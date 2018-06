La Question du Siècle

Dans un article d'opinion publié récemment par le Sunday Telegraph, Janet Daley a souligné un problème important concernant la sécurité et la stabilité mondiales : Comment le monde peut-il traiter avec un Etat voyou qui défie le droit international et répand le chaos ?

La question s'est posée dans le contexte des violations du droit international par l'Iran. L'auteur pense que les pays occidentaux sont incapables de formuler une solution unifiée à ce problème fondamental. Daley estime que l'accord nucléaire entre l'Iran et les superpuissances n'a rien fait pour faire face au soutien de l'Iran au terrorisme à la fois régionalement et internationalement. L'auteur pense également que l'accord n'a rien fait pour limiter le développement par l'Iran de missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires. L'accord a donné à l'Iran le droit de produire ces missiles balistiques. Elle croit que le monde savait que l'objectif principal de l'accord était de gagner plus de temps.

Le manque de coopération internationale a joué un rôle majeur dans l'aggravation de la crise dans les relations avec l'Iran. L'administration Trump a traité l'Iran superficiellement. Elle a seulement abordé les déclarations de certains responsables iraniens sans tenir compte de leur cadre idéologique et leurs objectifs stratégiques. L'accord est venu comme une tentative de reporter la menace iranienne pour une décennie. Son objectif était d'atteindre deux objectifs fondamentaux. Selon Niall Ferguson, le premier objectif était d'améliorer la stratégie des États-Unis et de ses alliés d'ici 2025. Le deuxième objectif était de se préparer à l'occasion de renverser le régime des mollahs. Une supposition a conclu qu'un conflit de civilisation entraînera la décadence de ce régime, comme cela est arrivé à l'ex-Union soviétique. Le plan était censé étendre le soutien à la prétendue tendance réformiste au sein du régime et de la renforcer au détriment des intransigeants. Cela se traduirait par un leadership qui se réconcilierait avec l'Occident, poussant le pays vers un changement radical. Cependant, cette supposition a ignoré l'équilibre du pouvoir au sein du régime des mollahs et reconnaît initialement l'idée de réformistes et d’intransigeants à l'intérieur du régime. Elle a également ignoré la nature de ce régime autoritaire, son extrême centralité et les outils d'oppression et de contrôle qu'il possède pour subjuguer le peuple iranien.

Obama s'attendait à ce que Téhéran tende à la rationalité sous l'influence des gains économiques de l'accord, conduisant à mettre fin aux tensions et aux crises régionales. Mais ce qui s'est passé était l'escalade des conflits armés. Le régime des mollahs a dépensé environ 150 milliards de dollars sur les milices et armées sectaires au lieu d'améliorer les conditions de vie, de réduire la pauvreté et la maladie, d'éduquer et de fournir des emplois à des millions de jeunes Iraniens. Les milices soutenues par l'Iran ont déclenché de nombreuses crises et conflits dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Téhéran s'était longtemps vanté de l'occupation de quatre capitales arabes.

En réponse à la question du traitement des États voyous, Daley a déclaré qu'il était possible de leur imposer des sanctions internationales sévères. Les Etats voyous seront ainsi renversés par le peuple à travers des protestations ou forcés par des alliés régionaux. Une autre option consiste à proposer des pots-de-vin politiques sous la forme d'accords commerciaux. Cette option peut amener le régime des mollahs à abandonner ses plans en retour pour assurer sa survie et fournir les moyens de subsistance de son peuple pour que celui-ci ne se révolte pas contre le régime.

L'auteur estime que Trump a choisi de sanctionner la Corée du Nord. Ces options doivent s'accompagner d'un consensus international pour être rentables. L'engagement de la Chine et de la Russie à appliquer des sanctions sans précédent par l'ONU contre la Corée du Nord a joué un rôle dans les arrangements pour un sommet entre Trump et Kim. Et Pyongyang a changé son comportement.

Certains rapports ont confirmé que la Corée du Nord a complété son arsenal nucléaire, rejoignant le club nucléaire, et ne nécessitant pas d'autres essais nucléaires et de missiles. Mais il est probable que la désobéissance de la Corée du Nord continuerait à déclencher des crises. Cependant, les sanctions ont fortement contribué à empêcher ce scénario.

Dans le cas de l'Iran, les sanctions américaines sont déjà en place et seront appliquées dans les prochains mois. Les alliés de Washington dans l'Union européenne et dans d'autres pays ont montré leur incompatibilité avec ces sanctions. Un tiers rejette complètement l'approche américaine dans ses relations avec l'Iran et place ses intérêts stratégiques au-dessus de tout calcul lié aux menaces iraniennes.

Les relations internationales connaissent actuellement un état de chaos. Les États voyous profitent de cette situation pour échapper à l'impact des sanctions ou du moins pour minimiser leurs effets négatifs. Cela n'est pas dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité internationales. L'imposition de la sécurité a toujours été le résultat du consensus international et de la coopération.

La sécurité et la stabilité peuvent être atteintes et le comportement des États voyous sera compromis si tous les grands États acceptent de défendre la valeur de l'adhésion aux lois, principes et pactes internationaux. Les institutions internationales reconnues devraient définir clairement ce que l'on entend par violation des lois internationales.