La monarchie saoudienne est-elle prête à rétablir ses relations avec le Qatar ?

Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman (MBS) et l’émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani

​Les sélections de football saoudienne et émiratie ont participé en décembre dernier à la « Coupe du Golfe arabe », un tournoi régional au Qatar qui pourrait conduire à un assouplissement de la politique hostile saoudienne envers le Qatar. En effet, depuis juin 2017, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Les autorités saoudiennes et émiraties ont imposé des sanctions économiques ainsi qu’un blocus terrestre, maritime et aérien pour contraindre le Qatar à rompre ses relations étroites avec certains groupes terroristes comme Al-Qaïda et l’organisation État islamique (EI) et à rompre ses relations diplomatiques avec le régime iranien.



La rupture des relations diplomatiques entre le Qatar et l’axe Riyad-Abou Dhabi visait à rétablir la suprématie de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis sur la péninsule Arabique et le Moyen-Orient dans son ensemble. Depuis 2009, la politique étrangère du Qatar vise à faire de l’émirat un acteur régional dynamique dans lequel les autorités qataries ont été particulièrement actives dans le soutien politique et financier aux représentants politiques proches des Frères musulmans, notamment le président égyptien Mohamed Morsi de 2012 à 2013 et le chef du parti islamiste tunisien d’Ennahda Rachid Ghannouchi.



Il faut reconnaître que cette crise du Golfe n’a fait que renforcer les relations du Qatar avec la Turquie et l’Iran. Il convient de noter que la part des échanges commerciaux entre de l’Iran et le Qatar a été estimée à 250 millions de dollars en 2017. De même, la part des échanges commerciaux entre le Qatar et la Turquie a été estimée à 2,4 milliards de dollars en 2018. Il est possible que les fractures géopolitiques puissent entraver la capacité de l’Arabie saoudite à atteindre ses objectifs de réforme économique dans le cadre de Vision 2030.





Renforcer la stabilité régionale



L’instabilité géopolitique et sécuritaire dans le golfe Persique et la péninsule Arabique semblent avoir incité les autorités saoudiennes à chercher à renforcer la stabilité régionale. En 2019, les rebelles Houthis, une milice yéménite proche du régime iranien, ont déployé une attaque de drone sur un oléoduc saoudien et ont attaqué des sites pétroliers saoudiens. De même, ce mois-ci, les Gardiens de la révolution avaient menacé de frapper les alliés des États-Unis, dont l’Arabie saoudite, en représailles à la mort du général iranien Qassem Soleimani, alors que la monarchie saoudienne avait appelé les États-Unis et l’Iran à la retenue. L’instabilité sécuritaire dans le golfe Persique et la péninsule Arabique sont, aux yeux du prince héritier Mohammed Ben Salman (MBS) un enjeu majeur, qui pourrait ternir sa capacité à attirer des investisseurs étrangers pour acheter des actions dans la société nationale saoudienne d’hydrocarbures, Aramco, afin d’utiliser les bénéfices pour diversifier l’économie saoudienne. Il est à noter qu’à la suite de l’assassinat de Soleimani, la valeur de la part de marché d’Aramco a chuté de plus de 2%. La monarchie saoudienne souhaite donc améliorer ses relations avec les rebelles Houthis et assouplir ses relations avec le Qatar afin de désamorcer l’instabilité régionale et d’accroître la confiance des investisseurs étrangers pour investir dans Aramco.

​

MBS, Al-Thani et MBZ (Mohammed Ben Zayed, prince héritier d’Abu Dhabi)