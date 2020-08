La RPL gagne la finale de la compétition de chars d’assaut contre la RPD

Le 27 août 2020, des équipages de chars d’assaut de la RPD (République Populaire de Donetsk) et de la RPL (République Populaire de Lougansk) se sont affrontés lors d’une compétition près de Torez. À l’issue de la finale, ce sont les équipages de la RPL qui ont gagné la compétition.

Si chaque année la RPD et la RPL s’affrontent lors d’un biathlon de chars d’assaut, cette fois-ci la compétition s’est étendue à d’autres spécialités militaires. À l’occasion des 75 ans de la Victoire contre le nazisme, la RPD a en effet organisé une grande compétition militaire par spécialité (artillerie, défense anti-aérienne, véhicules de combat d’infanterie, snipers, mitrailleurs et chars d’assaut) intitulée « Ruée de Donetsk », où les soldats des deux républiques populaires s’affrontent pour voir lesquels ont le plus haut niveau de professionnalisme.

Jeudi 27 août, avait lieu la finale de la compétition de chars d’assaut, près de Torez en RPD. Quatre équipages (deux de la RPD et deux de la RPL) se sont affrontés lors d’une épreuve mêlant vitesse et précision. Avant d’arriver à la finale les équipages ont dû passer deux épreuves de sélection préliminaires, d’abord au sein de leurs unités, puis au niveau national. Seuls les deux meilleurs équipages de chaque république populaire ont été sélectionnés pour la finale.

Les quatre équipages étaient tous équipés de chars T-72 afin de s’affronter à armes égales. Les équipages de la RPD ont été les premiers à s’élancer sur le parcours de 15 km où ils ont dû faire trois tours complets de piste, avec course d’obstacles, passage de douves, pont d’ornière, grand escarpement, franchissement de champ de mines, et virages serrés.

À chaque tour les soldats devaient aussi passer sur le champ de tir. Au premier tour ils devaient toucher trois cibles au canon de 125 mm, au deuxième tour ils devaient toucher une cible à la mitrailleuse Kalachnikov, et au troisième tour à la mitrailleuse lourde de 12,7 mm Utyos.

Le parcours est minuté, et chaque erreur de précision tant lors des séances de tir que lors du franchissement des obstacles (renversement de poteaux lors du slalom, ou activation du champ de mines par exemple) entraînait des pénalités (secondes supplémentaires ajoutées au temps obtenu par l’équipage).

Ce sont ces pénalités qui ont finalement fait la différence. Alors que l’un des équipages de la RPD avait été le plus rapide, les erreurs de précision ont ajouté de précieuses secondes qui ont permis aux équipages de la RPL de passer premiers lors du décompte final.

Denis Pouchiline, le chef de la RPD, et le chef de la milice populaire de la RPD, le major général Denis Sinenkov ont remis des diplômes au meilleur mécanicien-pilote, meilleur tireur et meilleur commandant, ainsi que les trophées aux commandants des équipages.

Voir le reportage vidéo :

Christelle Néant

