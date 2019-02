La RPD aide un Équato-guinéen maltraité par les services ukrainiens à rentrer chez lui

Mamadou Diallo est un rescapé. Maltraité par les services de sécurité ukrainiens, puis abandonné sans passeport sur la ligne de front, la République Populaire de Donetsk (RPD) l’a récupéré, terriblement affaibli, soigné, nourri et logé, avant de l’aider à rentrer chez lui.

L’histoire de Mamadou Diallo est incroyable, et pourtant pas unique depuis que le conflit a éclaté dans le Donbass. Un étudiant africain d’une université de la République Populaire de Lougansk (RPL), avait vécu la même chose il y a quelques années en arrière, au début de la guerre.

Passant par l’Ukraine pour respecter les lois ukrainiennes, cet étudiant avait vu son passeport déchiré par les soldats d’un bataillon néo-nazi, avant d’être envoyé vers la RPL, sans papiers. La RPL avait là aussi tout fait pour l’aider à pouvoir rentrer chez lui.

Cette fois c’est la RPD qui a dû faire face à un tel cas. L’homme se nomme Mamadou Diallo, et il vient de Guinée Équatoriale. Il est allé en fédération de Russie pour étudier dans une université, puis a finalement décidé d’aller en Allemagne. Il achète un ticket de bus, et franchit sans encombre la frontière entre la Russie et l’Ukraine.

C’est ensuite que cela se complique. Parlant très mal le russe, et absolument pas l’ukrainien, il se fait remarquer par les habitants lorsqu’il leur demande de l’aide une fois en Ukraine. Les habitants le dénoncent à la police, qui transmet l’information à une autre administration, certainement le SBU.

Ils arrêtent alors Mamadou Diallo, qui ne comprend pas ce qu’ils lui veulent. Ses papiers sont confisqués, et il est battu et subit des pressions psychologiques, avant d’être abandonné, très affaibli, et après avoir perdu plusieurs kilos, dans la zone grise entre les positions de l’armée ukrainienne et celles de la RPD.

Pourquoi les agents ukrainiens ont-ils fait cela, au lieu de le renvoyer simplement vers la Russie d’où il était venu ? Nous ne pouvons que spéculer, mais je pense que l’hypothèse émise par la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, est sûrement proche de la réalité.

Pour elle, si les services de sécurité ukrainiens ont agi ainsi, c’est qu’après lui avoir confisqué son passeport de manière illégale, l’avoir battu et torturé psychologiquement, s’ils l’avaient renvoyé vers la Russie, cette dernière aurait eu de quoi faire un scandale international. L’Ukraine aurait dû s’expliquer pour ce qu’elle a fait subir à un citoyen étranger.

Plutôt que de le tuer de leurs propres mains, ils décident alors de l’abandonner dans la zone neutre, escomptant sûrement qu’il se ferait tuer lors d’un bombardement.

Ne sachant que faire devant un tel cas, les gardes frontières de la RPD préviennent les autorités, et les informent du mauvais état de santé de Mamadou Diallo. Décision est alors prise de le laisser entrer en RPD. L’homme a besoin d’urgence de soins médicaux, il sera temps de vérifier son identité et voir comment l’aider après.

Les forces de l’ordre de la RPD lui prodiguent les premiers soins, et Mamadou Diallo est envoyé à Donetsk. Le ministère des Affaires étrangères prend Mamadou en charge, et une fois rétabli, lui fournit le gîte et le couvert jusqu’à ce que sa situation soit régularisée.

C’est ensuite qu’a lieu la partie la plus difficile : établir un contact diplomatique avec la Guinée Équatoriale pour aider Mamadou à rentrer chez lui. Malgré le fait que la République Populaire de Donetsk n’est pas reconnue par la « communauté internationale », l’ambassade de Guinée Équatoriale de Moscou accepte de travailler avec la RPD pour aider son ressortissant à repartir.

Une belle victoire, tant pour Mamadou Diallo, que pour la République, qui démontre ainsi qu’elle est capable d’établir des relations diplomatiques avec d’autres pays, et prouve qu’elle a réellement à cœur le respect des droits de l’homme (contrairement à l’Ukraine qui a torturé cet homme, lui a volé ses papiers et l’a envoyé à une mort certaine sur la ligne de front).

Grâce aux papiers temporaires émis par son ambassade de Moscou, Mamadou est enfin rentré chez lui. Il tient à avertir ses concitoyens de ce qui lui est arrivé afin que personne d’autre ne se retrouve dans la même situation. Et il compte bien revenir ensuite en RPD, où la ministre lui a promis qu’il pourra étudier dans l’une de nos universités.

Voir la vidéo de la conférence de presse avec Mamadou Diallo et Natalia Nikonorova :

Christelle Néant

