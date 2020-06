La RPD célèbre les 75 ans de la Victoire sur le nazisme avec une parade militaire

Le 24 juin 2020, a eu lieu dans le centre de la capitale de la RPD (République Populaire de Donetsk), une parade militaire célébrant les 75 ans de la Victoire sur le nazisme.

Photo : Administration du chef de la RPD

Cette année, pour cause de coronavirus, la parade de la Victoire célébrant la défaite de l’Allemagne nazie qui a lieu habituellement le 9 mai, a été reportée au 24 juin. Résultat, cette parade a lieu jour pour jour 75 ans après la première marche de la Victoire qui a eu lieu sur la Place Rouge de Moscou le 24 juin 1945.

Malgré l’épidémie, plusieurs milliers d’habitants de la RPD sont venus assister à la parade dans le centre de Donetsk, et l’ambiance y était aussi festive que lorsqu’elle est organisée le 9 mai.

Cette année, 2 500 soldats et membres de la « Jeune Garde » de la RPD ont participé à cette parade, soit le double de l’année dernière, ainsi que 110 pièces d’équipement militaires de plusieurs époques.

En effet, cette année, la parade s’est ouverte par le défilé de soldats en uniforme et dotés d’armes de la Seconde Guerre Mondiale, avant le défilé des troupes de la milice populaire dans leur uniforme et avec leurs armes actuelles.

Le défilé des pièces d’armement lourd a suivi la même logique, avec d’abord le char T-34, les Katiouchas (les « orgues de Staline »), plusieurs canons et mitrailleuses de la Seconde Guerre Mondiale, puis les véhicules de transport de troupes blindés, véhicules de combat d’infanterie, chars d’assaut, lance-roquettes multiples, et autres pièces d’armement modernes.

La parade a été marquée à la toute fin, par le défilé de plusieurs drones de l’armée ukrainienne qui ont été capturés, intacts par la milice populaire, et qui vont désormais servir la RPD.

Ce 75e anniversaire a été l’occasion pour le chef de la RPD, Denis Pouchiline, de remercier une fois de plus les vétérans de la Grande Guerre Patriotique (nom de la partie de la Seconde Guerre Mondiale qui concerne l’URSS) pour le sacrifice et les risques qu’ils ont pris pour protéger la Mère Patrie.

« Aujourd’hui, nous rendons hommage à l’héroïsme de la nation victorieuse. Cet exploit est sacré pour nous. Nous avons une dette impayée envers tous ceux qui se sont sacrifiés au nom de la paix sur Terre et ont défendu le droit à la vie pendant de nombreuses générations dans une bataille mortelle contre l’ennemi impitoyable, » a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a aussi rappelé le prix payé par le Donbass, et par l’URSS dans son ensemble, pour sa libération du joug nazi.

« Il y a trois quarts de siècle, la victoire triomphale des soldats soviétiques a mis fin à la guerre la plus sanglante de l’histoire de l’humanité. La défaite honteuse et cuisante de l’armée du Troisième Reich, qui avait mis à genoux la moitié de l’Europe, n’a été rendue possible que grâce à l’unité, la cohésion et les efforts courageux des habitants de l’URSS. […] La victoire sur l’Allemagne nazie a eu un prix élevé, et les habitants du Donbass y ont apporté une importante contribution. 456 000 natifs de l’ancienne région de Donetsk ont combattu les nazis pendant la Grande Guerre Patriotique, 275 de nos compatriotes ont reçu le titre de Héros de l’Union Soviétique », a rappelé Denis Pouchiline.

Le chef de la RPD est aussi revenu sur l’importance de préserver la mémoire de ces événements et de ne pas réécrire l’histoire, comme le font certains pays.

« L’histoire de la libération du cœur industriel de l’Union soviétique est pleine d’exemples de batailles héroïques. Plus de 800 rues, avenues et places dans les villes et villages de l’ancienne région de Donetsk portent le nom des soldats libérateurs et des unités de combat de l’Armée rouge. Les descendants reconnaissants immortalisèrent à jamais les noms de leurs défenseurs », a-t-il déclaré.

« Notre devoir est de préserver la mémoire de la lutte contre le nazisme, de préserver et de protéger la gloire de la Grande Victoire. Nous voyons combien d’efforts sont déployés dans le monde pour déformer la vérité historique sur la Seconde Guerre mondiale et le rôle de l’Union soviétique dans la victoire sur le fascisme hitlérien », a ajouté Denis Pouchiline.

Cette année, la parade de la Victoire en RPD n’a pas été suivie du défilé du Régiment Immortel, suivant en cela l’exemple de la Russie, dont les drapeaux ornaient massivement les rues de Donetsk.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule marque du rapprochement croissant de la République avec la fédération de Russie qui a été notée par plusieurs observateurs.

En effet, pour la deuxième année consécutive, la chaîne télévisée russe d’État, Rossia 24, a diffusé la parade de la Victoire de Donetsk en direct, présentée de la même manière que pour d’autres villes russes comme Rostov-sur-le-Don, avec juste le nom de la ville, sans aucune mention du type « République autoproclamée de Donetsk », ou « Est de l’Ukraine », assimilant ainsi de fait la capitale de la RPD à une ville de la fédération de Russie comme les autres.

Voir la vidéo de la parade qui a eu lieu à Donetsk :

Christelle Néant

