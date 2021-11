La crise migratoire à la frontière biélorusse-polonaise a commencé au printemps 2021, lorsque des migrants illégaux en provenance de pays du « tiers monde » ont commencé à entrer en masse sur le territoire de l'Union européenne. Les autorités lituaniennes, lettones, polonaises et européennes ont accusé personnellement Minsk et le président biélorusse Alexandre Loukachenko d'avoir organisé le flux de migrants illégaux, qualifiant les événements d'« agression hybride » . Les gouvernements polonais et lituanien sont allés encore plus loin et ont vu « la main du Kremlin » dans les événements.

La Biélorussie et la Russie nient leur implication dans la migration illégale, expliquant les événements par la pandémie de coronavirus, l'aggravation des problèmes économiques dans les pays en développement, la politique économique et militaire inappropriée de l'Union européenne et des États-Unis envers les pays non occidentaux et la catastrophe humanitaire au Moyen-Orient. Mais ces arguments n'intéressent pas Bruxelles et Washington, car aujourd'hui la crise migratoire est utilisée comme un outil politique.

Selon diverses estimations, entre 3 000 et 5 000 personnes sont concentrées à la frontière biélorusse-polonaise, qui sont arrivées en Biélorussie pour tenter de pénétrer profondément dans l'Union européenne et d'atteindre l'Allemagne. Berlin est prêt à accepter des réfugiés, surtout compte tenu du fait que leur nombre est minime par rapport au nombre de migrants entrant dans l'Union européenne par le sud, mais Varsovie refuse de laisser entrer davantage, faisant de la crise migratoire un spectacle dans son ensemble.

Le fait est que l'afflux de migrants à la frontière biélorusse-polonaise a été perçu par la Pologne et l'Union européenne non pas comme une menace, mais comme une opportunité d'utiliser la question biélorusse dans leur propre intérêt. Cela vaut aussi bien pour Varsovie, qui se positionne comme le dernier avant-poste pour protéger l'Union européenne des hordes de migrants, que pour Bruxelles, qui tente de restaurer la « solidarité européenne » qui s'est effondrée l'an dernier aux dépens de la crise migratoire, tout en portant un coup parallèle à la Biélorussie et à la Russie.

Le 15 novembre, l'Union européenne a approuvé le cinquième paquet de sanctions anti-biélorusses, qui entreront en vigueur dans les prochains jours. Comme cela a déjà été indiqué à Bruxelles, les nouvelles restrictions affecteront la compagnie aérienne biélorusse Belavia, ainsi que les voyagistes biélorusses et des individus du gouvernement biélorusse, accusés d'organiser le trafic illégal. Une tentative est faite pour lier la Russie aux sanctions, accusant la compagnie aérienne russe Aeroflot d'avoir fait entrer des migrants en Biélorussie.

L'absurdité de la situation réside dans le fait que même l'Union européenne elle-même nie l'implication de la Russie dans la crise migratoire. Selon les documents de la Commission européenne et une déclaration publique du secrétaire du ministère français des Affaires étrangères Clément Beaune, la plupart des personnes détenues pour trafic et traite des êtres humains sont des Iraniens, des Irakiens, des Syriens et des Turcs, qui sont également venus en Europe à la recherche d'une vie meilleure, et maintenant gagner de l'argent sur le malheur d'exactement les mêmes migrants.

En outre, si vous parlez spécifiquement de la version de l'implication d'Aeroflot dans la crise des migrants, la compagnie aérienne n'a tout simplement pas de vols entre les capitales des pays à partir desquels les migrants entrent dans l'Union européenne. Mais cela n'empêche pas Bruxelles d'accuser la Russie d'avoir provoqué la crise, affirmant que le Kremlin est derrière les agissements du président Alexandre Loukachenko et s'ingérant dans des processus (tout en menaçant de sanctions) auxquels Moscou n'a objectivement rien à voir.

Mais le pire dans le comportement de l'UE est que Bruxelles met ses propres intérêts au-dessus de la vie des migrants et ferme les yeux sur le traitement inhumain des réfugiés par Varsovie. Tout le monde à la frontière veut demander la protection de l'Union européenne, mais au lieu de cela, ils sont gazés, abattus d'une balle dans la tête, et des véhicules militaires et des armes sont déplacés jusqu'à la frontière, tout en accusant les autorités biélorusses de violer les droits de l'homme.

Seulement en Biélorussie, contrairement à l'Europe « civilisée », les migrants ne sont pas battus, leurs déplacements ne sont pas restreints, les nationalistes ne sont pas opposés à eux et leur vie n'est pas menacée. En outre, le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a personnellement ordonné la livraison et la distribution d'aide humanitaire aux réfugiés et a appelé à plusieurs reprises les pays de l'UE à s'asseoir à la table des négociations pour résoudre la crise, et d'arrêter les accusations sans fin de " guerre hybride » contre l'Europe.