La RPD célèbre les 78 ans de la Libération du Donbass sous les bombardements de l’armée ukrainienne

Le 8 septembre 2021, la RPD (République Populaire de Donetsk) a célébré les 78 ans de la Libération du Donbass, sur le kourgane de Saour Moguila. Un spectacle retraçant les grandes batailles de l’histoire de la Russie a eu lieu en l’honneur des vétérans de la Grande Guerre Patriotique, et des autres conflits qu’ont connus l’URSS, la Russie, l’Ossétie du Sud, l’Abkhazie et le Donbass. Le soir-même, l’armée ukrainienne a bombardé le district de Kievski à Donetsk, blessant deux civils.

Comme chaque année, la RPD a célébré le 8 septembre la Libération du Donbass de l’occupant nazi, sur l’emblématique kourgane de Saour Moguila. Un kourgane dont la capture le 31 août 1943 par l’armée soviétique a donné à cette dernière un avantage tactique qui lui a permis de libérer ensuite une à une les villes du Donbass. Le 1er septembre 1943, Sedovo et Snejnoye ont été libérés ; le 2 septembre, Novoazovsk, Torez et Chakhtiorsk ; puis Debaltsevo, Zougres, Enakievo, Gorlovka, Konstantinovka, Kramatorsk, Makeyevka et Slaviansk. Le 8 septembre, Donetsk a été libérée, et c’est cette date qui a été retenue pour célébrer le jour de la Libération du Donbass.

Cette année le spectacle donné en l’honneur des vétérans des différents conflits qu’ont connus l’URSS, la Russie, l’Ossétie du Sud, l’Abkhazie et le Donbass, a été grandiose. Danses et chansons se sont succédé pour raconter les grandes batailles et guerres qui ont ponctué l’histoire de la Russie, entre autre : la bataille du lac Peïpous, celle de Koulikovo, de Poltava, la Guerre Patriotique de 1812 avec la bataille de Borodino, la guerre de Crimée, la Première guerre mondiale, la Grande Guerre Patriotique, et l’Afghanistan.

Le spectacle a été suivi d’une cérémonie de remises de médailles. Le Chef de la RPD, Denis Pouchiline a ainsi décoré post-mortem notre collègue de News front, Katia Katina, qui est décédée il y a deux mois. Ses parents ont reçu la médaille « pour services rendus à la République Populaire de Donetsk » de troisième grade, qui lui était destinée. D’autres médailles ont été décernées post-mortem à des membres de la milice populaire morts pendant la guerre actuelle qui se déroule dans le Donbass, et remises à leurs proches.

Ce sont ensuite plus de 100 personnes, soldats, employés du ministère des Situations d’urgence, membres des forces de l’ordre et reporters de guerre qui ont eux aussi été décorés. J’ai eu l’immense honneur de faire partie de la dizaine de reporters de guerre qui ont reçu la médaille « pour services rendus à la République Populaire de Donetsk » de troisième grade, des mains du chef d’état-major adjoint de la milice populaire de la RPD, le colonel Édouard Pelichenko.

La cérémonie de remise des médailles a été suivie par l’habituel dépôt de fleurs au pied puis au sommet du kourgane de Saour Moguila. Un sommet dont les ruines de l’ancien mémorial (qui a été détruit lors des combats en 2014) ont été enlevées afin de préparer sa reconstruction.

Cette année ce sont pas moins de 6 000 personnes qui ont formé un immense défilé qui s’est élancé vers le sommet de Saour Moguila, afin de déposer des fleurs devant la flamme éternelle. Un défilé encadré par deux rangées de membres de la Jeune Garde portant chacun un drapeau de la fédération de Russie. Un drapeau qui était présent de manière bien plus massive que les autres années.

Des députés russes du parti Russie Unie, qui avaient assisté au forum « Russie Donbass – Unité des priorités » étaient présents, ainsi que le club de motards les « Loups de la Nuit », marquant encore un peu plus le renforcement croissant de l’intégration du Donbass avec la Russie.

D’ailleurs à une dizaine de jours des élections législatives russes, le drapeau du partie « Russie Unie » flottait aux côté des autres drapeaux portés par les habitants de la RPD.

Voir le reportage vidéo sous-titré en français :

Le Chef de la RPD, les députés russes, le chef des « Loups de la Nuit », et les autres invités, ont aussi planté à cette occasion les premiers arbres de l’allée de la « Forêt russe », dont les 800 arbres commémoreront ceux qui sont morts lors de la bataille de Saour Moguila pendant la Grande Guerre Patriotique.

Et pendant que la RPD commémorait la Libération du Donbass, l’armée ukrainienne a bombardé le district de Kievski à Donetsk, à coup d’obus de mortier de 120 mm, blessant deux civils, un homme et une femme.

La femme a reçu des éclats d’obus à l’épaule gauche et au bassin, et l’homme souffre d’un traumatisme crânien fermé, de blessures des tissus mous à la tête, de blessures par éclats d’obus au tiers supérieur de la cuisse gauche et d’un choc traumatique. Les deux victimes ont été emmenées au centre de traumatologie pour y être soignées.

Leur maison ainsi que celle de trois de leurs voisins ont été endommagées par ces bombardements, qui ont aussi coupé les lignes électriques desservant la mine Zassiadko, privant cette dernière de ventilation et de drainage de l’eau. Un gazoduc a aussi été endommagé près d’un des puits de ventilation de la mine. Les 85 mineurs qui travaillaient sous terre au moment du bombardement ont tous pu être évacués rapidement, et sont sains et saufs.

Les bombardements de l’armée ukrainienne se sont poursuivis le 9 septembre 2021 au matin, avec 10 obus de mortier de 120 mm tirés sur le village de Troudovski, en périphérie de Donetsk, et 24 obus d’artillerie de 122 mm tirés en direction de Vassilievka.

Il semble que les soldats ukrainiens n’apprécient guère que la RPD commémore la Libération du Donbass, et ont décidé de punir les civils pour le fait de se réjouir de la victoire sur les nazis.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider