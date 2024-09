La réponse de l’Iran sera-t-elle nucléaire  ?

L’Iran et Israël reconnaissent tacitement qu’une confrontation militaire directe aurait des conséquences dévastatrices pour les deux pays, excluant de fait la possibilité d’une guerre totale. L’Iran semble cependant chercher une issue honorable à la crise précipitée par l’assassinat du chef du bureau politique du groupe terroriste Hamas sur son territoire. Cet événement représente une humiliation historique qui hantera probablement le régime iranien indéfiniment.

Les affirmations concernant le désir du régime iranien de maintenir sa crédibilité sont déplacées, car cette crédibilité s’est érodée depuis longtemps. Il est largement reconnu dans la région et au-delà que les menaces répétées du régime suite aux attaques contre ses dirigeants politiques et militaires, ainsi que ses chercheurs et experts, sont principalement destinées à la consommation intérieure et s’estompent rapidement de l’attention internationale.

Nous devons reconnaître que l’assassinat de Haniyeh, bien que significatif, ne l’emporte pas sur l’impact d’autres événements récents affectant le leadership iranien. Il est moins conséquent que la mort de l’ancien président iranien Ibrahim Raïssi dans un accident d’hélicoptère dont les causes restent indéterminées. Il porte également moins de poids stratégique que l’élimination du général Qassem Soleimani, qui était effectivement le numéro deux du Guide suprême en termes pratiques. Même l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, l’architecte du programme nucléaire iranien, était sans doute plus impactant étant donné l’importance stratégique du programme pour le régime.

Il est donc erroné de supposer que l’Iran risquerait une guerre totale catastrophique avec Israël en raison de la mort de Haniyeh. Pour le régime iranien, il était essentiellement un agent palestinien au service des intérêts iraniens. La situation actuelle implique probablement que l’Iran recherche un scénario de réponse qui lui permette de revendiquer une vengeance et de tenir ses menaces, tout en évitant crucialement toute contre-réponse israélienne qui pourrait davantage embarrasser le régime ou le pousser dans une position encore plus précaire.

La question qui se pose pour un observateur est la suivante : le régime iranien favorise-t-il le silence tactique et le désengagement temporaire tout en se concentrant sur l’accélération de la militarisation de son programme nucléaire ? L’Iran vise-t-il à acquérir une arme nucléaire dans les deux à trois semaines suggérées par les récentes estimations américaines ?

Actuellement, les dirigeants iraniens peuvent considérer l’acquisition d’une dissuasion nucléaire comme une réalisation transformatrice. Une telle capacité pourrait dissuader significativement Israël de répéter des actions contre des figures principales comme Haniyeh et d’autres mercenaires affiliés à l’Iran, tant militants que civils. Le régime voit probablement l’armement nucléaire comme un moyen de restaurer le prestige et la fierté nationale de l’Iran, tout en détournant l’attention des opérations israéliennes contre le personnel iranien ou les agents alliés. Les mollahs peuvent calculer que maintenir Israël et les puissances occidentales en suspens quant aux réactions potentielles de l’Iran sert leurs intérêts. Ils pourraient viser à capitaliser sur les tensions géopolitiques actuelles en annonçant de manière inattendue des capacités nucléaires militaires, justifiant cette étape comme une autodéfense nécessaire face aux menaces israéliennes perçues.

Une analyse des preuves disponibles suggère que la poursuite de l’option nucléaire pourrait s’aligner étroitement sur la pensée stratégique du Guide suprême iranien Ali Khamenei et de son cercle restreint. Cette voie semble de plus en plus viable compte tenu des circonstances et des capacités actuelles de l’Iran. L’acquisition d’armes nucléaires pourrait fournir au régime un outil puissant pour maintenir la stabilité interne et dissuader les actions militaires israéliennes potentielles. Cela permettrait à Téhéran de renforcer les affirmations sur la force de son « axe de résistance », qui pourrait alors être présenté comme une alliance à capacité nucléaire. Un tel développement délivrerait probablement un choc stratégique significatif à Israël et limiterait sévèrement les options de toute administration américaine entrante, y compris une potentielle administration Trump. La perspective d’un Iran doté de l’arme nucléaire compliquerait, voire paralyserait, la capacité de Washington à menacer de manière crédible ou à exécuter des actions militaires contre l’Iran, qu’elles soient limitées ou à grande échelle.

Les gains stratégiques globaux que l’Iran pourrait récolter s’il recourt à l’activation de l’option nucléaire représentent une véritable catastrophe stratégique pour Israël et le reste des pays du Moyen-Orient. Cela représente une réflexion hors des sentiers battus pour répondre à la tentative d’Israël de freiner l’influence régionale de l’Iran, que ce soit par l’assassinat d’un de ses mercenaires, Haniyeh, dans sa propre cour ou en dirigeant des frappes douloureuses contre les bras de sa milice terroriste.

Malgré son attrait stratégique, la poursuite de l’option nucléaire par l’Iran comporte des risques, des contraintes et des complexités significatifs. La décision de procéder est conditionnée par des facteurs cruciaux, principalement les positions de la Chine et de la Russie. Leur soutien aux ambitions nucléaires de l’Iran, tant dans les forums internationaux qu’en coulisses, est crucial. Les positions de Pékin et de Moscou sont façonnées par leur propre calcul stratégique, y compris leur vision à long terme des relations avec l’Iran et le rôle que Téhéran pourrait jouer dans leurs stratégies concernant la compétition mondiale et la lutte pour l’influence au 21e siècle.

Un facteur critique est la capacité réelle de l’Iran à traduire ses connaissances techniques accumulées et ses stocks d’uranium enrichi en une arme nucléaire fonctionnelle, même à un niveau expérimental. Les informations fiables sur les capacités techniques de l’Iran sont rares, les estimations des services de renseignement américains et israéliens suggérant principalement que l’Iran pourrait atteindre ce stade en aussi peu que deux semaines. Cependant, l’exactitude de ces évaluations dépend de données réelles, et non de fuites délibérées de l’Iran ou de revendications potentiellement exagérées sur la menace iranienne. Ceci est particulièrement pertinent compte tenu des faiblesses connues et du déclin de diverses institutions iraniennes, couplés à la tendance de l’Iran à l’hyperbole, en particulier concernant les capacités militaires. Ces facteurs nécessitent une approche prudente lors de l’évaluation des estimations des services de renseignement et des rapports iraniens, qui penchent souvent vers la propagande. Une évaluation mesurée des véritables capacités nucléaires de l’Iran est essentielle pour comprendre le calendrier réaliste et les implications de son programme nucléaire.

Il existe un autre défi lié à l’incapacité du régime iranien d’annoncer avoir atteint le seuil nucléaire et rejoint le club des puissances nucléaires sans preuves suffisantes et convaincantes qui assurent la dissuasion souhaitée dans le cas iranien, d’autant plus qu’il n’est pas possible de revendiquer ce développement soit parce que le prix du mensonge et de la tromperie serait coûteux, soit parce qu’il y a une facture politique/stratégique potentielle à assumer comme réaction directe à ce qu’un Iran nucléaire représente comme menace réelle majeure pour la sécurité et la stabilité régionales et internationales.