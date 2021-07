La révolution Biden fait pschitt

De toute façon, les Etats-Unis sont un gigantesque zombie mort depuis des années. Leur dette est absolument cosmique : pratiquement 29 000 milliards de dollars pour la seule dette fédérale !

...plus les dettes des Etats, des collectivités (villes, etc.), des entreprises, des ménages, des systèmes de retraite, des étudiants, et j’en oublie, donc entre 80 et 100 mille miliards de dollars). Voyez l’arbre de Noël, qui clignote en temps réel :

https://usdebtclock.org

...et cette dette s’accélère ! (voyez par exemple le poste déficit avec la Chine)

Notamment avec les plans de relance entièrement financés par la planche à billets ou plutôt quelques clicks de la Fed (Federal Reserve Bank) pour créer des centaines de milliards « out of thin air » sans aucune contre-partie productive puisque les déficits s’aggravent toujours plus, malgré les faibles, unilatéraux et à divers niveaux contrecarrés plans de Trump pour relocaliser la production.

Pour visualiser plaisamment ces tombereaux d’argent créé :

https://demonocracy.info



Et qu’on ne me parle pas du dollar, central dans les transactions mondiales, qui leur permettrait tout !

Le nouveau monde du Heartland (Russie + Chine + Iran et Haute-Asie et leurs obligés) se dédollarise à vitesse V. Via la Belgique et autres curieux investisseurs, la Fed se gorge d’obligations d’Etat. La part du dollar dans les transactions internationales est à peine de 50% et des poussières désormais. Il y a même des pétro-yuans ! ...la Russie — un des pays en forte croissance (sera dans les 6 premiers en 2050 quand la France ne sera plus dans les 10) — met un point d’honneur à écheniller le moindre dollar de ses réserves et comptes publics.

Et qu’on ne me parle pas des légions US pour faire appliquer la lex US et imposer le sesterce-dollar : l’armée états-unienne a quitté vaincue les champs de bataille, la queue entre les jambes comme d’hab depuis la guerre de Corée (pénible statu-quo). Cette fois, pour abandonner la gigantesque base de Bagram et l’Afghanistan, les Ricains ont innové par rapport à Saïgon 1974 (cf. les hélicos sur le toit de l’ambassade US ensuite jetés à la baille depuis les porte-avions) : fuite de nuit précipitée, sans avertir quiconque et surtout par leurs « camarades » du gouvernement légal afghan promis à l’holocauste proche. Ils y avaient quand même fait la guerre pendant 20 ans (plus longue guerre US) en déversant sur ce tombeau sablonneux des empires près de 20 000 milliards de dollars ...en pure perte !

Si les Européens avaient le sens de leurs intérêts et secouaient le joug de leur servitude volontaire, si la France se retrouvait gaullienne, nous pousserions à la rue (sortie Otan-euro-Ue-CEDH-système monétaire international, échanges financiers et retrouvailles diplomatico-économiques avec la Russie voire la Chine), et l’effondrement des USA serait accéléré d’autant.

Leur effondrement est d’ailleurs la condition de notre survie, comme celle de toute l’humanité, car les USA sont notre plus mortel ennemi en vérité : amendes à coup de milliards contre nos banques et nos entreprises, interdictions de taxer ou contrôler leurs GAFAM délétères comme on le devrait, piratage d’Alsthom et autres entreprises d’excellence par des procédés voyous comme l’emprisonnement de dirigeants, participations forcées à leurs guerres d’agression ignobles et plus qu’infructueuses (décuplement du terrorisme), non-respect des droits de l’Homme dont ils se gargarisent (Snowden, Assange, taxation des Français « américains malgré eux », etc.), espionnage et mépris généralisés, aucune participation sérieuse à la lutte contre le réchauffement planétaire et les écocides divers, sous-culture de plus en plus monstrueuse (films où la bêtise le dispute au « gore » le plus abject, diffusions de leurs réseaux asociaux et de leur modes délétères comme le wokisme, etc.)...

Leur effondrement s’accompagnera évidemment d’une crise gigantesque et décennale (au moins) à la mesure des liens que nos dirigeants collabos anti-France ont tissé ou laissé se tisser entre nous et nos « sauveurs » historiques (ce sont évidemment les Soviétiques, malgré l’horrible Staline, qui ont délivré le monde de l’horreur nazie au prix de 27 M morts ! ...70% des forces allemandes constamment engagées sur le front de l’Est et plus de 70% de leurs pertes).

Mais je crois que la France pourra alors enfin se retrouver comme Nation, obligée qu’elle sera de se ressourcer et se réunir dans une crise type 1929 sous stéroïdes, car elle a beaucoup plus d’atouts sur le long terme que les « brillants » seconds (en pleine décrépitude) du système américaniste : Allemagne et GB...

C’est en tout cas le voeu que je forme... il n’est pas interdit de croire en notre génie national, si violenté et escargoté qu’il ait été jusque là (conclusion cacophonique).