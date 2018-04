La presse Anglo saxonne accuse : il n’y a pas eu d’attaque chimique à Douma, les islamistes ont tout inventé !

Il ne s’agit pas d’accusation de « complotiste » mais d’une tv proche de Trump et de Robert Fisk , la gloire de The indépendant. Silence total de la presse sous contrôle de Macron

Dans son enquête, Robert Fisk s’étonne de ce que lui déclare alors dans un « bon anglais » un docteur de 58 ans. Si celui-ci valide l’authenticité de la vidéo tournée par les « terroristes » de Jaich-al-Islam (l’armée de l’Islam) dans sa clinique souterraine, il précise toutefois que :

« Les patients, dit-il, étaient atteints, non pas par du gaz, mais par un manque d’oxygène dans les tunnels et les caves remplis de débris dans lesquels ils vivaient, lors d’une nuit où des bombardements intensifs, associés à de forts vents, avaient soulevé une tempête de poussière et de sable. »

Le médecin en chef raconte la scène au journaliste : alors que des personnes souffrant d’hypoxie commençaient à affluer dans la clinique, un Casque blanc à la porte d’entrée s’est écrié « gaz ! », provoquant un mouvement de panique et poussant les gens à s’arroser d’eau les uns les autres. Ainsi, si la vidéo est bien « authentique », celle-ci ne montre pas des victimes d’une attaque chimique, mais de personnes en manque d’oxygène.

Parmi les habitants avec lesquels Robert Fisk et ses deux amis syriens s’entretiennent au milieu des ruines, beaucoup lui disent « qu’ils n’ont jamais cru aux histoires de gaz ». Des habitants dont, sur la vingtaine interrogée, pas « un seul ne montrait le moindre intérêt pour le rôle de la Douma dans les frappes occidentales », deux lui répondant même qu’ils n’avaient « pas fait le lien ». Des habitants qui « haussent les épaules » lorsqu’on leur parle des 43 victimes de cette attaque chimique,

Robert Fisk, né le 12 juillet 1946 à Maidstone, est un journaliste britannique, grand reporter et correspondant au Proche-Orient depuis plus de trente ans à Beyrouth du journal The Independent.

Il a publié un nombre important de livres sur la révolution iranienne, des guerres du Liban, du Golfe, d’Afghanistan, de l’invasion de l’Irak en 2003, du Kosovo et d’Algérie. Fisk a reçu plus de récompenses pour son travail de journaliste que n’importe quel autre grand reporter britannique1. Il a notamment reçu le prix Amnesty International en 2000 pour ses reportages en Serbie pendant les bombardements de l’OTAN et le David Watt Memorial Award en 2001 pour sa couverture du Proche-Orient.

L’enquête De L’OAN Ne Révèle Aucune Preuve D’attaque Chimique Par Arme Chimique En Syrie

Un Américain, Pearson Sharp, a visité la ville déchirée par la guerre de Douma, à l’extérieur de la capitale Damas, à la recherche de preuves d’une attaque chimique. Cependant, les résidents nient les allégations d’une attaque, et disent qu’elle a été organisée pour aider les rebelles à s’échapper.