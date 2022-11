La Pologne frappée par un missile russe ? Chauprade dénonce un « false flag », Biden calme le jeu

Que s'est-il passé ce 15 novembre ? La Pologne, membre de l'OTAN, a-t-elle été bombardée par la Russie ? Si tel était le cas, cela pourrait entraîner une redoutable escalade, l'OTAN pouvant, en vertu de l'article 5 du traité de l'Alliance atlantique, répliquer directement contre l'assaillant. Dans cette situation brûlante et encore fort incertaine, certains n'hésitent pas à affirmer sans précaution leur vérité, les uns accusant la Russie, les autres dénonçant une opération sous faux drapeau des Occidentaux.

Petit rappel des faits. Les pompiers du village de Przewodow, situé à l'est de la Pologne et à huit kilomètres de la frontière ukrainienne, ont déclaré avoir reçu des informations faisant état d'explosions dans un silo à grains. Un ou deux projectiles auraient frappé un tracteur transportant des céréales près du village en fin d'après-midi. Deux personnes sont mortes sur place. Diffusées dans la presse, des photographies de l'incident montrent une remorque et un tracteur accidentés à côté d'un profond cratère.

A cette heure, la plupart des médias restent prudents. La responsabilité russe est suggérée, mais encore interrogée. Ainsi, le Journal du Dimanche titre : "Des missiles russes sont-ils tombés sur la Pologne ? Le Pentagone enquête, Moscou dément". LCI demande : "Des missiles russes ont-ils touché la Pologne ?" D'autres médias sont plus affirmatifs. Libération titre que "la Pologne confirme qu’un « projectile de fabrication russe » a atteint son territoire", et s'appuie sur l'avis d'un haut responsable américain. Idem pour TF1.

Les bots et trolls russes entrent en action

En réaction, des comptes pro-russes sur les réseaux sociaux ont propagé l'idée que ces frappes contre la Pologne contituaient un "false flag", une opération sous faux drapeau destinée à déclencher une troisième guerre mondiale. Le même message est diffusé à l'identique, au mot près, par différents comptes. Une opération manifestement coordonnée.

Un False Flag vient toujours cacher un évènement important, maintenant vous savez.https://t.co/0MbFvryvKN — On m'appelle 404 (@Red_Pill_Report) November 15, 2022

Un False Flag vient toujours cacher un évènement important, maintenant vous savez.https://t.co/xrsz1z2TAa — vl_plus (@vl_plus) November 15, 2022

Un False Flag vient toujours cacher un évènement important, maintenant vous savezhttps://t.co/8MbKPTQjRR — The Keeper (@TheKeeper46) November 15, 2022

Le géopolitologue subversif récidive

Parmi les personnalités qui ont immédiatement crié au complot, citons Aymeric Chauprade, géopolitoloque, ancien député européen pour le Front national et partisan de la thèse d'un complot de l'État profond américain (en collusion avec des éléments saoudiens) pour les attentats du 11 septembre 2001.

Depuis l'attentat sur le croiseur Le Maine en 1898 qui servit à déclarer la guerre à l'Espagne, les Anglo-Saxons et leurs subordonnés sont les spécialistes du "inside job". C'est comme cela qu'ils habillent de "vertu" leurs guerres. #Polognemissile — Aymeric Chauprade (@a_chauprade) November 15, 2022

Une nouvelle comédie otanienne bien scénarisée qui n'a d'autre but que de justifier la fourniture de défenses anti-missiles US à l'Ukraine parce que sinon celle-ci est à genoux dans moins d'un mois. #CirqueOTAN — Aymeric Chauprade (@a_chauprade) November 15, 2022

Si Chauprade est si sûr de lui, on aimerait qu'il approfondisse sa réflexion dans un format supérieur à celui d'un tweet. Un article, par exemple, serait le bienvenu.

Après avoir tenu des propos très affirmatifs sur le 11-Septembre, il y a une dizaine d'années, il avait ensuite rétropédalé maladroitement (tentant de nier ses anciennes déclarations) pour ne pas compromettre sa carrière politique. Il semble que, depuis quelque temps, il retrouve des positions incisives, sans souci du qu'en-dira-t-on. Mais toujours orientées pro-russes et anti-occidentales, ce qui peut interroger sur sa réelle indépendance.

Les Sherlock Holmes 2.0 en pleine enquête

Des enquêtes amateures ont déjà commencé sur Twitter pour établir l'origine du missile. C'est ainsi que Chuck Pfarrer, au terme de la sienne, affirme son origine russe...

LETHAL WEAPON : Debris collected following the missile strike on the Polish village of Przewodow indicates that a Russian Kh-101 cruise missile was used in the attack. This weapon has a CEP (circular error probable) of less than 5 meters, suggesting a deliberate Russian attack. pic.twitter.com/Y0oWRhDI9J — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) November 15, 2022

... tandis que le compte Ukraine Weapons Tracker, qui se présente comme faisant notamment du debunking, affirme l'origine ukrainienne du missile.

So what crashed in the village of Przewodów, Poland today ?



With the cooperation of @blueboy1969 we analyzed the available photos of fragments and came to a clear conclusion that they belong to the 48D6 motor of the 5V55-series missile of the S-300 AD system- a Ukrainian one. pic.twitter.com/f0Ex3USLN8 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 15, 2022

Une idée farouchement rejetée par le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, qui parle de théorie du complot russe.

Russia now promotes a conspiracy theory that it was allegedly a missile of Ukrainian air defense that fell on the Polish theory. Which is not true. No one should buy Russian propaganda or amplify its messages. This lesson should have been long learnt since the downing of #MH17. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

Nous voilà bien avancés, au milieu de toutes ces analyses contradictoires.

Joe Biden fait retomber la pression

Une information de poids tombée dans la nuit pourrait venir contrarier l'idée d'un "inside job" américain ou occidental, destiné à justifier la guerre secrètement désirée. Le président des États-Unis en personne a jugé "improbable" que le missile qui a touché la Pologne vienne de Russie.

Une table ronde vient de se tenir en urgence au G20 de Bali sur la Pologne (il n'y avait pas d'audio sur le flux fourni par la Maison Blanche). Biden entouré par Sunak, Trudeau et Macron. pic.twitter.com/6XNgPCl01P — Philippe Berry (@ptiberry) November 16, 2022

A la sortie de la réunion entre les dirigeants des pays du G7 et de certains pays de l’OTAN présents à Bali, Joe Biden a répondu à une question des journalistes lui demandant s’il était trop tôt pour dire si le projectile avait été tiré depuis la Russie.

« Il existe des informations préliminaires qui contestent cela. Je ne veux pas dire cela tant que nous n’aurons pas complètement enquêté dessus », a-t-il répondu. Il a ajouté qu’« il est improbable d’après la trajectoire qu’il ait été tiré depuis la Russie. Mais nous verrons ».

Avant de crier au loup, laissons à l'enquête le temps d'établir les faits... si c'est possible.