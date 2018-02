La RPD et la RPL sont unies et indivisibles - Zakhartchenko et Passetchnik signent le premier document de coopération entre les républiques

Aujourd’hui, 31 janvier 2018, a eu lieu la première visite officielle en RPD du chef par intérim de la République Populaire de Lougansk, Léonid Passetchnik.

La délégation de Lougansk incluait aussi le Président du Conseil des ministres de la RPL, Sergueï Kozlov et son premier Vice-président, Oleg Chernoussov.

La République Populaire de Donetsk était représentée par : le chef de l’État, Alexandre Zakhartchenko, le Vice-président du Conseil des ministres et ministre des Taxes et des revenus de la RPD, Alexandre Timofeyev, et du ministre par intérim des Transports de la RPD, Igor Andrienko.

Lors de la réunion, les chefs d’État ont signé un protocole d’intention, qui prévoit une coopération économique plus étroite entre les républiques, en particulier la création d’un espace douanier unique.

Dans le cadre du protocole, un accord de coopération entre l'entreprise d'État « Chemins de fer de Donetsk » et l'entreprise unitaire d'État « Chemins de fer de Lougansk » a également été signé, qui prévoit une coopération entre ces entreprises en matière de transport de marchandises et de transport ferroviaire de voyageurs.

Alexandre Zakhartchenko a remercié ses invités pour leur visite et les a félicité pour la signature de ce premier document conjoint.

« Ces documents ouvrent une nouvelle étape dans le développement des relations entre nos républiques. Grâce à eux, notre interaction économique va se développer et se renforcer. Le protocole d’intention nous permettra de coopérer de manière plus étroite, ce qui montrera à tous nos ennemis que nous sommes unis et indivisibles, » a déclaré Alexandre Zakhartchenko.

En retour, Léonid Passetchnik a noté que la signature du document est une étape importante vers le rapprochement des républiques.

« Il n’y a rien qui nous divise. Nous avons un peuple, une terre, et une tâche. Le protocole signé sera bénéfique pour nos économies et évitera la spéculation politique au sujet de l’interaction entre nos territoires. Et, bien sûr, il deviendra un garant de la stabilité sociale de nos républiques, » a déclaré le chef par intérim de la RPL.

Source : Site officiel du chef de la RPD, Alexandre Zakhartchenko

Traduction : Christelle Néant