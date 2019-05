La RPD fête ses cinq ans avec un défilé racontant son histoire

Le 11 mai 2019, la République Populaire de Donetsk (RPD) a fêté les cinq ans du référendum d’auto-détermination, qui a officialisé la création de la République, avec un défilé racontant les grandes lignes de son histoire.

Cela fait cinq ans, jour pour jour, que les habitants des oblasts de Donetsk et de Lougansk ont voté lors d’un référendum pour décider s’ils voulaient rester au sein de l’Ukraine, ou créer des républiques indépendantes.

Le 11 mai 2014, par 89,07 % des voix dans l’oblast de Donetsk et 96,2 % dans celui de Lougansk, le peuple du Donbass choisit l’indépendance.

Cinq ans plus tard, la RPD a décidé de fêter cet anniversaire en grande pompe. Cinq ans d’existence, c’est déjà une première étape importante. La République a prouvé qu’elle n’est pas un état éphémère, mais qu’elle est bien partie pour durer et qu’il va falloir composer avec son existence.

En cinq ans, la milice populaire de la République est passée d’un groupe de bataillons autonomes, mal organisés, mal équipés et manquant d’expérience du combat, à une milice populaire structurée sous un commandement unique, et désormais bien équipée et entraînée.

Afin de montrer que la milice populaire de la RPD est désormais une armée professionnelle, un spectacle de valse de chars d’assaut a été offert à la population le 10 mai 2019, au pied de la colline de Saour Moguila.

Après avoir fait « danser » leurs chars d’assaut, les équipages ont montré leur degré de précision en coupant des fruits et des légumes avec un couteau installé au bout du canon du char, ou en faisant tomber une pomme posée sur la tête d’un soldat sans toucher à cette dernière.

Le 11 mai 2019, comme chaque année, la RPD a organisé des expositions, des concerts, de manifestations sportives et un défilé pour fêter le Jour de la République.

Mais cette année, au lieu de faire défiler villes et districts de la République, les autorités ont décidé de raconter dans les grandes lignes l’histoire du pays.

Chaque année de 2014 à 2019 est racontée à travers ses dates les plus marquantes, dont, entre autre : la proclamation de la république, le référendum, le début de la guerre, le premier convoi humanitaire envoyé par la Russie, l’élection d’Alexandre Zakhartchenko comme chef de l’État, la bataille de Debaltsevo, les accords de Minsk, la délivrance par la RPD de ses propres passeports, l’acceptation de ces derniers par la Russie, la création du comité d’intégration Russie-Donbass, l’assassinat d’Alexandre Zakhartchenko, l’élection de Denis Pouchiline à la tête de la République, et enfin le décret de Vladimir Poutine accordant aux citoyens du Donbass le droit de demander la citoyenneté russe via une procédure simplifiée.

Près de 40 000 personnes ont participé à ce défilé en forme de chronologie de l’histoire de la RPD dans le centre de Donetsk. Lors de ce défilé on pouvait voir un nombre record de drapeaux russes (tant dans le défilé que parmi les spectateurs) par rapport aux années précédentes.

Cette présence accentuée de drapeaux de la fédération de Russie marque, s’il en était besoin, le fait que les habitants du Donbass se sentent Russes, et le deviendront bientôt de manière officielle, grâce au décret du président Vladimir Poutine.

Des délégations venues de 17 pays (dont la Russie, la France, l’Italie, la Syrie, l’Allemagne, la Slovaquie et la Serbie) ont participé à ces festivités.

Christelle Néant

