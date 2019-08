La rancune serbe

Cette année est celle de la commémoration du bombardement de la Serbie par l’OTAN. Vingt ans déjà, c’était en avril, que les puissances occidentales ont largué leurs bombe sur une Serbie aujourd’hui encore médusée. Une Serbie qui était alors engagée dans un conflit armé depuis près de dix ans. Dix années durant lesquelles elle n’avait fait l’objet d’aucune attaque sur son territoire mais ne s’était pas privée de pyloner celui de ses voisins.

La surprise est grande en ce mois d’avril 1999 lorsque, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, des bombes destructrices explosent à Belgrade comme ailleurs dans le pays. La surprise et l’indignation. Les Serbes semblent étonnés qu’on ose les agresser sur leur territoire, la Serbie, la vraie, alors que les bombardements serbes sur la Croatie, la Bosnie et le Kosovo ne devaient scandaliser personne. Et surtout pas les Occidentaux qui jusqu’en 95 s’étaient contentés d’être de simples observateurs. Il en allait, nous disait-on alors, de la survie et de la sécurité des Serbes éparpillés dans l’ex-Yougoslavie, ce qui, selon eux, justifiait bien quelques destructions et quelques « victimes collatérales » ici et là, en Bosnie et en Croatie.

La chanson des Serbes, celle sur l’air de « les Croates nous ont déjà massacrés en 41, on va pas attendre que ça recommence pour se défendre » fonctionne comme un petit mécanisme suisse dans la tête des Serbes d’alors, pour qui prévenir justifie n’importe quel moyen, moyens dont ils se déclarent seuls juges. La guerre faite aux Croates et aux Bosniaques ne seraient qu’un conflit fratricide, une querelle familiale à laquelle les Occidentaux ne sauraient entendre quoi que ce soit, ceci, d’ailleurs et pour le même motif, ne les regardant pas. « Qu’on nous laisse massacrer du Bosniaque comme nous le souhaitons, de toute façon vous ne pouvez pas comprendre. » C’est ce que se sont laissés dire pendant longtemps, trop sans doute, les Occidentaux notamment les Européens qui se contenteront, durant cinq longues années, de s’affliger collectivement de leur propre incapacité à empêcher tout ça.

Pendant ce temps, à Vukovar, à Sarajevo, à Srebrenica comme à Kosovo Polje, on massacre. Le monde s’émeut mais les Serbes se félicitent de ce qu’ils considèrent être leurs victoires, celles au bénéfice, disent-il, du maintien de la Yougoslavie. La Yougoslavie ? C’est en ce terme que commence l’arnaque serbe.

Dès la fin des années 80, Milosevic est le premier à dissimuler son fantasme d’une Grande Serbie sous le prétexte fallacieux de conserver l’intégrité de la communauté yougoslave. Partout, dans ses interventions télévisées, dans ses discours, le leader serbe ne cesse de tromper le monde sur ses intentions en vantant les mérite de la fraternité entre Slaves du Sud dont la Yougoslavie serait le garant. Sauf qu’en fait de fraternité, Milosevic ne conçoit que celle où les Serbes joueraient le rôle dominant du grand frère. A vrai dire, un état de fait déjà en vigueur depuis Tito, époque où la présidence collégiale et les postes clés de l’État fédéral n’étaient tenus que par des Serbes et pour les Serbes.

En ce mois d’avril 1999, les Serbes de Serbie, sous les bombes, ne parviendront pas à émouvoir le monde sur leur sort. Ils parviendront encore moins à instiller l’idée d’une injustice. Leurs malheurs arrivent trop tard. Trop tard et surtout après ceux de tant d’autres, Bosniaques, Croates, Slovènes, Albanais du Kosovo. Tant d’autres dont les Serbes étaient l’ennemi déclaré. On ne le écoutent plus, on ne les croient plus. Déjà, lors du retour de flamme essuyé par ceux de Krajina, jetés sur les routes ou froidement assassinés par une armée croate revancharde, semblant revenir du diable vauvert, le sort des Serbes de Croatie n’avait paru qu’un juste retour de chose. Ceux qui avaient quelques mois auparavant applaudi les succès d’une politique de purification ethnique conduite par les hommes de Mladic et Karadzic en faisaient à leur tour les frais.

Le scénario des guerres balkaniques des années 90 ne plaide pas en faveur des Serbes. Pas plus qu’il absout Croates et Bosniaques de toute culpabilité, du reste. Et si l’ambition et la paranoïa des Serbes suffisent, à leurs yeux, à justifier leurs actes contres les ethnies voisines sur les territoires voisins huit années durant, à terme, le raz-le-bol des Occidentaux devrait suffire à justifier les bombardement de l’OTAN sur le territoire d’une Serbie jusqu’alors épargnée.