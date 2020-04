La RPD et la RPL devraient mener un échange de prisonniers avec l’Ukraine le 16 avril

Après de multiples tergiversations et pertes de temps lors des réunions des groupes de contact qui ont eu lieu à Minsk, puis par vidéo-conférence la semaine passée, il semble que la RPD (République Populaire de Donetsk), la RPL (République Populaire de Lougansk) et l’Ukraine se soient mises d’accord pour mener un nouvel échange de prisonniers demain, 16 avril 2020.

Aboutissement des négociations pour mener l’échange de prisonniers entre l’Ukraine, la RPD et la RPL

Après l’échec initial de la réunion au format vidéo-conférence qui a eu lieu la semaine passée, l’Ukraine, la RPD et la RPL ont trouvé aujourd’hui un terrain d’entente pour mener ce nouvel échange de prisonniers, quatre mois après le précédent.

Si jusqu’ici aucune date précise n’avait été donnée, les parties semblaient être d’accord pour mener cet échange de prisonniers avant Pâques (qui aura lieu le 19 pour les Orthodoxes).

Les premières rumeurs sur la date de l’échange ont été relayées par le média ukrainien Hromadske, citant des sources au sein de l’OSCE et du ministère ukrainien de l’Intérieur.

L’information a ensuite été confirmée par Daria Morozova, la médiatrice aux droits de l’homme de la RPD, qui a confirmé que normalement l’échange de prisonniers avec l’Ukraine devrait avoir lieu le 16 avril au point de passage de Mayorsk. Pour cause de coronavirus, il semble que les journalistes ne seront pas autorisés à aller filmer l’échange de prisonniers cette fois-ci.

L’Ukraine devrait rendre 10 personnes à la RPD, qui devrait en retour lui renvoyer huit prisonniers. Daria Morozova a expliqué lors d’une interview récente que ces prisonniers n’avaient pas été inclus lors du précédent échange, car l’Ukraine n’avait alors pas encore confirmé leur présence dans les prisons ukrainiennes.

Elle a aussi expliqué que la RPD est toujours à la recherche de 120 personnes, dont l’Ukraine ne confirme toujours pas la présence de leur côté. En clair la RPD ignore toujours le sort de plus d’une centaine de ses concitoyens.

De son côté la RPL devrait rendre 11 personnes à l’Ukraine, qui doit lui renvoyer huit prisonniers en échange.

La RPL a confirmé aujourd’hui avoir mis fin aux poursuites judiciaires contre les prisonniers qui seront échangés, comme prévu par les accords de Minsk. La médiatrice aux droits de l’homme de la RPL, Olga Kobtseva a dit attendre de l’Ukraine qu’elle se plie à cette obligation (qu’elle a échoué à appliquer une fois de plus lors du dernier échange de prisonniers).

Un échange de prisonniers qui sert de coup de communication pour Kiev

La question qui se pose au vu de l’avancée sur ce dossier, c’est pourquoi Kiev applique ce point des accords de Minsk, alors qu’elle échoue à appliquer tous les autres, cessez-le-feu inclus ? Pourquoi l’Ukraine refuse de mettre en place le conseil consultatif avec la RPD et la RPL, mais accepte de mener un échange de prisonniers avec les deux républiques ?

Eh bien, parce que c’est une bonne opération de communication à bas coût pour l’Ukraine, qui peut ainsi faire croire qu’elle applique les accords de Minsk, sans devoir modifier sa constitution, accorder le statut spécial au Donbass, etc. Un point de vue exprimé par Daria Morozova.

« L’échange de prisonniers est utilisé par la partie ukrainienne comme un mécanisme de manipulation – un indicateur des efforts du gouvernement ukrainien, etc. C’est mon point de vue. Lorsqu’il est rentable pour l’Ukraine d’appliquer quoi que ce soit dans les accords de Minsk, l‘échange de prisonniers est le plus inoffensif de tous les points de ces accords. Il est très inhumain que la partie ukrainienne l’utilise dans un but de relations publiques. En outre, l’échange ne nécessite pas de modifications de la législation ukrainienne ni d’actions extérieures supplémentaires, » a déclaré la médiatrice aux droits de l’homme de la RPD.

Cet échange de prisonniers est un bon moyen pour l’Ukraine de faire oublier le fait qu’aucune nouvelle réunion au Format Normandie ne se dessine pour l’instant, car Kiev n’a rempli aucune de ses obligations issues du précédent sommet à Paris.

L’Ukraine a beau tenter la méthode Coué, en annonçant qu’il serait possible d’organiser une réunion au Format Normandie par vidéo-conférence, et que Kiev essaye d’obtenir pour cela l’accord de la Russie, de la France et de l’Allemagne, la réponse de Moscou a été très claire : il n’y aura pas de nouvelle réunion, tant que les points énoncés dans le communiqué commun de la précédente n’auront pas été appliqués. Or de ce côté-là il n’y a toujours aucun progrès.

« Les accords du sommet de Paris n’ont pas encore été appliqués. Les accords pour obtenir un cessez-le-feu, le désengagement des forces, l’ouverture de nouveaux points de contrôle, la mise en œuvre de la formule Steinmeier et l’accord sur tous les aspects du statut spécial du Donbass n’ont pas encore été mis en œuvre », a déclaré Andreï Roudenko, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, répondant à une question sur le moment où une nouvelle réunion au Format Normandie pourrait avoir lieu. « Un sommet ne sera organisé de manière opportune que lorsque toutes ces décisions seront mises en œuvre ».

Le diplomate russe a ajouté que cette fois les accords qui seront conclus lors de la prochaine réunion, devront être convenus à l’avance, afin d’éviter une reculade comme celle de Zelensky au mois de décembre 2019, lorsqu’il est revenu sur le fait de mener le désengagement des troupes et des équipements sur la totalité de la ligne de front. L’Ukraine a joué cette carte une fois, mais pas deux.

Alors pour faire oublier le fait que la prochaine réunion au Format Normandie est renvoyée aux calendes grecques, l’Ukraine a décidé de redorer son blason en appliquant le seul point des accords de Minsk qu’elle peut appliquer sans faire trop d’efforts : l’échange de prisonniers.

Si cet échange de prisonniers qui doit avoir lieu demain entre la RPD, la RPL et l’Ukraine est une bonne chose, il reste à espérer que tout se passe comme prévu, que Kiev ne retirera pas des prisonniers de l’échange à la dernière minute, et que l’apurement judiciaire sera fait. Il reste aussi à espérer que l’Ukraine finira par confirmer la présence des 120 personnes que la RPD cherche toujours, et qu’elle les rendra à la république le plus rapidement possible.

Christelle Néant

