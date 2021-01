La recherche de nouvelle majorité au nom de l'union sacrée en RDC : l'attente qui se prolonge !

Le 06 décembre 2020, le président de la République Démocratique du Congo, monsieur Félix Tshisekedi avait répondu à l'attente du peuple en mettant fin à la coalition FCC-CACH ; il recherchait une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale au nom de l'union sacrée[1] ! Mais depuis le 06 décembre 2020, à ce jour sans que la nouvelle marorité soit trouvée ! « Ouvrant ainsi la voie aux spéculations de tous genres au sein de la population congolaise » Ainsi est-on en droit de s’interroger sur les motifs ayant poussé la longue attente de rechercher la nouvelle majorité. On ne peut que se poser sérieusement la question sur les orientations politiques du chef de l'Etat.

A-Longue attente

Pourquoi, la nouvelle majorité au nom de l'union sacrée se fait toujours attendre ? « Difficile à dire pour l’instant ».

En effet, le président Félix Tshisekedi avait annoncé depuis le 06 décembre2020 la fin de la coalition FCC-CACH[2] et il est à la recherche de nouvelle majorité. Est-ce que le président actuel, monsieur Félix Tshisekedi[3] et son predécesseur, monsieur Joseph Kabila[4] se livraient-ils depuis plusieurs semaine une bataille pour le contrôle de l'Assemblée nationale ? Mais pourquoi jusqu’à présent la nouvelle majorité ne soit pas trouvée ? De toute évidence, la requalification de nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale posera de sérieux problèmes.



- Au niveau du choix des députés :

" La difficulté reste le critère de probité et de patriotisme de nos représentants ". A l’heure actuelle, la RDC a besoin des députés qui peut bien conduire efficacement l’action législative, et surtout de favoriser l’union sacrée prôné par le chef de l'Etat.



- En ce qui concerne, la participation de l’ex rebelle du M23[5] à l'union sacrée : Effectivement, l'ancien président de la république, monsieur joseph Kabila, avait promulgué la loi sur l’amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques ; une manière d’apaiser la tension politico-militaire afin de consolider la paix dans la région du « Kivu » et favoriser la cohésion nationale. » « La loi d’amnistie, ce n’est pas une prime à l’impunité » c’est une solution idéale pour résoudre la crise congolaise. Et cela va permettre aux cadres du M23 de participer à la nouvelle majorité au nom de l'union sacrée. Est-ce que l'adhésion du M23 à l'union sacrée sera possible ? c'est la question qui refait surface, aussi en RDC que dans la diaspora.



- S'agissant des caciques du PPRD[6] : Le peuple souhaiterait voir le président de la république, Félix Tshisekedi, exécuter son programme. Certains ministres et gouverneurs sont accusés de vouloir saboter les actions du chef de l'Etat. Pour cela, l'opinion en a marre et elle invite le magistrat suprême agir autrement.

B-Les orientations politiques du chef de l'Etat

Dans son adresse à la nation, le président de la République Démocratique du Congo Félix Thisekedi a affirmé que la RDC a besoin de l'union sacrée pour la mise en oeuvre de son programme politique ; quelques jours plus tard, le chef de l'Etat congolais a nommé le professeur Modeste Bahati " informateur", chargé de dégager une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale dominée par le camp Kabila[7]. Mais comment le président peut-il favoriser l'union sacrée au sein de l'Assemblée nationale dominée par le camp Kabila ?

En réalité, dans la recherche de la stabilité politique en République Démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi avait annoncé depuis le 06 décembre 2020, la requalification de nouvelle majorité, sera bientôt mis en place. « Il comprendra aussi bien des représentants de la majorité présidentielle que ceux de l’opposition et aura pour mission prioritaire la mise en application du programme politique du chef de l'Etat.

De ce point de vue, le chef de l'Etat a agité la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale en cas d'echec de cette recherche de nouvelle majorité au nom de l'union sacrée, qu'il souhaite user des préorogatives constitutionnelles qui lui sont reconnues, pour revenir vers le peuple souverain et demander une majorité[8].

Ferdinand LUFETE

Notes :

1-https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/07/rdc-felix-tshisekedi-annonce-la-fin-de-la-coalition-avec-joseph-kabila-et-se-cherche-une-nouvelle-majorite_6062470_3212.html ;

2-FCC : le front commun pour le congo est une plate forme politique dont l'autorité morale est l'ancien president de larepblique , Joseph Kabila ; CACH : le cap pour le changement est une plate forme politique dirigé par l'actuel président Félix tshisekedi ;

3-Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, né le 13 juin 1963 à Léopoldville, est un homme d'État congolais (RDC), président de la République depuis janvier 2019 ;

4-Joseph Kabila, né le 4 juin 1971 à Hewa Bora II dans le territoire de Fizi (province du Sud-Kivu), est un homme d'État kino-congolais. Il est ancien président de la ...

5-https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/gouvernement-de-cohesion-nationale-151061 ;

6-Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) est un parti politique de la République démocratique du Congo ;

7-//www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/07/rdc-felix-tshisekedi-annonce-la-fin-de-la-coalition-avec-joseph-kabila-et-se-cherche-une-nouvelle-majorite_6062470_3212.html ;

8-//www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/07/rdc-felix-tshisekedi-annonce-la-fin-de-la-coalition-avec-joseph-kabila-et-se-cherche-une-nouvelle-majorite_6062470_3212.html.