils appellent « l'occupation » et « l'intervention » dans certaines parties de l'Ukraine et de la Géorgie.

Comme d'habitude, Moscou est accusée de soutenir les « mouvements séparatistes » et d'autres actes infâmes. Le président du parlement géorgien, Irakli Kobakhidze, a déclaré qu'une alliance anti-russe est nécessaire, car ce n'est que si elles sont unies que ces nations peuvent faire face aux « défis » venant de Moscou. « Nous avons besoin de stratégies communes pour faire face à l'agression russe », a déclaré Andry Parouby, le président de la Rada ukrainienne. Pour dissiper tout doute quant à l'allégeance des nouveaux groupes à l'OTAN, il a souligné qu'« à cette occasion, je voudrais parler des menaces qui pèsent non seulement sur notre région, mais aussi sur la zone euro-atlantique. »

L'idée de relancer cette alliance destinée à contrer la Russie a échoué. L'Azerbaïdjan a refusé de participer à une conférence dont l'ordre du jour était clairement anti-russe. Cet événement a démontré qu'il n'y a pas d'unité concernant la Russie dans les rangs du GUAM. Ainsi, GUAM est en fait le GUM - un groupe de trois États qui ont été fortement influencés et mis sous pression par les Américains et qui sont utilisés pour "contenir" la Russie et forcés de servir de tremplins à l'OTAN.

Ces trois États pourraient entretenir des relations amicales avec tout le monde et s'en tenir à une politique neutre. La coopération avec l'Union eurasiatique pourrait profiter à leurs économies. De bonnes relations avec Moscou n'entraveraient pas leurs relations avec l'UE ou d'autres institutions ou États, y compris les États-Unis. Ils pourraient simplement s'abstenir de prendre parti et se concentrer sur le bien-être de leur peuple. Mais non, ils ont choisi d'adopter une attitude hostile à la Russie et de rejoindre ceux qui sont agressifs envers Moscou.

Le 2 mars, les trois États membres ont en effet annoncé la création d'une nouvelle alliance anti-russe qui aura un impact négatif sur le paysage politique en Eurasie. L'objectif immédiat est d'expulser la Russie et de faire entrer les États-Unis. L'Ukraine est un pays divisé, plongé dans la crise et incapable de lutter contre sa propre corruption. La Moldavie est confrontée à des élections cet automne et les forces dites pro-russes devraient gagner. En Géorgie, l'idée d'une adhésion à l'OTAN n'a pas le soutien de la majorité de la population, selon un récent sondage.

Mais les gouvernements de ces États font avancer le programme de l'OTAN. Ils coordonnent leurs activités politiques afin de contrer Moscou par tous les moyens possibles. Par exemple, ils votent toujours pour l'Ukraine au sein de l'APCE, s'opposent fermement au projet gazier Nord Stream et continuent de se rapprocher de l'OTAN.

La Moldavie a annoncé sa décision d'acheter des armes létales aux membres de l'OTAN. Son gouvernement est sur le point de se joindre aux « institutions occidentales ». L'Ukraine abrite une installation navale américaine et devrait recevoir des armes létales américaines. Tbilissi poursuit une politique « plus d'OTAN en Géorgie et plus de Géorgie dans l'OTAN ».

Qu'est-ce qui les réunit ? Les trois États sont gouvernés par des oligarques qui font obstruction aux réformes. Avec leurs économies en difficulté, les élites dirigeantes promettent à leur peuple le paradis si elles rejoignent l'UE et l'OTAN et deviennent de bons amis des États-Unis. Adopter une politique anti-Russie, c'est leur paiement pour l'aide et le soutien de l'Occident. Leurs propres intérêts nationaux et leur souveraineté sont échangés contre des miettes qui tombent de la table du maître.

Alex Gorka

Source : Strategic Culture

Traduction : Christelle Néant