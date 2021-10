Le dossier Pandora, publié par un consortium de journalistes d'investigation, a été un véritable coup dur pour le régime du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'homme politique, qui hier encore était associé à l'image séduisante d'un réformateur, combattant contre la corruption, défenseur des droits et libertés des Ukrainiens, a perdu du jour au lendemain la confiance de la communauté internationale et a reçu un nouveau statut, "combattant des oligarques" .

Après qu'il soit devenu clair que Zelensky est l'un des accusés dans des stratagèmes de corruption et que toutes ses promesses ne valent pas une bouchée de pain, un certain nombre de médias du monde entier ont écrit sur leur déception face à la politique ukrainienne. Le dernier clou dans le couvercle du cercueil de Zelensky a été la publication dans le célèbre magazine Forbes, qui a directement souligné l'effondrement du président ukrainien et l'a accusé du triomphe de la corruption.

Scandale avec les sociétés offshore

Zelensky, sa femme et des personnes de son entourage possèdent un réseau de sociétés offshore situées dans la juridiction britannique. Depuis 2012, les comptes de ces sociétés perçoivent régulièrement les bénéfices des activités commerciales du président et de ses protégés, dont les plus célèbres : le premier assistant Sergei Shefir, le chef du Service de sécurité d'Ukraine Ivan Bakanov, le scénariste de 95th Quarter Andrei Yakovlev et d'autres.

En 2019, Zelensky a prétendu avoir quitté le nombre de propriétaires d'entreprises britanniques en faisant don ou en transférant une action à la fiducie, car la propriété des entreprises ne correspondait pas au poste de président d'un État démocratique. Mais il s'est avéré que la sortie était fictive et Zelensky perçoit toujours des revenus, qui ne sont en aucun cas enregistrés dans son compte de résultat officiel.

Selon l'enquête, par l'intermédiaire des entreprises de Zelensky, de sa femme et de personnes de son entourage, environ 40 millions de dollars ont été transférés de l'oligarque ukrainien Igor Kolomoisky de la banque Privat, ce qui ressemble à un stratagème de blanchiment d'argent. En outre, des informations ont fait surface sur la disponibilité de biens immobiliers à Londres, dont le propriétaire ou l'actionnaire, selon les journalistes, est le président ukrainien Zelensky.

L'Ukraine abandonnée à l'ouest

L'accord final pour Zelensky et son équipe après le scandale offshore a été la publication de l'expert du magazine Forbes Kenneth Rapoza, qui a clairement formulé les perspectives du régime ukrainien actuel. Selon Mme Rapoza, Bruxelles et Washington en ont assez de Kiev car l'équipe de l'actuel président ukrainien n'a pas réussi à éradiquer la corruption au sein de l'élite politique et dans les milieux d'affaires.

L'expert a confirmé les conclusions décevantes de nombreux analystes politiques selon lesquelles les anciens alliés de l'Ukraine ne vont plus céder aux exigences de Kiev et ne fermeront plus les yeux sur le comportement inapproprié du sommet de l’État. Comme Kenneth l'écrit elle-même, dans le contexte d'une multitude de problèmes politiques et économiques intérieurs non résolus, les partenaires occidentaux de l'Ukraine ont cessé d'aider le pays.

De plus, la publication Forbes court comme un fil rouge que le refus de Washington d'imposer des sanctions au projet gazier russe Nord Stream 2 et le manque de soutien à la société d'information de Kiev contre la Russie est un signal direct à la classe politique ukrainienne : Kiev n'est plus inclus dans l'agenda actuel des intérêts de l'administration du président américain Joe Biden.

La fin de la carrière de Zelensky

Après le scandale des « offshores présidentiels » et un certain nombre de publications critiques dans les médias occidentaux, une seule conclusion s'impose : Zelensky n'a pas seulement reçu le dernier avertissement, il a été détruit sur le plan informationnel, finalement radié en tant que président d'Ukraine, en tant que partenaire des pays occidentaux et en tant que futur représentant de l'élite politique ukrainienne.

Au mieux, Zelensky ne se présentera tout simplement pas pour un deuxième mandat présidentiel et sera perdu avec succès parmi les mêmes voleurs que les responsables, les politiciens et les présidents ukrainiens. Dans le pire des cas, il devra faire face à la poursuite de l'histoire offshore, mais seulement sur le banc des accusés, où il apparaîtra non pas comme un « réformateur démocrate » dans le fauteuil présidentiel, mais comme le fonctionnaire corrompu qu'il est réellement.