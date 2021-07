Le 15 juillet 2021 avait lieu à Donetsk le forum « Russie Donbass – Unité des priorités », organisé par la RPD (République Populaire de Donetsk) et le parti politique Russie Unie. Ce forum, le troisième concernant l’intégration du Donbass avec la fédération de Russie, était principalement axé sur les priorités communes en matière de développement économique, scientifique et technologique, de soutien à la jeunesse, de protection des compatriotes à l’étranger, de sécurité, d’éducation, de culture et de santé.

Environ 800 personnes ont assisté le 15 juillet 2021 au forum « Russie Donbass – Unité des priorités » organisé par le parti Russie Unie et la RPD au centre de la culture slave, à Donetsk.

Parmi les participants se trouvaient le chef de la RPD, Denis Pouchiline, la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, le Premier-ministre d’Ossétie du Sud, Guennadi Borissovitch, des représentants de la RPL (République Populaire de Lougansk), le premier Vice-président du comité de la Douma d’État concernant la CEI, l’intégration eurasiatique et les relations avec les compatriotes, Viktor Vodolatski, le député de la Douma d’État et coordinateur du Comité d’intégration Russie-Donbass, Andreï Kozenko, et d’autres députés du partie Russie Unie à la Douma d’État,

Si les priorités communes à la Russie et au Donbass abordées lors de ce forum couvraient presque tous les domaines possibles, du développement économique, scientifique et technologique, au soutien à la jeunesse, en passant par la sécurité, l’éducation, la culture et la santé, le sujet majeur fut bien sûr la manière dont la Russie protège ses compatriotes hors de ses frontières.

Un sujet hautement d’actualité, alors que 611 000 citoyens de la RPD et de la RPL ont désormais obtenu la citoyenneté de la fédération de Russie, et que l’Ukraine continue de bombarder régulièrement les deux républiques du Donbass, comme l’a souligné Denis Pouchiline.

« Plus d’un demi-million de citoyens de la fédération de Russie vivent dans les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk. Beaucoup d’entre eux sont sur la ligne de front. Chaque jour, l’armée ukrainienne tire sur des citoyens russes, détruisant leurs maisons et les écoles où étudient leurs enfants. J’insiste : l’armée ukrainienne vise des citoyens russes. Ces personnes n’ont pas quitté leur terre, endurant toutes les épreuves de la guerre et risquant leur vie », a déclaré le chef de la RPD.

Si ces citoyens russes vivant en RPD et RPL sont protégés par la milice populaire, qui répond désormais systématiquement aux tirs de l’armée ukrainienne contre les zones résidentielles, le Donbass sait qu’il peut aussi compter sur le soutien inconditionnel de la Russie.

Un soutien qui n’a jamais failli en sept ans de conflit, comme l’a rappelé la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, qui a souligné que sans le soutien actif de la Russie dans le domaine diplomatique, les deux républiques du Donbass auraient eu beaucoup plus de mal à défendre les intérêts de leur population au sein des plateformes de négociation.

« Il s’agit notamment de son rôle de médiateur dans le processus de négociations de Minsk, de son rôle de garant des accords de Minsk et de sa participation au Format Normandie, à la fois comme mécanisme de supervision et de coordination. Je voudrais noter qu’en effet, une telle position ferme et systématique de la fédération de Russie constitue un soutien sérieux à nos positions en tant que représentants des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk. Sans elle, il aurait été beaucoup plus difficile pour nous de défendre les intérêts de la population du Donbass », a déclaré la ministre.

Comme exemple de l’importance de ce soutien diplomatique de la part de la Russie, Natalia Nikonorova a évoqué sa participation et celle du représentant de la RPL à une réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU selon la formule Arria.

« Afin de briser le blocus informationnel de Kiev, la Russie met tout en œuvre pour que les républiques puissent se faire entendre sur la scène mondiale. En ce sens, notre intervention en tant que représentants des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk dans le cadre d’un événement en marge du Conseil de Sécurité de l’ONU, qui a été rendue possible uniquement grâce aux efforts de la Mission permanente de la fédération de Russie auprès de l’ONU, est inestimable et extrêmement importante. Cet événement a brisé une fois pour toutes le monopole de l’Ukraine sur la couverture internationale des événements dans le Donbass et nous a donné une chance inestimable de présenter un compte rendu véridique et objectif de ce qui se passe réellement dans les républiques et dans le processus de Minsk sur la principale plate-forme diplomatique mondiale », a ajouté la ministre des Affaires étrangères de la RPD.

La conclusion de la ministre est claire : la Russie a prouvé en sept ans de conflit dans le Donbass qu’elle n’abandonne pas, et n’abandonnera pas ses compatriotes, même au-delà de ses frontières.

« Après tant d’années de soutien indéfectible de la part de l’État russe, nous, les habitants du Donbass, en sommes certains : en effet, la Russie ne nous abandonnera pas. Nous sommes un seul peuple. Et notre unité, dans tous les sens du terme, ne fera que se renforcer au fil des ans, » a conclu Natalia Nikonorova.

Les députés du parti Russie Unie présents sur place ont tous été unanimes pour dire que non seulement la fédération de Russie soutient le Donbass, mais que ce dernier est même une source d’inspiration pour les autorités et les députés du pays, lors de l’élaboration de lois. Ainsi, le premier Vice-président du comité de la Douma d’État concernant la CEI, l’intégration eurasiatique et les relations avec les compatriotes, Viktor Vodolatski, a souligné que le Donbass a été le générateur et l’inspiration pour une quinzaine de lois concernant les compatriotes, adoptées au niveau fédéral.

Pour lui, c’est grâce aux habitants du Donbass, qu’aujourd’hui de nombreux Russes ethniques, qui se sont trouvés hors des frontières de la fédération de Russie à cause des aléas de l’Histoire, veulent désormais devenir des citoyens russes.

Le député, comme beaucoup d’intervenants du forum « Russie Donbass – Unité des priorités » a cité le récent article de Vladimir Poutine concernant l’unité historique des Russes et des Ukrainiens, s’en servant comme base pour expliquer la situation actuelle de l’Ukraine et prédire à ses soutiens européens un futur retour de boomerang bien mérité.

« Ce qu’a dit Denis Vladimirovitch Pouchiline revêt une grande importance. Il s’agit de la douleur et de la souffrance des personnes qui sont soumises à un génocide, le génocide mené par le fascisme ukrainien aujourd’hui. Bien sûr, l’Europe ne tardera pas à verser des larmes amères lorsque les nationalistes du Secteur Droit commenceront à piller leurs villes et villages comme Bandera et Choukhevitch l’ont fait autrefois, tuant les Européens qui aident maintenant les nationalistes à tuer des civils dans le Donbass. Un boomerang a la capacité de revenir à l’envoyeur. Et ce boomerang leur reviendra dans un avenir proche », a déclaré le député.

Pour Viktor Vodolatski cet article « donne clairement les faits historiques, qui sont également disponibles à Kiev », mais les autorités ukrainiennes « comme des amputés du cerveau », « ne veulent pas voir et entendre ce que nous avons en commun ».

« Le mur dont a parlé le président de la fédération de Russie, le mur construit par ces idéologues occidentaux – le mur entre les peuples frères de Russie et d’Ukraine – n’a aucun fondement. C’est un mur virtuel et il s’effondrera dans un avenir très proche car rien ne peut être construit sur des mensonges, sur le nationalisme. Vous ne pouvez que construire de la douleur et du chagrin pour ceux qui vous entourent », a ajouté le député.

Viktor Vodolatski a aussi souligné l’importance que revêt la possibilité pour les habitants du Donbass qui ont obtenu la citoyenneté russe, de pouvoir voter lors des prochaines élections pour la Douma d’État. Comme le député l’a expliqué, les députés élus en partie grâce aux voix du Donbass, devront écouter et résoudre les problèmes de la population de la RPD et de la RPL. Ils devront rendre des comptes à leurs électeurs.

C’est d’ailleurs en se basant sur les propositions d’habitants de la RPD et de la RPL, que le parti Russie Unie va élaborer un programme de trois ans pour le développement socio-économique du Donbass.

« Le programme couvre tout le spectre du quotidien : nouveaux emplois, salaires décents, questions liées au développement de la médecine et de l’éducation dans le Donbass, politique pour la jeunesse. […] Je discuterai de l’ensemble de ces questions toutes les deux ou trois semaines en RPD et en RPL », a déclaré le député.

Pour Andreï Kozenko, député russe et coordinateur du Comité d’intégration Russie-Donbass, si la RPD et la RPL n’ont pas encore été reconnues officiellement par la Russie, elles ont néanmoins déjà obtenu de la part de Moscou une reconnaissance de facto.

« Vous avez atteint l’essentiel : c’est la reconnaissance de facto des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk par la fédération de Russie. Une grande partie de cette reconnaissance s’exprime dans les décrets du Président de la fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Après tout, c’est lui qui a décidé de reconnaître les documents délivrés aux citoyens de la RPD et de la RPL par les autorités actuelles et de simplifier la procédure d’acquisition de la citoyenneté russe. Le résultat a été l’acquisition de passeports russes par plus d’un demi-million de résidents du Donbass. D’ici la fin de l’année, nous pensons que le nombre de citoyens russes à part entière vivant en RPD et RPL aura au moins doublé », a déclaré le député.

Le député a aussi souligné combien l’intégration du Donbass avec la Russie s’accélère d’année en année. Un fait confirmé par la possibilité donnée (pour la première fois) aux participants du forum de faire une demande pour devenir des soutiens puis par après des membres à part entière du parti Russie Unie.

Un parti qui compte bien aider au maximum les habitants du Donbass, en leur simplifiant par exemple le passage de la frontière avec la fédération de Russie, mais aussi en créant un centre d’information et de soutien juridique pour les citoyens russes à Donetsk, afin de résoudre les problèmes des citoyens russes du Donbass sans qu’ils aient à franchir la frontière.

Ce forum « Russie Donbass – Unité des priorités » a clairement montré que Moscou n’a pas l’intention d’abandonner la RPD et la RPL, bien au contraire. L’intégration du Donbass avec la fédération de Russie ne fait que s’accélérer, et cela s’amplifiera avec chaque année qui passe.

