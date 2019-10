La RPD va rembourser la dette ukrainienne aux employés d’Eau du Donbass

« La dette de la compagnie ukrainienne doit être intégralement remboursée par l’intermédiaire de la compagnie Eau du Donbass, étant donné qu’elle doit allouer des fonds depuis ses comptes. L’acte juridique réglementaire a été rédigé, le gouvernement suit l’affaire de près », a déclaré le ministre.

Les modalités techniques de la distribution des fonds ont été harmonisées avec les différentes parties concernées. La prochaine étape consiste à adopter la législation appropriée.

La société ukrainienne Eau du Donbass traverse une période difficile. Ses employés ne reçoivent plus de salaire depuis 2018. Le sous-groupe économique du Groupe de contact à Minsk gère la situation, mais sans grand succès.

Après avoir enfin reçu les données financières de la compagnie de la part de Kiev, la RPD avait déclaré en août 2019, qu’elle était prête à allouer 300 millions de roubles pour rembourser la dette des salaires.

Les problèmes financiers de la compagnie Eau du Donbass s’aggravent d’année en année, mettant même en péril l’alimentation en eau courante d’une bonne partie du Donbass, car les dettes de l’entreprise ne concernent pas que les salaires de ses employés. Les factures d’électricité aussi sont en souffrance.

En mars 2019, Eau du Donbass avait tiré la sonnette d’alarme, car elle n’arrivait pas à conclure de nouveau contrat d’électricité avec les fournisseurs (comme l’y oblige la nouvelle législation), alors que les fournisseurs existants refusaient de continuer à alimenter les stations de pompage de la compagnie à cause de la dette d’un milliard de hyryvnias accumulée par la société.

Or, la société Eau du Donbass est le principal fournisseur d’eau dans la région. Son infrastructure alimente en eau près de 300 localités de part et d’autre de la ligne de contact.

Face à ce risque de désastre humanitaire et environnemental (car Eau du Donbass assure aussi le traitement des eaux usées), Kiev n’avait proposé qu’une rustine, en demandant aux sociétés d’électricité de prolonger le contrat existant jusqu’à ce qu’Eau du Donbass trouve un nouveau fournisseur. Mais avec une dette d’un milliard de hryvnia, on voit mal quel fournisseur d’électricité acceptera de signer un contrat avec la société.

Et le résultat ne se fit pas attendre, puisque le 23 mai 2019 plusieurs stations de pompage situées côté ukrainien avaient été privées d’électricité (et 16 localités ainsi privées d’eau courante). Or si certaines stations de pompage sont déconnectées côté ukrainien, la RPD se retrouvera aussi sans eau courante.

La décision de la RPD d’allouer 300 millions de roubles pour payer les salaires en souffrance, vise à essayer de garder les employés qui ont des compétence et une expérience qu’il serait difficile de remplacer, et d’alléger un peu la charge financière d’Eau du Donbass afin de faciliter la résolution du problème de la dette d’électricité.

Le souci c’est que le bateau « Ukraine » prend l’eau par tous les côtés, entre dettes de gaz des sociétés de chauffage, dettes d’électricité des sociétés de gestion de l’eau, dettes des ménages en matière de charges communales, et risque de se voir privée du transit de gaz russe au 1er janvier 2020. Et la RPD ne peut pas à elle seule résoudre le problème général des dettes des services communaux et du déficit budgétaire en Ukraine.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider