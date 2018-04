La RPD relance la station d’épuration de Donetsk sur fond de bombardements meurtriers de la part de l’armée ukrainienne

Bonjour Christelle et Tom.

Je suis vos comptes-rendus de situation dans le Donbass.

Ils sont on ne peut plus précis, j’aimerais uniquement que vous employiez un ton plus professionnel pour donner vos informations. Un peu plus de retenue, une forme plus stricte en évitant les manifestations d’humeur et les rires nerveux et les réflexions de parti pris. Votre subjectivité doit être plus discrète.

Je pense que vous gagnerez en crédibilité.

Merci de m’avoir lu, tous les deux. Sinon j’aime bien votre travail.