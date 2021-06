La RPL a trouvé des preuves de la participation de Protassevitch à des crimes de guerre dans le Donbass

Grâce à la coopération judiciaire avec la Biélorussie, la RPL (République Populaire de Lougansk) a obtenu des preuves de la participation de Roman Protassevitch à des crimes de guerre commis par le bataillon néo-nazi Azov dans le Donbass en 2014-2015. Dans le même temps, la RPD (République Populaire de Donetsk) a lancé sa propre enquête afin de vérifier si Protassevitch ne serait pas impliqué dans des crimes contre les civils de la République lorsqu’il servait à Chirokino, près de Marioupol.

Pour rappel, début juin, le Président biélorusse, Alexandre Loukachenko, déclarait autoriser les enquêteurs de la RPD et de la RPL à venir interroger Roman Protassevitch sur des potentiels crimes de guerre qu’il aurait commis dans le Donbass, pendant qu’il servait dans le bataillon néo-nazi Azov.

Cette reconnaissance de facto de la RPD et de la RPL a été suivi d’actes, puisque le procureur général de la RPL, en coopération avec les autorités judiciaires biélorusses a obtenu assez de preuves pour envisager de poursuivre Roman Protassevitch devant la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) et la CPI (Cour Pénale Internationale).

Le procureur général de la RPL, Sergueï Gorenko a ainsi noté que « grâce au travail effectué, les forces de l’ordre de la République ont réussi à obtenir suffisamment de preuves irréfutables de l’implication » de Roman Protassevitch « dans les activités du groupe nationaliste pro-ukrainien Azov en RPL, les meurtres brutaux de civils du Donbass en 2014-2015, et l’utilisation de méthodes et de moyens de guerre interdits ».

« Les aveux obtenus de Roman Protassevitch ont permis de faire des progrès significatifs dans l’enquête sur l’affaire pénale ouverte par notre autorité de tutelle en mai de cette année. Je pense que les preuves que nous avons rassemblées en coopération avec nos collègues biélorusses serviront également de base à la préparation et à l’envoi de requêtes ad-hoc aux instances internationales des droits de l’homme – la CEDH et la CPI », a déclaré Gorenko.

Le procureur de la RPL a aussi tenu à remercier Alexandre Loukachenko pour avoir permis aux enquêteurs de la République Populaire d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour ouvrir une procédure pénale contre Roman Protassevitch.

Ce dernier a beau continuer à nier avoir combattu au sein du bataillon Azov (ce qui est ridicule vu la quantité impressionnante de photos et de vidéos prouvant qu’il n’était pas un photographe mais bien un soldat en armes), comme lors de la dernière conférence de presse à laquelle il a assistée (et lors de laquelle il a confirmé ne subir aucune torture), les preuves s’accumulent de plus en plus, poussant la RPD à lancer elle-aussi une enquête contre Protassevitch.

En effet, des photos et vidéos ont fait surface concernant la fameuse blessure de Protassevitch à Chirokino (près de Marioupol).

« Dans la région de Donetsk, un combattant du détachement Pagonia a été blessé. […] Alors qu’il servait dans la région de Donetsk, un combattant du détachement Pagonia, surnommé « Kim », a reçu une blessure par éclat à la poitrine. »

« Aide pour le combattant blessé du détachement Pagonia. Le combattant blessé du détachement Pagonia se remet. Toute l’aide médicale lui est fournie et continuera à lui être fournie. Après guérison, le combattant retournera sur le front. Néanmoins, pour l’instant il y a des problèmes avec son uniforme. […] Nous rappelons qu’un combattant du détachement Pagonia, surnommé « Kim » a reçu une blessure par éclat à la poitrine alors qu’il était en service dans la région de Donetsk. »

Tous ces posts, publiés en avril 2015, indiquent clairement que c’est un combattant, surnommé « Kim », qui a été blessé à Chirokino. Or « Kim » était le surnom de Protassevitch, comme la comparaison de la photo trouvée dans son téléphone et celle présente sur des interviews accordées par « Kim » aux médias l’a prouvé !

Une vidéo prise par Hromadske (média 100 % pro-Maïdan) le 23 mars 2015 montre Protassevitch en train d’être soigné :

Le fait qu’il ne soit pas en uniforme n’est en rien une preuve qu’il ne combattait pas (contrairement à ce qu’ont pu dire les médias ukrainiens). En effet, au début de la guerre les combattants aussi bien côté milices populaires (RPD-RPL) que bataillons néo-nazis (Ukraine) étaient souvent habillés n’importe comment et l’uniforme réglementaire était encore loin d’être la norme parmi ces unités.

Ce qui est démontré par la première photo publiée sur VK le 3 avril 2015. En effet, on y voit le combattant « Kim » blessé, portant encore son gilet pare-balles. Or regardez ce qui se trouve dessous : le même haut de survêtement que celui que l’on voit sur Protassevitch dans la vidéo de Hromadske.

De plus la blessure est exactement au même endroit sur la poitrine du combattant « Kim » et sur Protassevitch. Il serait miraculeux que deux personnes différentes aient été blessées à Chirokino au même endroit sur le corps, au même moment, et en portant toutes les deux le même haut de survêtement !

Or si Protassevitch a été blessé au combat à Chirokino alors qu’il servait dans le bataillon néo-nazi Azov, cela implique qu’il a certainement participé à certains des nombreux crimes de guerre de cette unité contre les civils de la RPD. C’est ce qui a motivé le procureur général de la RPD à se pencher sur Roman Protassevitch.

« Notre bureau du procureur vérifie certaines informations. Il [Protassevitch – NDLR] a servi au sein du bataillon Azov dans la région de Chirokino, près de Marioupol. Quels étaient ses crimes, et y a-t-il des preuves de ces derniers ? Après cela, une décision sera prise sur l’ouverture d’une affaire pénale », a déclaré aujourd’hui le chef de la RPD, Denis Pouchiline.

Face à la multiplication des affaires pénales contre Roman Protassevitch dans le Donbass, et ce qu’il risque en matière de peine s’il était extradé en RPL ou en RPD pour répondre de ses éventuels crimes de guerre, on comprend pourquoi il s’acharne à clamer qu’il n’était qu’un photographe en dépit des preuves et du bon sens. Mais je doute que cela suffira s’il devait faire face aux juges de l’une ou l’autre des Républiques Populaires…

Christelle Néant

