La République Populaire de Donetsk fête les cinq ans de sa proclamation

Le 7 avril 2014, la République Populaire de Donetsk (RPD) était proclamée dans la maison gouvernementale située dans le centre de Donetsk. Cinq ans plus tard, jour pour jour, la population a tenu à célébrer l’anniversaire de la proclamation de la République.

Au printemps 2014, devant le silence que Kiev oppose à ses revendications légitimes concernant, entre autres, la langue russe, la population du Donbass se soulève. Les manifestations pacifiques rassemblent de plus en plus de monde à chaque nouvelle marche, et se terminent par la prise des bâtiments gouvernementaux, et la proclamation de la République Populaire de Donetsk, le 7 avril 2014.

Le 7 avril 2019, 10 000 personnes se sont rassemblées pour célébrer cet anniversaire, sur le lieu même de la proclamation. Musique et concert patriotique ont accompagné les discours de plusieurs officiels, comme Denis Pouchiline, l’actuel chef de la République, qui a tenu à rappeler le déroulement des événements en 2014.

« Aujourd’hui nous nous sommes rassemblés pour nous rappeler que c’est ce même jour que nous étions venus nous mobiliser de nouveau. Nous avons réalisé que nous ne pouvions pas faire autrement. Nous sommes venus jusqu’à ce bâtiment et l’avons pris. Et en entrant dans ce bâtiment, en y pénétrant, chacun de nous a réalisé qu’il n’y avait pas de retour en arrière possible », a-t-il déclaré.

Il a aussi tenu à rassurer sur le fait que la RPD continuait sur la voie qui avait été fixée lors de sa proclamation : l’intégration avec la fédération de Russie.

« Nous avons besoin de la grande Russie. Nous avons besoin de retourner au sein de la mère patrie. Très souvent on entendait lors des rassemblements : « Crimée ! Donbass ! Russie ! Référendum ! ». Notre route est plus longue ! Mais nous y allons. Nous irons tous ensemble avec vous », a-t-il ajouté.

Valeri Skorokhodov, chef du groupe parlementaire « République de Donetsk », a tenu à rappeler pourquoi le peuple du Donbass s’est soulevé, après des décennies de promesses non tenues de la part de Kiev.

« Pendant 25 ans, les autorités ukrainiennes, qu’elles soient bleues ou oranges, nous ont imposé une idéologie étrangère. Une croyance étrangère ! Elles ont essayé de détruire la langue ! Elles ont essayé de réécrire la grande victoire du peuple soviétique pendant la Grande Guerre Patriotique ! Il y a cinq ans, le fascisme de Kiev s’est enraciné et répandu à travers toute l’Ukraine. Il a commencé à verser le sang. Le peuple du Donbass a fermement dit non au printemps 2014 », a déclaré le député.

« Tous les gouvernements ukrainiens nous ont fait des promesses depuis longtemps, ils ont spéculé sur la langue russe, et se souvenaient de nous seulement avant les élections. Mais nous sommes fatigués. Et en voyant le chaos qui a eu lieu à Kiev en 2013, nous avons pris et créé notre propre État. Nous avons inscrit pour toujours que la langue d’État dans notre pays est le Russe. Et nous ne laisserons plus personne spéculer là-dessus. Nous avons défendu nos monuments, notre histoire. Et au niveau législatif, l’histoire de la grande victoire de 1941-1945 », a-t-il ajouté.

Klavdia Koulbatskaya, députée du Conseil Populaire de la RPD, a souligné qu’il y avait toujours des problèmes non résolus, mais que les autorités et la population les résoudront ensemble, par le dialogue et la coopération.

Elle a aussi tenu à commémorer la mémoire de ceux qui sont morts pour défendre la jeune République Populaire de Donetsk, avant de rappeler que les autorités de la République construisent cette dernière pour le peuple, dans le but, un jour, de transmettre à la génération suivante, un pays prospère et meilleur.

Voir le reportage vidéo :

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider