La RPD et la RPL recadrent l’Ukraine sur le retrait des troupes et les accords de Minsk

Suite à la publication par le journal allemand Bild d’une interview du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Vadim Pristaïko, dans laquelle ce dernier parle de chercher une alternative aux accords de Minsk et rejette la faute du report sans fin de l’application de leur volet politique sur le retard pris dans le retrait des troupes de la ligne de front, les ministres des Affaires étrangères de la RPD et de la RPL, Natalia Nikonorova et Vladislav Deïnego, ont recadré leur homologue, en rappelant que ce retard est avant tout de la faute de l’Ukraine.

Le 7 janvier 2020, le journal allemand Bild a publié une interview du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Vadim Pristaïko. Bien sûr la guerre du Donbass et les accords de Minsk étaient au menu de l’interview. L’occasion pour Pristaïko de continuer son travail de sape contre les accords de Minsk, et de réécrire encore une fois l’histoire à l’avantage de l’Ukraine.

À la question du journaliste de savoir ce qui pourrait pousser l’Ukraine à chercher une alternative aux accords de Minsk, Vadim Pristaïko répond en effet que si le retrait des troupes prend trop de temps, ou si les élections ne peuvent être organisées en 2020, alors il faudra envisager une autre option.

« S’il n’y a pas d’élections dans les territoires occupés [RPD et RPL – NDLR] en 2020, ou si nous avons l’impression que le désengagement des troupes prendra trop de temps, alors il faut envisager des alternatives à Minsk. Il pourrait s’agir de forces internationales de maintien de la paix. Mais ça ne veut pas dire qu’on abandonnerait tout le processus de Minsk », a-t-il déclaré.

La dernière phrase, disant que cela ne reviendrait pas à un abandon pur et simple du processus de Minsk est du plus grand comique, et le journaliste ne relève même pas la contradiction. Si l’Ukraine cherche une alternative aux accords de Minsk, c’est qu’elle va en sortir. Faire venir des casques bleus dans le Donbass, et geler le conflit ad vitam æternam ne fait pas du tout partie du processus de Minsk.

Car dévoilant de plus en plus son jeu, le ministre ukrainien des Affaires étrangères dit clairement envisager de geler le conflit s’il n’y a pas d’autre choix, pour prétendument mettre fin aux morts. Sauf que si Kiev veut être crédible sur ce point, elle ferait bien de serrer la vis à son armée et sanctionner réellement ses soldats qui violent le cessez-le-feu tous les jours (sauf le jour de Noël orthodoxe, où nous avons enfin eu droit à une journée sans tirs), et d’arrêter d’envoyer ses hommes en mission de sabotage-reconnaissance.

Cette interview confirme que l’Ukraine continue sur son idée de scénario chypriote, en préparant tant l’opinion publique ukrainienne, qu’étrangère, à l’échec des accords de Minsk. Mais comme pour la réussite du plan, Kiev doit faire croire qu’elle n’est pas responsable de cet échec, on assiste une fois de plus à une réécriture de l’histoire, que les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), ont décidé de ne pas laisser passer.

La première à réagir fut Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD, qui a tenu à remettre les points sur les i, en rappelant que le retard concernant le retrait des troupes était avant tout imputable à Kiev, et que c’était assez gonflé de venir utiliser cela pour justifier de sortir des accords de Minsk.

« Quant à la déclaration de M. Pristaïko sur le retard du processus de désengagement, il a essentiellement décrit ici très clairement ce que fait la partie ukrainienne – saboter et retarder régulièrement la mise en œuvre de ses obligations. Comme exemple récent, nous pouvons citer la situation lors de la dernière réunion à Minsk, où c’est la délégation ukrainienne qui n’a pas dit un mot de ses propositions pour les trois nouvelles zones de retrait dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du sommet au Format Normandie, » a déclaré la ministre.

Natalia Nikonorova a aussi rappelé à Kiev qu’avant de parler des élections, l’Ukraine doit d’abord mettre en œuvre le volet politique des accords de Minsk, en concertation avec la RPD et la RPL, à savoir la loi d’amnistie, la décentralisation, le statut spécial, et la modification de la constitution ukrainienne.

Elle a aussi souligné que de telles déclarations montrent bien que Kiev n’a pas l’intention d’appliquer les accords de Minsk lors de l’année à venir, et a appelé l’Ukraine à cesser « d’inventer des alternatives fantaisistes » à ces mêmes accords, et à travailler de manière sérieuse pour les mettre en œuvre.

Un point de vue partagé par son homologue de la RPL, Vladislav Deïnego, qui a rappelé que lors de la réunion au Format Normandie de Paris, c’est Zelensky lui-même qui a refusé un retrait des troupes et des équipements sur la totalité de la ligne de front (alors que cela avait été convenu lors des réunions préparatoires).

« Permettez-moi de vous rappeler que c’est Zelensky qui, lors du sommet [au Format Normandie – NDLR] de 2019, a refusé de retirer ses forces et ses équipements sur toute la ligne de contact, » a rappelé Deïnego.

« Kiev retarde le travail sur un accord au sein du Groupe de contact concernant trois nouveaux sites de désengagement, sur lesquels Zelensky consent avec difficulté, ayant refusé de retirer les troupes sur la totalité de la ligne de contact. Lors de la réunion à Minsk le 18 décembre 2019, les représentants de la RPL et de la RPD au sein du Groupe de contact ont proposé à la discussion trois zones intéressantes. La partie ukrainienne a ignoré ces propositions, et n’a pas fait de proposition, interrompant la mise en œuvre des recommandations du sommet au Format Normandie, dès la première réunion après le sommet, » a ajouté le ministre des Affaires étrangères de la RPL.

Vladislav Deïnego a aussi rappelé que d’après la formule Steinmeier, approuvée par les autorités de Kiev, les élections dans le Donbass sont des élections extraordinaires, qui n’ont pas besoin de se dérouler en même temps que les élections locales dans le reste de l’Ukraine. Il n’y a donc aucun argument pour exiger qu’elles aient lieu de manière synchronisée, comme le fait Pristaïko avec une « insistance obsessionnelle ».

Le ministre des Affaires étrangères a enfin tenu à rappeler que les accords de Minsk sont un compromis, et que la seule alternative à ces accords serait une aggravation du conflit.

« Je voudrais vous rappeler que les accords de Minsk constituent un compromis assez considérable. Nous l’avons fait uniquement parce que nous voulons la paix sur notre terre. La seule « alternative » possible est une aggravation du conflit. Nous ne voulons pas d’une telle évolution de la situation et nous respectons donc scrupuleusement nos engagements. L’Ukraine esquive depuis six ans et cherche comment y échapper, » a conclu le ministre.

Comme on peut le voir, loin des belles déclarations de Zelensky, visant à faire croire qu’il veut appliquer les accords de Minsk pour ramener la paix dans le Donbass, la réalité est très différente. Fidèle à ses mauvaises habitudes, l’Ukraine continue de louvoyer pour ne pas appliquer les accords de Minsk, cherchant toutes les excuses pour cela, quitte à utiliser ses propres manquements à l’application de ces accords (comme le retrait des troupes) pour justifier de saboter tout le reste.

Christelle Néant

