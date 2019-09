La RPD commémore la mort d’Alexandre Zakhartchenko

Un an après l’assassinat d’Alexandre Zakhartchenko lors d’un attentat terroriste, la République Populaire de Donetsk a tenu à commémorer celui qui fut non seulement le chef de l’État, mais aussi un héros de la République.

Le 31 août 2019, trois jours après la cérémonie officielle de renommage d’une place du centre de Donetsk au nom d’Alexandre Zakhartchenko, les autorités de la République ont tenu à commémorer le courage du défunt chef de l’État, et sa mort tragique, à travers trois cérémonies officielles et un concert.

La première cérémonie a eu lieu dans l’allée des héros, située dans le parc du Donbass Arena, à côté du musée de la guerre. Un lieu hautement symbolique, qui rappelle qu’en plus d’avoir le chef de l’État, Alexandre Zakhartchenko était aussi un commandant de la milice populaire, dès le tout début du soulèvement du Donbass. Ce qui lui a valu de recevoir le titre de héros de la République Populaire de Donetsk. Au bout de cette allée, un buste d’Alexandre Zakhartchenko a été dévoilé, non loin de celui du commandant « Mamaï », tué sur le front en mai 2018.

Étaient présents non seulement Denis Pouchiline, l’actuel chef de la RPD, les parents, les enfants et la veuve d’Alexandre Zakhartchenko, mais aussi Léonid Passetchnik, le chef de la République Populaire de Lougansk (RPL), des officiels d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, des sénateurs et députés russes, une délégation française, ainsi qu’Alexandre Zadostanov, fondateur du club de motards « Les Loups de la Nuit » (surnommé « le Chirurgien »).

Tous ont tenu à rappeler les nombreuses qualités d’Alexandre Zakhartchenko, celles qui ont fait de lui un héros, aimé de son peuple.

« Alexandre Vladimirovitch Zakhartchenko est un véritable fils du Donbass ! Dès les premiers jours de la résistance, il a été parmi les meneurs, puis dans les moments les plus difficiles, il a dirigé la République, a porté un énorme fardeau. Et, comme nous pouvons le voir, il a assumé ce fardeau. Alexandre Vladimirovitch est entré dans l’histoire comme un homme qui a lutté pour la liberté, l’indépendance et le bien-être des citoyens de la République Populaire de Donetsk. C’était un vrai père pour les officiers et les soldats, il a été suivi par ceux qui avaient foi ferme en ce qu’ils faisaient. Ils allaient malgré le risque de mourir, ou d’être blessés ! La foi qu’il a insufflée est encore vivante aujourd’hui. Elle nous oblige à poursuivre tous ses efforts, à réaliser ses objectifs, ses idées, son travail. Et c’est exactement ce que nous allons faire – c’est ce qui ressort de toutes nos actions. C’est pourquoi il est important pour nous d’immortaliser tout ce qu’il a fait et tous les mérites d’Alexandre Vladimirovitch », a déclaré Denis Pouchiline.

« C’était un homme très intelligent. C’était un homme incroyable. Il vivait comme un héros. Il est mort comme un héros. Peut-être que c’est comme ça que les héros devraient partir, peu importe à quel point ça sonne faux. C’est à propos de telles personnes que les gens inventent les légendes et se souviennent d’elles avec un respect incroyable », a déclaré Sergueï Mamedov, sénateur de la fédération de Russie.

Après les discours officiels, le buste fut dévoilé par deux élèves de l’école de cadets de la RPD, et des fleurs furent déposées au pied du buste, tant par les officiels que par des habitants de la République venus assister à la cérémonie.

La deuxième cérémonie a été organisée dans le grand cimetière du sud de Donetsk, où sont enterrés non seulement Alexandre Zakhartchenko, mais aussi les commandants Motorola et Guivi.

Sur la tombe d’Alexandre Zakhartchenko, un magnifique monument a été installé, montrant le défunt chef de l’État debout à côté d’une immense croix, et entouré de quatre statues d’anges semblant se recueillir, un genou à terre.

Une cérémonie orthodoxe mémorielle a eu lieu en présence de la famille d’Alexandre Zakhartchenko, des officiels et des habitants de la République qui ont tenu à venir se recueillir sur sa tombe, et y déposer de nombreuses fleurs.

Après la liturgie, les officiels ont de nouveau fait l’éloge du défunt chef de l’État, et rappelé que ce sont les services secrets ukrainiens qui ont organisé l’attentat qui a coûté la vie à Alexandre Zakhartchenko.

« C’était une personne vraiment unique. C’était un leader compétent. C’était un commandant très courageux et talentueux. Il a défendu notre Donbass natal contre l’agression ukrainienne, contre le fascisme ukrainien, côte à côte avec ses soldats. Avec le Cabinet des ministres de la République Populaire de Donetsk, il a pris des décisions audacieuses, pris des mesures audacieuses pour faire avancer la République, pour la faire s’épanouir et se développer. Cet homme aimait son peuple et sa patrie à la folie ! Il avait un caractère en acier du Donbass qui ne pouvait pas être brisé. Ce n’est que grâce aux actions vicieuses et cyniques des services secrets ukrainiens qu’Alexandre Vladimirovitch est mort. À notre grand regret. Bien sûr, pour tout le Donbass, c’est une perte énorme et irremplaçable. Dans nos cœurs, Alexandre Vladimirovitch restera à jamais un exemple à suivre, un exemple de courage, un exemple de service désintéressé pour sa patrie. Un exemple d’amour sans bornes pour sa patrie et son peuple, » a déclaré Léonid Passetchnik, chef de la RPL.

« La Russie est un pays de héros. Toutes ses actions, ses exploits sont accomplis par des héros. Obsédés par le rêve, le but grandiose et transcendant, ils surgissent dans le moment le plus difficile, et le plus souvent sont tués. […] Je pense que nous le retrouverons. Il y aura un moment où nous serons à la même table que lui et regarderons ceux qui sont déjà en train de réaliser nos rêves. Nous avons combattu dans des tranchées différentes, mais sur le même front. Et j’aimerais que tous ses rêves se réalisent. Tout ce dont nous rêvions, tout ce à quoi nous pensions pour en faire une réalité », a déclaré Alexandre Zadostanov, chef du club de motards « Les l-Loups de la Nuit ».

La troisième et dernière cérémonie du jour a eu lieu à l’endroit même où Alexandre Zakhartchenko a été assassiné, près du café « Séparatiste ».

Sur le lieu de l’attentat terroriste organisé par les services secrets ukrainiens, un banc couvert d’icônes, a été installé à côté de deux grandes photos d’Alexandre Zakhartchenko et de Viatcheslav Dotsenko, et d’un monument rappelant le drame qui a eu lieu à cet endroit.

À 17 h 28, l’heure à laquelle la bombe a explosé dans le café, tuant sur le coup le chef de l’État et son garde du corps, la famille, puis les officiels et les habitants de Donetsk sont venus déposer des fleurs et se recueillir en mémoire d’Alexandre Zakhartchenko et de Viatcheslav Dotsenko. Un concert près du musée de la guerre est venu clôturer ces commémorations en l’honneur de celui qui fut le premier chef de la RPD.

Lors de chacune des cérémonies, l’émotion était palpable tant chez les officiels que chez les habitants venus se recueillir. Beaucoup pleuraient, montrant s’il en était besoin encore une fois, qu’Alexandre Zakhartchenko était aimé de son peuple et de beaucoup de ceux qui le connaissaient ou le côtoyaient.

Alexandre Zakhartchenko, qui était surnommé « Batia » (le Père), était non seulement un bon commandant de la milice populaire et un héros de la République, il était aussi un grand chef d’État, franc, honnête et qui appliquait ses valeurs et principes à la politique qu’il menait. C’était aussi un homme au grand cœur, qui plaçait la défense de ses valeurs et de ses principes au-dessus de sa propre vie.

Des valeurs et des principes qui se reflètent dans cette citation qui explique mieux que tous les grands discours, qui était Alexandre Zakhartchenko : « Vis libre, agis selon ta conscience, traite tout le monde de manière juste ».

Repose en paix Sacha, tu seras dans nos cœurs pour l’éternité, et resteras pour toujours un exemple à suivre pour les générations futures.

Christelle Néant

