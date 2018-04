La politique aventuriste de quelques gouvernements de psychopathes

Le 7 avril 2018, la probable dernière tentative a été faite pour fabriquer des faux témoignages d'une prétendue utilisation par les autorités syriennes de substances toxiques dans la Ghouta orientale.

En effet, les rapports sont « non vérifiés » selon The Wall Street Journal ( cf : Raja Abdulrahim, “Dozens killed in alleged chemical-weapons attack in Syria”, The Wall Street Journal, 8 avril 2018 )

Les Casques blancs agissant exclusivement dans les rangs des terroristes ont mis en scène, devant des caméras, de nouveau une attaque chimique improvisée contre les habitants civils de Douma.

Les témoignages reposent exclusivement sur les casques blancs qui sont toujours là, à chaque prétendue attaque chimique de l'armée syrienne !!!. En fait, les casques blancs quand ils ôtent leur casque sont des terroristes comme les autres armés et sanguinaires. Ils assistent aux exécutions sommaires des prisonniers de Daesh ou Al-Qaïda, et ils enterrent les victimes. Drôles de médecins, de secouristes !!!!

- Qui sont les Casques Blancs ? https://reseauinternational.net/qui-sont-les-casques-blancs-white-helmets/

- Casques blancs, assassinats d’enfants & attaque au gaz http://www.alterinfo.net/Casques-blancs-assassinats-d-enfants-attaque-au-gaz_a129797.html

Or depuis un peu plus d'un an, les néo-conservateurs ( John Bolton Chef de la sécurité nationale, Mike Pompeo, ex-directeur de la CIA Chef de la diplomatie des USA, ...) signent leur grand retour dans l'équipe gouvernementale qui entoure Donald Trump. Loin des promesses du candidat, les « faucons » comptent bien imprimer leur marque à la politique étrangère des Etats-Unis.

Trump et John Bolton

L'affaire de la Goutha est dans le sac pour le va-t-en-guerre fou John Bolton, Chef de la sécurité nationale, qui aime jouer les durs. L'OTAN avec à sa tête les USA et la France tiennent enfin la « justification » d'une intervention militaire en Syrie.

En plus, des USA, de la France, de la Grande Bretagne, il est question que ces pays entraînent dans leurs exactions l'Australie, .......et même l'Arabie Saoudite experte dans le génocide du peuple yéménite ( cf : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/yemen-pour-une-enorme-goutte-de-201679 )

Les faits

Ainsi tout l'Occident est unanime sur la responsabilité de Bachar el-Assad dans la supposée attaque chimique dans la Ghouta qui auraient tué principalement des enfants !! Bizarre.

En effet, dans une vidéo qui a été prise après la prétendue attaque chimique, on voit une cave où il y a quelque trente enfants morts, de deux à dix ans. Ils semblent avoir été asphyxiés, probablement par du monoxyde de carbone. Ce qui est surprenant, c’est qu’il n’y a pas de femmes, ni d’hommes, morts - seulement des enfants de moins de 10 ans. !!!!

Une autre vidéo montre une bouteille de gaz jaune en bon état qui, nous dit-on, a été larguée d’un hélicoptère que personne n’a vu et a traversé un toit en béton. Nous ne savons pas quand, ni où, ces vidéos ont été prises.

Par ailleurs, l'’Observatoire syrien des droits de l’homme (SOHR), ne confirme pas l’attaque chimique. Dans sa version des événements, une quarantaine de personnes sont mortes après l’effondrement de leur refuge :

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a fait état d’un plus grand nombre de morts ; selon lui au moins 80 personnes ont été tuées à Douma, dont une quarantaine sont mortes par asphyxie. Mais il précise que l’asphyxie était le résultat de l’écroulement des abris sur les personnes qui étaient à l’intérieur.





Notons que les médias grand public, qui citent fidèlement l’Observatoire syrien depuis des années, l’ignorent maintenant, et rapportent une attaque chimique comme s’il s’agissait d’un événement avéré.

De plus, la Russie, qui a des observateurs sur le terrain, nie toute implication du gouvernement syrien dans l’incident.

Il est tout à fait évident que l’attaque à l’arme chimique est une attaque sous faux drapeau. Les terroristes commettent le crime et en accusent le gouvernement syrien. Car ils veulent que les États-Unis attaquent le gouvernement syrien.

Ainsi, on nous demande de croire qu’à chaque fois que les États-Unis se retirent de la guerre contre la Syrie, le gouvernement syrien réagit par une ‘attaque chimique’ qui oblige les États-Unis à revenir dans la guerre. !!! Bizarre

Tucker Carlson , un éminent journaliste de Fox News dont l'émission est très populaire aux Etats-Unis, a osé sortir des sentiers de la pensée unique des médias américains sur la question syrienne.

« Tous les génies qui nous disent que [Bachar] el-Assad a tué ces enfants, en sont-ils vraiment sûrs ? Évidemment ils n'en n'ont aucune idée. Ils inventent. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'est vraiment passé », a-t-il attaqué en ouverture de son émission le 9 avril, en référence aux incessants et unanimes appels des médias à intervenir en Syrie . Et de se demander en ce sens quel est l'intérêt du président syrien de faire usage de gaz au chlore alors même qu'il est train de gagner la guerre et que les forces gouvernementales étaient parvenues à libérer la quasi-totalité de la Ghouta orientale ces dernières semaines. De plus, quelques jours avant Trump avait annoncé : « Nous allons nous désengager de Syrie très vite, laissons d'autres s'en occuper », ce retrait constituait en soit une bonne nouvelle pour Bachar el-Assad. ( cf : https://francais.rt.com/international/49295-donald-trump-nousallons-nous-desengager-syrie-vite ).

Posons nous la question : pourquoi, le Président syrien aurait donné l'ordre de gazer sa population ?. C'est incompréhensif et insensé, difficile à croire. On ne voit pas pourquoi l'armée syrienne aurait pris un tel risque.

L'histoire se répète

De plus pour étayer son point de vue, le journaliste a mis en perspective cette nouvelle accusation avec celle faite l'année précédente, qui avait déclenché une frappe américaine sur la base d'Al-Chaaryate. Le schéma était alors identique : juste avant l'attaque chimique de Khan Cheikhoun attribuée à Bachar el-Assad, l'administration Trump avait annoncé que le départ du président syrien n'était plus à l'ordre jour, qu'il n'était plus question d'un changement de régime. Une position qui avait irrité les va-t-en-guerre à Washington, et quelques jours plus tard, Bachar el-Assad se retrouvait accusé d'avoir utilisé du gaz sarin contre son peuple. « Mais bien sûr ils mentaient », a rappelé Tucker Carlson, notant que le secrétaire à la Défense Jim Mattis a récemment admis qu'il n'existait pas de preuve de la culpabilité de Bachar el-Assad. « Cette histoire n'était que de la propagande pour manipuler les Américains », a conclu le journaliste, mettant en garde ses auditeurs à ne pas retomber dans le même piège.

Ainsi, chaque fois que l'armée syrienne remporte une victoire importante : Alep, la Ghouta il y a une affaire, montée de toute pièce, de gazage de la population.

L'objectif d'une telle stratégie est simple c'est un moyen pour tenter d'annihiler les avancées de l'armée syrienne sur le terrain. Quand l'armée syrienne obtient un succès décisif, on invente une nouvelle histoire d'utilisation d'armes chimiques par l'armée syrienne.

La machine à exterminer se met en marche

Trump et l’armée américaine prétendent ’combattre l’EI’ mais en fait ils ont complètement arrêté de le faire. Il y a quelque 3 000 combattants de l’EI dans l’est de la Syrie, près de la frontière avec l’Irak. La plupart d’entre eux se trouvent au nord de l’Euphrate où les troupes américaines sont stationnées.

Si les troupes du gouvernement syrien essaient de traverser l’Euphrate vers le nord, les États-Unis les attaquent. Mais l’EI peut traverser l’Euphrate du nord au sud et lancer de vastes attaques contre les positions du gouvernement syrien dans l’est de la Syrie .

Pendant que Trump et son équipe évaluent les risques d’une attaque contre la Syrie pour rattraper la perte de la Ghouta, Israël s’est dépêché d’attaquer la base aérienne syrienne T4, avec l’espoir de forcer la décision américaine de s’engager contre Damas et Téhéran. L’opération israélienne a elle aussi fait Plouf… 6 missiles sur 8 abattus par la DCA syrienne. Les F15 israéliens ont de nouveau tiré leurs missiles à partir du ciel libanais qu’ils violent à longueur de journée. Suite à cette opération à partir du ciel libanais, les Russes ont décidé d’envoyer dorénavant des patrouilles de leur aviation (avec l’autorisation secrète du gouvernement libanais), pour ne plus permettre aux Israéliens de bombarder la Syrie .

Par ailleurs des experts russes ont enquêté sur l'attaque chimique présumée à Douma. Ils affirment n'avoir trouvé aucune trace d'utilisation d'armes chimiques. (cf : https://francais.rt.com/international/49570-selon-armee-russe-aucune-trace-d-armes-chimiques-sur-le-site-de-l-attaque-presumse-a-douma )

Nous sommes face à la fabrication d'un événement pour prétexter une intervention de l'Otan, comme en Irak, pour affaiblir l'armée Syrienne face aux terroristes (Daesh, Al-Qaïda,......) ou pour assassiner le Président syrien.

Je suis persuadé que les gouvernants occidentaux ne croient pas à l'attaque chimique de l'Armée syrienne, mais l'occasion est « trop belle » !!!

Par ailleurs, notons que la majeure partie de la planète est contre les bombardements de la Syrie, certains pays du camp occidental qui ont déclaré préférer se tenir à l'écart de la campagne militaire des Etats-Unis contre la Syrie et son allié russe. C'est le cas notamment de l'Allemagne, du Canada, mais aussi de l'Italie !!!!!.

Le point de vue russe est clair et pertinent : « L’Occident est sous l’emprise d’un gang de malfrats aidés de médias menteurs et hypocrites au-delà du possible, le grand public occidental étant quant à lui irrémédiablement zombifié. »

Dernières minutes :

• Auditionné par le Congrès, le secrétaire états-unien à la Défense, le général James Mattis, a déclaré ne pas avoir de preuve de l’attaque chimique supposée de la Ghouta. !!!!!!! Toutefois, James Mattis, assure que le Pentagone est prêt. Cependant, il est encore en train d’évaluer l’attaque chimique supposée de la Ghouta.

• Le représentant syrien à l’Onu, Bachar Jaafari, annonce que les inspecteurs de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) arriveront en plusieurs groupes en Syrie, les 12 et 13 avril. Tandis que l’OIAC indique que ses experts commenceront leurs travaux samedi et auront toute liberté de déplacement.