La RPD signe des accords de jumelage avec des villes russes

La République Populaire de Donetsk (RPD) et la Fédération de Russie ont signé, dans la ville russe de Vladimir, de nouveaux accords de coopération entre les villes des deux pays dans le cadre des travaux du comité d'intégration Russie-Donbass. Cela a été rapporté le 3 novembre par le service de presse du Conseil Populaire de la RPD.

« Aujourd'hui, 3 novembre, dans le cadre du comité d'intégration Russie-Donbass, une table ronde internationale intitulée « 4 novembre - Jour de l'esprit russe. Russie - Donbass, nous parlons la même langue » a eu lieu à Vladimir, en Fédération de Russie », a noté le service de presse. « Une fois [cette table ronde] achevée, des accords de coopération ont été signés entre les villes de Souzdal et de Dokouchaevsk, Yassinovataya et Mourom, Krasnodon et Kovrov, ainsi qu'entre le district de Slavyanoserbsky de la RPD et le district de Kovrovsky de la région de Vladimir en Fédération de Russie. »

Il a été précisé que parmi les participants de l'événement se trouvait le député de la Douma d'État de la fédération de Russie Andreï Kozenko, le membre du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la fédération de Russie Sergey Tsekov, le chef de la RPL Igor Plotnitsky, le président du Conseil Populaire de la RPD Denis Pouchiline et d'autres. Dans le cadre de la réunion, la coopération économique, sociale, humanitaire et culturelle, ainsi que l'éducation patriotique, ont été examinées dans le cadre du travail du comité d'intégration.

« La guerre a apporté beaucoup de douleurs et de traumatismes, qui nous ont changés, nous rendant encore plus forts. Nous nous sommes souvenus que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes là l'un pour l'autre, que nous sommes forts seulement dans l'unité. Nous ne nous sommes pas ralliés ensemble contre l'ennemi, nous étions liés par le désir d'enraciner les valeurs ancestrales, de donner aux enfants un avenir stable, dans lequel régnerait la moralité, la justice, et la véritable histoire de la Patrie », a déclaré Pouchiline au service de presse du parlement. « Assurément, le patriotisme est la base de l'existence et du développement de toutes les nations et États. »

Le comité d'intégration Russie-Donbass est un organisme public fonctionnant en permanence dont les activités visent à renforcer le processus d'intégration humanitaire, social et culturel du Donbass et de la fédération de Russie. La réunion constitutive du comité a eu lieu le 17 mars 2017 au palais de Livadia (à Yalta en République de Crimée). Par la suite, les chefs des républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk, Alexandre Zakhartchenko et Igor Plotnitsky, y ont participé.

Agence DONi News / Traduction par Christelle Néant