La RPD organise une réunion sur les perspectives d’approfondissement de l’intégration économique du Donbass et de la Russie

Le 14 décembre 2021, la République Populaire de Donetsk (RPD) organisait une réunion intitulée « Perspectives d’approfondissement de l’intégration économique du Donbass et de la Russie ». Des députés et hommes d’affaires russes, ainsi que des représentants de la République Populaire de Lougansk (RPL) et de l’Ossétie du Sud, ont assisté à cette réunion.

Suite à la signature par le Président russe, Vladimir Poutine, d’un décret permettant aux marchandises de circuler librement entre la RPD, la RPL et la Russie, assurant la reconnaissance des certificats d’origine des produits venant des deux républiques populaires et la possibilité pour ces produits d’être achetés par l’État ou les municipalités à égalité avec les produits russes, une réunion sur l’intégration économique du Donbass avec le pays voisin s’imposait.

Cette réunion avait pour but de mettre en contact les législateurs et hommes d’affaires russes avec leurs homologues de la RPD et de la RPL afin de coordonner les modifications à apporter à la législation russe, et à celles des républiques du Donbass, afin d’améliorer l’intégration économique de la région dans le cadre du décret du Président russe.

Cette réunion a permis de dresser un bilan du potentiel et des réussites économiques de la RPD, mais aussi les défis et problèmes qu’elle rencontre, et ce qu’il faut améliorer ou revoir pour que la jeune république se développe pleinement.

Dans ce cadre, le chef de la RPD, Denis Pouchiline, a annoncé le lancement prévu pour l’an prochain d’un fonds de développement industriel, qui fournira des prêts sans intérêt et des subventions pour la réhabilitation et le développement des entreprises. Il a aussi appelé les entreprises de la RPD à se tourner vers le comité d’intégration Russie-Donbass pour obtenir de l’aide en matière de démarches administratives, pour bénéficier au mieux du décret signé récemment par Vladimir Poutine.

L’homme d’affaires Evgueni Iourtchenko, qui a repris récemment plusieurs sociétés situées en RPD et en RPL, qui étaient en grande difficulté financière, a partagé son expérience et dressé un premier bilan du travail qu’il a mené en à peine six mois : non seulement il a payé entièrement les arriérés de salaire, mais dans les usines métallurgiques les salaires ont déjà augmenté de 30 %. Une augmentation qui sera suivie par d’autres afin que d’ici deux ans maximum les salariés de ces entreprises aient un salaire équivalent à celui en vigueur dans le sud de la Russie.

Cette réunion a aussi été l’occasion pour six sociétés de a RPD et de la RPL de signer des accords de coopération avec des sociétés russes, dans les domaines de l’extraction minière, de l’agroalimentaire, et des chemins de fer.

Voir le reportage filmé sur place, sous-titré en français :

Après la réunion, les hommes d’affaires et les politiciens de Russie, de la RPL et d’Ossétie du Sud ont visité plusieurs sites industriels à Donetsk et Makeyevka (entre autre plusieurs usines métallurgiques, et l’usine de fabrication de réfrigérateurs Donfrost) afin de se familiariser avec les processus de fabrication et évaluer le potentiel technique et scientifique de la république.

Certaines usines, comme celle d’Enakievo qui produit des saucisses, ont déjà lancé les démarches pour faire certifier leurs produits et les exporter ainsi vers la Russie dans un proche avenir.

Cette réunion du 14 décembre 2021 s’inscrit dans la continuité du forum international d’investissement, qui a eu lieu à Donetsk en novembre 2019, mais aussi de la participation de la RPD au forum économique de Yalta, et à celui sur la reconstruction de la Syrie, et il a été annoncé qu’un nouveau forum sur l’intégration économique du Donbass et de la Russie aura lieu à Donetsk en janvier 2022, pour continuer l’important travail de coordination nécessaire à cette intégration.

Christelle Néant

