La RPD célèbre les 77 ans de la Libération du Donbass à Saour Moguila

Le 8 septembre 2020, la RPD (République Populaire de Donetsk) a célébré les 77 ans de la Libération du Donbass par l’armée soviétique. Les vétérans de la Seconde Guerre Mondiale étaient à l’honneur et ont eu droit à un concert et des fleurs. Les autorités de la république ont aussi déposé des fleurs au pied et au sommet de la colline où sont enterrés des soldats morts là en 2014, lors d’une bataille aussi terrible et tragique que celle de 1943.

Cette année c’est près de 5 000 personnes qui sont venues à cette cérémonie célébrant la Libération du Donbass sur la colline de Saour Moguila.

Cette colline fut en 1943 le lieu d’une bataille majeure et sanglante, qui a permis à l’armée soviétique de libérer Donetsk le 8 septembre 1943. En 2014, cette même colline fut l’objet d’une nouvelle bataille terrible, cette fois entre la milice populaire de la RPD et l’armée ukrainienne.

Les bombardements intenses qui se sont succédé pendant des semaines ont totalement détruit le mémorial installé en haut de la colline à l’époque soviétique pour célébrer ceux qui ont donné leur vie pour libérer le Donbass de l’occupant nazi.

Comme chaque année, la RPD a tenu à rendre hommage tant aux vétérans de la Seconde Guerre Mondiale, qu’aux soldats de la milice populaire, morts en défendant la colline contre l’armée ukrainienne.

Le Chef de la RPD, Denis Pouchiline a souligné que chaque centimètre carré de la terre du Donbass est imprégné du sang de ses habitants, et a appelé à ne surtout pas oublier l’exploit des soldats soviétiques qui ont libéré le Donbass.

« Nous n’oublierons pas et ferons tout notre possible pour que les générations futures n’oublient pas cet exploit ! La mémoire de la Grande Guerre Patriotique, sa vérité, est notre devoir et notre responsabilité. Nous devons nous battre pour elle et la défendre. Nous continuerons à nous souvenir, nous continuerons à transmettre le souvenir de l’héroïsme des soldats soviétiques à nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants », a déclaré le chef de l’État.

Des fleurs ont été déposées en bas de la colline près de l’immense liste sculptée contenant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour reprendre Saour Moguila à l’armée allemande en 1943. Puis le Chef de la RPD, des hommes politiques et des habitants de la République sont allés jusqu’en haut de la colline déposer des fleurs devant la flamme éternelle et sur la tombe de certains des soldats de la milice populaire morts en défendant Saour Moguila contre l’armée ukrainienne en 2014.

Lors de la montée, la foule est passée entre deux rangées de membres de la Jeune Garde portant des portraits de soldats soviétiques ayant combattu pendant la Seconde Guerre Mondiale. Une manière de compenser pour l’absence de défilé du Régiment Immortel cette année pour cause de coronavirus.

Les noms de plusieurs vétérans de la Seconde Guerre Mondiale ont aussi été inscrits sur des carrés de tissu décorés et assemblés pour former d’immenses patchworks portés par des activistes. Chaque carré représentant un vétéran, avec son nom complet, l’année de sa naissance et celle de sa mort. Une autre façon, originale, de rendre hommage à ces femmes et ces hommes courageux qui ont risqué leur vie pour libérer le Donbass de l’occupation nazie.

La Jeune Garde était d’ailleurs très présente lors de cet événement, une manière de montrer que la jeunesse de la RPD se veut à la hauteur de ses ancêtres, comme l’a souligné Maria, une des membres de l’organisation qui a fait un discours devant les vétérans.

« La terre natale peut tout faire ! On peut se nourrir de son pain, boire à ses sources, être surpris par sa beauté. Mais elle ne peut pas se protéger elle-même. La protection de la terre natale est donc le devoir de ceux qui mangent son pain, boivent son eau et admirent sa beauté. Et nous, la Jeune Garde, sommes ceux qui ont déjà compris et qui sont prêts à défendre leur patrie, leur terre natale, la République Populaire de Donetsk », a-t-elle déclaré.

Et afin de le prouver avec des actes, 600 nouveaux membres de la Jeune Garde ont prêté serment d’allégeance à la RPD, et promis de défendre cette dernière, lors de ce jour si particulier. Pour rappel, la Jeune Garde est une organisation militaro-patriotique, dans laquelle les jeunes qui le souhaitent peuvent participer à des entraînements sportifs militaires, apprendre l’histoire locale, et participer à des compétitions sportives.

Leur prestation de serment en un jour aussi important montre clairement que la jeunesse de la RPD est prête à prendre le relais de ses parents et grand-parents, et que le souvenir des exploits des soldats soviétiques, comme de ceux de la milice populaire de la RPD, ne s’effacera pas de sitôt, et restera vivant encore longtemps dans le cœur et l’âme de la population du Donbass.

Voir le reportage vidéo complet :

Christelle Néant

