La RPL signe un Traité d’Amitié, de Coopération et d’Assistance mutuelle avec l’Ossétie du Sud

Suivant les traces de la République Populaire de Donetsk (RPD), la République Populaire de Lougansk (RPL) a signé le 19 décembre 2018 un Traité d’Amitié, de Coopération et d’Assistance mutuelle avec la République d’Ossétie du Sud.

Le document a été signé hier à Tskhinvali par les chefs des deux républiques : Léonid Passetchnik pour la RPL et Anatoli Bibilov pour la République d’Ossétie du Sud. Le président du Conseil Populaire de la RPL, Denis Mirochnitchenko, et le ministre des Affaires étrangères, Vladislav Deïnego faisaient aussi partie de la délégation de la RPL.

« Aujourd’hui, nous avons signé un accord d’amitié entre nos républiques. Nous coopérons avec succès depuis cinq ans dans les domaines de l’économie, de la culture et des organisations publiques, et la signature de cet accord aujourd’hui n’est que l’officialisation de nos relations », a déclaré Léonid Passetchnik.

Le chef de la RPL a aussi déclaré qu’il y a encore beaucoup de travail à accomplir, mais que « c‘est plus facile de le faire ensemble ».

La signature de ce traité a eu lieu dans le cadre de la première visite officielle du chef de la République Populaire de Lougansk en Ossétie du Sud. La délégation de la RPL est arrivée à Tskhinvali le 18 décembre.

Lors de cette visite, le chef de la RPL, Léonid Passetchnik, a décoré le président de la République d’Ossétie du Sud, Anatoli Bibilov, de l’Ordre de l’Amitié.

« C’est l’Ordre de l’Amitié numéro un [les médailles sont numérotées NDLR]. Vous avez été les premiers à nous reconnaître, et vous êtes les seuls à recevoir cet Ordre de la RPL, » a déclaré Léonid Passetchnik.

L’Ordre de l’Amitié de la RPL est décerné aux personnes qui ont œuvré de manière importante pour promouvoir la paix, l’amitié et la coopération avec la République Populaire de Lougansk, mais aussi son développement, l’assistance mutuelle et le soutien à la République, ainsi que ceux qui ont contribué de manière significative au développement des liens économiques, scientifiques et techniques.

