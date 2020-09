La RPD organise la deuxième édition du festival « Étoiles au-dessus du Donbass »

Le 13 septembre 2020, la République Populaire de Donetsk (RPD) ouvrait officiellement la deuxième édition du festival littéraire de fiction « Étoiles au-dessus du Donbass ». Pour cette deuxième édition du festival, plus de 100 auteurs, dont beaucoup venant de Russie, sont venus participer à cinq jours d’ateliers, de séminaires, et de séances de dédicace un peu partout en RPD.

« Nous pouvons dire qu’il s’agit d’un événement sans précédent dans l’espace post-soviétique au cours des dix dernières années. Il y a une concentration d’écrivains célèbres que les villes russes ou ukrainiennes, les villes de l’espace post-soviétique ne connaissent plus depuis très longtemps » a déclaré Alexandre Koffman, le Président de la Chambre Civique de la RPD.

Nous y avons retrouvé la petite Faina Savenkova, la jeune fille de 11 ans, vivant en RPL (République Populaire de Lougansk), dont nous avions traduit deux essais et fait une interview par écrit.

Celle-ci nous a accordé une petite interview en tête à tête juste avant l’ouverture, puis une interview commune avec les autres journalistes. Faina était visiblement très impressionnée et intimidée en présence de tant de personnes, mais malgré cela elle apprécie beaucoup ce festival, lors duquel elle écoute et apprend des auteurs plus âgés.

Comme l’a souligné Alexeï Kariakine, le Président de la Chambre Civique de la RPL, la participation à ce festival d’une auteure aussi jeune que Faina, montre que l’Ukraine a échoué à enfermer les enfants du Donbass dans les sous-sols, comme l’avait promis Petro Porochenko.

« Alors que certains de nos opposants promettaient que nos enfants resteraient dans les sous-sols et que d’autres disent qu’ils sont « sales et non lavés », nous montrons au monde entier que nos enfants sont doués, qu’ils voient beaucoup plus que les gens parfois expérimentés qui sont de l’autre côté », a souligné Kariakine.

Malgré son jeune âge, Faina a participé avec l’aide d’Alexandre Kontrovitch, un auteur de fiction plus aguerri, au recueil « Donbass, vis ! » qui a été produit après la première édition du festival « Étoiles au-dessus du Donbass », et présenté lors de la seconde édition.

Disponible en version électronique depuis déjà plusieurs mois, le recueil n’a pu être imprimé que récemment, à cause des mesures prises pour contrer le coronavirus en Russie. Le recueil a été imprimé en 5 000 exemplaires, et une centaine de copies ont été offertes aux bibliothèques de la RPD, en guise de cadeau.

Si la guerre est bien sûr présente en trame de fond dans ce recueil, ce dernier se veut surtout être une lueur d’espoir. Les histoires rassemblées dans ce recueil commencent en 2014, lorsque la guerre a éclaté, et se finissent vers 2040-2050, avec l’histoire de Casques Bleus venant de Donetsk, des hommes qui ont vécu la guerre actuelle du Donbass alors qu’ils étaient enfants et qui se tiennent sur la ligne de démarcation d’un autre conflit, ailleurs dans le monde.

Lors de la cérémonie d’ouverture, plusieurs des auteurs ayant participé au recueil « Donbass, vis ! » ont reçu des prix de littérature de la main du président du Syndicat International des Écrivains, Alexandre Gritsenko.

Après la cérémonie d’ouverture, participants et journalistes se sont retrouvés dehors afin d’inaugurer des stands arborant chacun le nom, la photo et les livres d’un ou deux auteurs, ainsi qu’un QR code par écrivain. En scannant le QR code, les habitants de la RPD pourront télécharger gratuitement les livres de l’écrivain affiché sur le stand, en version électronique.

Ce sont au total plus de 1 000 livres de fiction offerts par près de 80 auteurs, qui sont désormais accessibles gratuitement aux habitants de la RPD et de la RPL, dans cette bibliothèque numérique, dont le but est d’encourager les enfants et les adultes à lire. Car comme l’a dit Alexandre Koffman, « le Donbass était, est et sera l’une des régions où on lit beaucoup », et la RPD tient à ce que cette tradition perdure.

Ces stands qui arborent désormais les autographes des auteurs qui participent à cette action seront disposés un peu partout, afin d’offrir à chacun et à chacune la possibilité de découvrir et de télécharger les livres gracieusement offerts par leurs auteurs. Une très belle initiative qui montre que le Donbass ce n’est pas que la guerre, mais aussi une région qui tient à garder et développer sa culture.

Voir le reportage complet de l’ouverture du festival, sous-titré en français :

Christelle Néant

