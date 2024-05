La mort d’Ebrahim Raïssi, le boucher de Téhéran, confirmée

« Il sera difficile de trouver pire qu'Ebrahim Raïssi. » (Tamir Hayman, le 20 mai 2024, "Jerusalem Post").

Il n'y a pas de justice dans l'histoire du monde et la succession plus ou moins chaotique des événements. Pour autant, la mort confirmée ce lundi 20 mai 2024 du Président de la République islamique d'Iran Ebrahim Raïssi (63 ans), considéré comme un ultra-dur du régime théocratique et surnommé le boucher de Téhéran, ne fera pas pleurer tous ceux qui, en Iran, ont été ses victimes depuis plus de trente-cinq ans.



Donné comme le successeur potentiel de l'ayatollah Ali Khamenei (qui vient d'avoir 85 ans le 19 avril dernier), Guide Suprême de la Révolution islamique depuis le 4 mai 1989 (succédant à Rouhollah Khomeini) et à ce titre, le véritable maître de l'Iran, Ebrahim Raïssi, Président de la République depuis le 3 août 2021, avait été l'un des juges les plus cruels à partir de 1985 comme procureur adjoint de Téhéran, condamnant à mort à tour de bras les opposants au régime en 1988. Depuis son arrivée au pouvoir, le régime s'était durci, multipliant condamnations à mort et exécutions, renforçant la chasse aux femmes refusant de se voiler en intensifiant l'action de la police des mœurs, et menant aussi un programme d'enrichissement de l'uranium qui a de quoi inquiéter l'ensemble de la planète.



L'annonce de la mort d'Ebrahim Raïssi s'est faite en deux temps. Le 19 mai 2024, on a annoncé la disparition de l'hélicoptère présidentiel en raison d'un « incident d'atterrissage brutal ». Les conditions météorologiques auraient empêché de localiser rapidement l'appareil (la zone est une forêt sous pluie et brouillard). Le 20 mai 2024, l'épave de l'hélicoptère a été identifiée et la mort d'Ebrahim Raïssi confirmée. Il était accompagné dans son infortune fatale de huit autres personnes dont Hossein Amir Adbollahian (60 ans), le Ministre iranien des Affaires étrangères, Malek Rahmati (42 ans), le nouveau gouverneur de la province de l'Azerbaïdjan oriental (en Iran), Mohammad Ali Ale-Hashem, le représentant du guide suprême dans cette province, ainsi que deux gardes du corps et trois membres d'équipages, qui, eux non plus, n'ont pas survécu à l'accident (certains corps, toutefois, brûlés, n'ont pas pu être identifiés).



Ebrahim Raïssi venait de quitter son homologue Ilham Aliyev, Président de la République d'Azerbaïdjan depuis le 31 octobre 2003, rencontré le 19 mai 2024 à la frontière entre les deux pays, près de Djolfa. Peu avant, les deux chefs d'État avaient inauguré le nouveau barrage hydroélectrique de Qiz Qalasi, en Azerbaïdjan. L'hélicoptère présidentiel devait se rendre à Tabriz, la capitale de la province iranienne d'Azerbaïdjan oriental. Il se serait écrasé près de la mine de cuivre de Sungun ou dans la forêt de Dizmar, entre Ozi et Khoineroud.



Alors que, dans la nuit du 19 au 20 mai 2024, le guide suprême a recommandé au peuple de prier pour la santé d'Ebrahim Raïssi, ce furent souvent, au contraire, des explosions de joie qui ont accueilli l'annonce de l'accident et de la mort probable de ce Président sanguinaire. En particulier, des feux d'artifice ont été lancés pour se réjouir de cette information à Saqqez, la ville de la jeune étudiante d'origine kurde Jina Mahsa Amini, tuée à près de 22 ans le 16 septembre 2022 par la police des mœurs alors qu'elle avait été arrêtée pour « port de vêtements inappropriés ». Le Président Emmanuel Macron a d'ailleurs rencontré Ebrahim Raïssi le 20 septembre 2022, en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU, pour déplorer cette mort et évoquer le programme nucléaire iranien.



Considéré comme le dauphin d'Ali Khamenei, Ebrahim Raïssi a été élu Président de la République islamique d'Iran le 18 juin 2021 pour succéder à Hassan Rohani, qui ne pouvait plus se représenter. Aucun candidat réformiste n'ayant été autorisé à se présenter (pour éviter l'échec de l'élection précédente), Ebrahim Raïssi, sans surprise, a été élu dès le premier tour avec 72,4% des voix, mais avec une très faible participation (seulement 48,8% des inscrits). Ebrahim Raïssi avait effectivement déjà présenté sa candidature à l'élection présidentielle du 19 mai 2017, mais il avait été battu avec 38,3% des voix dès le premier tour par le Président sortant Hassan Rohani 57,1% (avec 73,3% de participation).



Lors de l'élection en 2021, Amnesty International avait réclamé une enquête sur Ebrahim Raïssi pour crimes contre l'humanité pour avoir pris part à l'exécution massive et à la disparition de plusieurs milliers d'opposants en 1988, parfois hors de toute procédure judiciaire.



Soutien indéfectible de Vladimir Poutine dans sa tentative d'invasion contre l'Ukraine, Ebrahim Raïssi a attaqué directement l'État d'Israël par l'envoi de plus de 330 drones et missiles dans la nuit du 13 au 14 avril 2024, en riposte au bombardement du consulat iranien à Damas par Israël qui a tué le général iranien Mohammad Reza Zahedi, l'un des principaux organisateurs du massacre du 7 octobre 2023 par les terroristes du Hamas. Le Président iranien a également intensifié son soutien au Hamas, au Hezbollah au Liban ainsi qu'au mouvement Houthi au Yémen.



Le Premier Vice-Président Mohammad Mokhber (68 ans) succède donc à Ebrahim Raïssi pour assurer l'intérim et organiser dans les cinquante jours une nouvelle élection présidentielle. Avec cette mort, les conservateurs sont en crise, et "The Economist" voit dans celle-ci l'occasion pour Ali Khamenei de désigner son propre fils Mojtaba Khamenei comme successeur. Le prochain guide suprême devrait être formellement désigné par les 88 membres de l'Assemblée des experts élus en mars 2024 (ou leurs successeurs).



Le "Jerusalem Post" a cité, le 20 mai 2024, l'ancien chef du renseignement de Tsahal, Tamir Hayman, pour qui « il sera difficile de trouver pire qu'Ebrahim Raïssi » pour lui succéder. Sa mort n'est donc pas sans importance politique en Iran puisqu'il devait aussi succéder au guide suprême. C'est donc pour le peuple iranien un véritable soulagement et il n'a pas hésité à exprimer sa joie. Les bourreaux n'ont jamais bonne presse... même à titre posthume.





