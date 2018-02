La RPD annonce que Kiev se prépare pour une guerre éclair dans le Donbass au printemps

Récemment, nos services de renseignement ont détecté une accumulation active de forces et de moyens ennemis sur toute la ligne de contact.

En contradiction avec les accords de Minsk, le commandement militaire ukrainien fait converger l'armement lourd vers la ligne de front, le retirant des sites de stockage temporaire, ce qui est noté quotidiennement dans les rapports de la Mission de l'OSCE.

Les habitants des localités situées sur le territoire sous contrôle ukrainien nous informent quotidiennement sur les colonnes de matériel de combat et de transport acheminant du personnel et des moyens matériels, y compris du carburant et des munitions de gros calibre, jusqu'à la ligne de contact.

Liste des pièces d’équipement absentes des zones de stockage notées par la MSS de l’OSCE du 27 janvier au 2 février 2018 :



- 27 janvier : six obusiers D-20 de 152 mm, deux canons antichars Rapira de 100 mm et 16 chars d’assaut T-64 et T-72 ;



- 28-29 janvier : quatre canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, deux canons tractés Ghiatsint-B de 152 mm, et 33 chars d’assaut ;



- 31 janvier : sept chars d’assaut, six canons automoteurs Gvozdika de 122 mm et cinq mortiers de 82 mm ;



- 1er février : six canons automoteurs Akatsia de 152 mm, quatre canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, et huit chars d’assaut ;



- 2 février : un canon automoteur Gvozdika de 122 mm ; quatre systèmes de lance-roquettes multiples BM-21 Grad de 122 mm et un char d’assaut.

On note également la reconnaissance aérienne croissante par l'ennemi de l'emplacement de nos positions, du déploiement de nos troupes et des infrastructures vitales des localités de la république.

En outre, il est notoire que des ordres d'opération pour préparer une offensive ont déjà été envoyés aux forces et aux unités militaires stationnées dans la zone de l'OAT, et que des fonds supplémentaires ont été crédités sur les comptes de la 57e brigade d'infanterie mécanisée et de la 30e brigade mécanisée pour les incitations matérielles destinées aux militaires.

Ces faits sur l'accumulation de forces et de moyens des forces ennemies indiquent que la partie ukrainienne, malgré les accords de Minsk, se prépare activement à des actions offensives tout le long de la ligne de contact. La tentative d'assassinat du ministre de la Défense de la république, le général V. Kononov, ne fait que confirmer le renforcement des activités subversives des forces spéciales des FAU.

Nos conclusions sont confirmées, entre autres, par le décret de l'état-major général des Forces Armées Ukrainiennes sur la planification des actions offensives, publié dans les médias ukrainiens. Des experts et des analystes militaires ont confirmé l'authenticité de ce document, et le personnel de combat qui y figure coïncide parfaitement avec nos données de renseignement.

Le plan de l'ennemi prévoit l'utilisation des forces déployées sur la ligne de contact et des unités militaires présentes dans la zone de l'OAT, soutenues par l'artillerie et l'aviation, pour infliger des dégâts maximums aux milices populaires de la RPD et de la RPL, traverser la zone de sécurité et franchir les fortifications de la première ligne défensive et les zones de défense des unités de première ligne de la RPD et de la RPL. Par des tirs d'artillerie lourde et la puissance de feu des unités de chars et d'infanterie mécanisée, des unités d'assaut aérien et d'artillerie sur les positions de la milice populaire de la RPD, l'ennemi tentera de créer les conditions nécessaires à l'introduction des forces principales des unités offensives des FAU.

Permettez-moi de vous rappeler que le lieutenant-général M. Zabrodsky, commandant des troupes d'assaut aérien, est le chef de l'OAT. Le commandement des FAU prévoit de vaincre les forces armées des républiques populaires et de prendre pied le long des lignes de Sorokino, Dovjansk, Marinovka et Novoazovsk. Plus loin, le plan prévoit d'atteindre la frontière des Républiques Populaires avec la fédération de Russie.

Afin d'atteindre les objectifs de l'opération et de renforcer les unités offensives, l'ennemi envisage la création de réserves opérationnelles du groupement combiné des forces de la 28e brigade mécanisée dans la direction d’attaque principale et de la 128e brigade d'infanterie de montagne dans l'autre direction d’attaque.

Dans la direction de la concentration de ses forces principales, l'ennemi, par deux frappes de couverture en direction de Verkhnetoretskoye, Ilovaïsk (17e brigade de chars d'assaut, et 93e brigade mécanisée) et dans la direction de Maximovka, Starobechevo, Ilovaïsk (1ère brigade de chars d'assaut, 14e brigade mécanisée, et partiellement les forces de la 30e brigade mécanisée (un bataillon de chars d'assaut)), tentera de franchir la ligne de contact et de percer la première ligne défensive des Forces Armées de la RPD, et, après avoir concentré les efforts par l'introduction d'unités de deuxième ligne et de réserve, de couper les unités du 1er Corps d'Armée, entourer et prendre la ville de Donetsk.

Plus loin, poursuivant l'offensive, l'ennemi prévoit de s'emparer de la ligne de Loutougino, Ilovaïsk, Komsomolskoye, Pobeda.

L'ennemi a l'intention de lancer une autre attaque en direction de Sakhanka et Bezymennoye (36e brigade de marine, et 79e brigade aéroportée). Cela permettra à l'ennemi de fixer nos forces dans la direction de Marioupol et de les empêcher de se déplacer vers Donetsk. Plus loin, en intensifiant les efforts par l'introduction d'unités de deuxième ligne, il prévoit d'atteindre la ligne de Boikovskoïe, Novoazovsk, nous privant ainsi de l'accès à la mer d'Azov.

L'ennemi projette d'envahir le territoire de la RPL en direction de Krymskoye, Loutougino (72e et 92e brigades mécanisées). Par la suite, en redoublant d'efforts, il prévoit de saisir la ligne de Sorokino, Dovjansk, et, par les actions des détachements de combat des unités des troupes d'assaut aéroportées (80e brigade d'assaut aérienne et la 81e brigade aéroportée) en direction de Stanichno-Lounganskoye, Dovjansk, de vaincre les Forces Armées de la RPL et atteindre la frontière de la fédération de Russie.

Je m'adresse personnellement au commandant en chef des troupes ukrainiennes, le général Viktor Mujenko. Vos déclarations du 5 octobre 2017 au sujet des nombreuses pertes de soldats et de civils ukrainiens qui seraient tués ou blessés dans l'éventualité d'une offensive contre le Donbass, ont réussi à refroidir les têtes brûlées. Afin d'éviter l'escalade du conflit, il est nécessaire d'arrêter à nouveau cette aventure planifiée par les dirigeants politiques.

Les stratèges ukrainiens n’ont pas choisi le moment de l'offensive de manière fortuite, et il est connecté, tout d'abord, comme nous le supposons, avec le fait que l'attention principale de la communauté internationale à ce moment là sera dirigée vers l'élection du président de la fédération de Russie et la Coupe du monde organisée en Russie.

En ce qui concerne l'agression armée prévue par le commandement ukrainien, nous nous tournons vers la communauté internationale pour exhorter l'Ukraine en la personne de Porochenko, Poltorak, Mujenko et Zabrodsky, à rappeler les engagements pris par l'Ukraine pour empêcher la reprise du conflit dans le Donbass conformément aux accords de Minsk.

J'assure les habitants du Donbass que nous analysons soigneusement et minutieusement toutes les informations que nous recevons et sommes conscients de chaque étape planifiée par l'ennemi, pour lesquelles des contre-mesures ont déjà été prises.

Je souligne que la guerre éclair prévue par les FAU n'apportera pas le résultat escompté à la partie ukrainienne et, en cas d'agression armée contre les républiques populaires, l'ennemi sera irrémédiablement détruit.

Les soldats de la 128e brigade d'infanterie de montagne ont déjà refusé de participer à cette aventure et ont été immédiatement retirés de la zone de l'OAT. La brigade ayant été nettoyée par le SBU, le commandant de brigade Sobko a été temporairement suspendu de ses fonctions. Aujourd'hui, l’État-major général des FAU prend des mesures urgentes pour rétablir la capacité de combat et réorganiser les unités qui refusent d'éliminer leur propre peuple.

Je voudrais également m'adresser aux habitants de l'Ukraine qui ne sont pas insensibles afin qu’ils n’envoient leurs maris et leurs fils dans ce bain de sang.

Nous lancerons également un appel officiel à l'OSCE, aux dirigeants américains et aux représentants du Format Normandie, dans lequel il sera déclaré qu'au moment où les négociations pour mettre en œuvre les accords de Minsk sont en cours, la partie ukrainienne planifie une attaque impliquant la mort de milliers d’habitants ukrainiens et de la République Populaire de Donetsk, qui ne veulent pas vivre dans un État avec des autorités néo-nazies. Il faut empêcher les agresseurs de Kiev d'accomplir leurs plans !

Vice-commandant de la milice populaire de la RPD, colonel Édouard Bassourine, traduction officielle par Christelle Néant de l’agence DONi Press.