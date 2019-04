La RPD participe pour la première fois au Forum Économique de Yalta

Une délégation de la République Populaire de Donetsk (RPD) menée par le chef de l’État, Denis Pouchiline, était présente lors du Forum Économique International de Yalta, en Crimée, du 18 au 20 avril 2019. C’est la première fois que la RPD prend part à ce forum. Cette année le thème était « Monde. Russie. Crimée. Nouvelle réalité mondiale ».

Photo : TASS

La délégation de la RPD comprenait, entre autre, le Premier ministre, Alexandre Anachenko, le Vice-Premier ministre, Igor Martynov, le chef de l’administration du chef de l’État, Alexeï Nikonorov, le ministre des Revenus et des taxes, Evgueni Lavrenov, le ministre de l’Industrie et du commerce, Édouard Armatov, le ministre du Développement économique, Alexeï Poloviane, et le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, Valeri Boulyga.

L’événement est d’importance car ce forum annuel a attiré près de 4 500 personnes originaires de 100 pays, venus pour assister à plusieurs dizaines de rencontres et de tables rondes concernant 30 secteurs de l’économie.

L’occasion pour le chef de l’État de discuter affaires et accords commerciaux lors de ces rencontres, et pour la République de montrer son potentiel économique et plusieurs projets d’investissement via l’exposition organisée sur son stand dans le cadre du forum.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la RPD y présentait un catalogue des entreprises de la République, ainsi que les produits et projets de développement de plusieurs complexes industriels, comme le groupe de production scientifique Progress, le centre de certification et standardisation Donetskstandartmetrologuia, l’usine de réfrigérateurs et congélateurs Donfrost, la confiserie Lakond, l’usine de câbles en acier Silour, et d’autres fabricants de produits industriels et alimentaires.

Photos : DAN

L’opportunité pour la République Populaire de Donetsk de montrer qu’il n’y a pas que la guerre, mais aussi un potentiel industriel important, et donc des possibilités de faire des affaires ou d’investir.

Il faut rappeler que le budget de la RPD est issu pour une très grande partie des taxes prélevées sur les sociétés. Il est donc important de développer les débouchés de ces dernières si la République veut pouvoir accroître son budget, et donc ses capacités d’aide sociale et de reconstruction.

« C’est la première fois que la République Populaire de Donetsk participe à ce forum économique. Il est très important pour nous de présenter notre République ici. Grâce à cette participation, nous dissipons le mythe selon lequel nous ne sommes qu’en guerre. Oui, la guerre n’est pas encore terminée, mais en même temps la République se développe et les entreprises fonctionnent. Dans les conditions les plus défavorables, elles se développent, augmentant les volumes de production. Nous prévoyons également de lancer un certain nombre de nouvelles entreprises. Le potentiel de la République est très important. Il ne s’agit pas seulement du charbon et de la métallurgie, mais aussi de la construction mécanique et de l’industrie chimique. Un certain nombre d’entreprises y sont déjà représentées. Je pense que la participation à de tels événements ouvrira de nouvelles opportunités pour nos entreprises. Plus de gens apprendront à nous connaître », a déclaré le chef de la RPD à des journalistes.

Denis Pouchiline a aussi souligné que les produits de la RPD dans le domaine de la construction mécanique sont non seulement compétitifs mais demandés, tant en Russie, qu’en Chine par exemple. Il a d’ailleurs déclaré vouloir mettre l’accent sur cette industrie, ainsi que sur l’industrie chimique jusqu’ici restée dans l’ombre des industries du charbon et de la métallurgie.

Andreï Kozenko, le député de la Douma d’État russe, et coordinateur du Comité d’intégration Russie-Donbass, a déclaré alors qu’il visitait l’exposition de la RPD, que cette dernière avait fait le bon choix en venant à ce forum, à savoir parier sur le développement de l’économie de la République.

Ce forum a aussi été l’occasion pour Denis Pouchiline de rencontrer le conseiller du Président de la fédération de Russie sur l’intégration économique régionale, Sergueï Glazev. Lors de cette rencontre, monsieur Glazev a pu admirer le stand de la RPD, avant de laisser un mot dans le livre d’or.

« Avec admiration devant le rythme de la reprise économique de la RPD et souhaitant développer avec succès les liens de coopération avec les entreprises russes, restaurer les marchés et faire progresser le développement dans l’espace de la Communauté économique eurasienne, » a écrit Sergueï Glazev.

Lors de la troisième journée du forum, Denis Pouchiline a participé à une session sur le thème « Le monde des sanctions – Défis mondiaux ». Un thème majeur non seulement pour la Russie, la RPD, et la Syrie, mais aussi pour l’Ossétie du Sud, dont le chef, Anatoli Bibilov était présent afin de signer des accords de coopération avec la Crimée.

Cette session a été l’occasion de rappeler que les sanctions n’étaient plus des instruments de dissuasion, mais des outils de règlements de compte ou des moyens de pression pour obtenir des avantages économiques. Les participants de cette table ronde ont aussi cherché ensemble des moyens de lutter contre ces sanctions illégales.

« Le troisième jour du forum est consacré aux sanctions. De nombreux pays sont frappés par elles. Comme nous l’ont dit aujourd’hui les participants à la conférence, les sanctions ne jouent pas toujours un rôle négatif à long terme, car de nombreux pays se regroupent quand ils sont soumis à des sanctions et utilisent des ressources supplémentaires. De ce fait, ils aboutissent à un résultat auquel l’Occident ne s’attendait pas », a déclaré le chef de la RPD.

Le résultat de la participation de la RPD à ce forum est positif et tout ce qu’il y a de plus tangible, puisque la République a reçu une cinquantaine de propositions concrètes, et que plusieurs contrats sont sur le point d’être signés dans les domaines de l’alimentaire, de l’industrie du charbon, de la métallurgie, et des tunneliers.

Des discussions ont aussi été engagées avec la Syrie, pendant le forum, sur la possibilité d’exporter du ciment et de l’acier de la RPD. Plusieurs pays d’Amérique latine se sont aussi déclarés intéressés par les produits de la République. Les discussions doivent se poursuivre avant de déboucher sur quelque chose de concret, mais l’intérêt est là.

À force de sanctionner des pays à tour de bras, l’Occident est en train d’arriver à l’effet inverse de celui qui était recherché. Au lieu de se retrouvés isolés, les pays non-reconnus ou soumis à sanctions ou embargos se sont rapprochés, nouent des liens et vont favoriser le commerce entre eux, plutôt que de se tourner vers les pays qui les sanctionnent ou ceux qui pourraient avoir des problèmes s’ils faisaient affaire avec eux.

En clair, ces sanctions font perdre des marchés à l’Occident, et ouvrent de nouvelles perspectives de liens diplomatiques, commerciaux et économiques entre les pays qui y sont soumis.

À son retour, Denis Pouchiline a chargé le Vice-Premier ministre, Vladimir Pachkov (qui vient d’être nommé à ce poste) de travailler à la relance des entreprises qui tournent actuellement au ralenti, d’analyser le fonctionnement des entreprises qui ne tournent pas à pleine capacité et de faire des propositions pour y remédier, d’améliorer les réglementations du secteur agricole, de superviser la réparation des routes, et surtout d’évaluer les propositions qui ont été faites lors du forum de Yalta.

Comme l’a rappelé le chef de l’État, il faut que toutes les entreprises de la République fonctionnent de manière optimale afin de permettre la mise en œuvre du programme d’augmentation des salaires et des retraites prévue par le gouvernement. Voilà ce qui s’appelle développer l’économie au service des citoyens, et il est clair que la participation de la RPD au forum économique de Yalta va grandement y contribuer.

Christelle Néant

