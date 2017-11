La RPL toujours dans l’impasse - Deuxième jour de la confrontation entre le chef de l’État et le ministère de l’Intérieur

La crise issue de la confrontation entre l'ex-ministre de l'Intérieur et le chef de la République Populaire de Lougansk (RPL) en est déjà à son deuxième jour et va entamer sa deuxième nuit, toujours sans violences.

Jusqu'ici les différentes forces armées des deux camps sont toujours présentes de manière visible dans le centre de Lougansk, mais aucun affrontement n'a eu lieu entre elles.

Ce matin, le chef de la RPL, Igor Plotnitsky a publié une déclaration vidéo dans laquelle il confirme qu'Igor Kornet a été démis de ses fonctions de ministre de l'Intérieur.

Cette vidéo a été faite en réponse à des rumeurs, relayées par certains médias, selon lesquels la déclaration écrite publiée le 21 novembre dans l'après-midi sur le site du chef de la RPL était un faux, rédigé par son administration en son absence (ces rumeurs disant que Plotnitsky serait parti en Russie).

La vidéo (publiée sur le site du chef de la RPL) a été tournée lors d'une réunion entre le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur par intérim, Vladimir Tcherkov (fraîchement nommé) et Sergueï Ivanouchkine. On y voit le chef de la RPL leur ordonner de prendre en main cette tentative de coup d'État et de rétablir l'ordre. Igor Plotnitsky y promet aussi de tenir une autre réunion sur la situation le 23 ou le 24 novembre.

La journée a vu une recrudescence des rumeurs, entre autre concernant l'implication ou le soutien de la Russie ou de la République Populaire de Donetsk (RPD) à l'un ou l'autre camp. Mais ces rumeurs ont été démenties par les autorités officielles des deux pays.

Ainsi, la rumeur sur le soutien de la Russie à l'ex-ministre de l'Intérieur de la RPL, Igor Kornet, a dû être démentie par le Kremlin, qui a rappelé que ce qui se passe en RPL, est un problème interne qui ne concerne pas la Russie, et que personne n'a demandé son aide à cette dernière au sein de la République.

Et Édouard Bassourine, le commandant en second du commandement opérationnel de l'armée de la RPD a démenti quant à lui l'implication de la RPD dans ce qui se passe en RPL, suite à des rumeurs d'envoi des forces armées de la RPD à Lougansk, en rappelant que la RPL ne faisait pas partie du territoire de la RPD.

Dans le même temps, une vidéo a été publiée par le commandant du bataillon URSS-Brianka, dans laquelle il demande l'intervention du chef de la RPD, Alexandre Zakhartchenko.

« Moi, commandant du bataillon Brianka, j'en appelle au chef de la RPD, Alexandre Zakhartchenko. Je vous demande de prendre la direction de la RPL, pour mettre en œuvre l'idée de 2014 sur la création de la Nouvelle Russie [Novorossia] et je demande au peuple du Donbass des territoires libérés de l'oppression ukrainienne et de ceux qui sont occupés de soutenir mon appel au chef de la RPD ».

Cette demande d'unifier la RPD et la RPL semble avoir atteint le Kremlin, puisque Dmitry Peskov, le porte-parole du président russe, s'est fendu d'un commentaire à ce sujet.

« La question de la possibilité d'unir la République Populaire de Donetsk et la République Populaire de Lougansk, c'est une affaire interne des Républiques Populaires, » a déclaré Peskov, tout en refusant de dire si la Russie soutiendrait ou non une telle décision.

Évacuation du bâtiment de l'administration du Procureur Général à Lougansk

Ce matin, la situation a évolué concernant le bâtiment de l'administration du procureur général de la RPL, qui était encerclé depuis la veille. Après de longues négociations, les employés du bureau du procureur général ont été autorisés à sortir et les forces du ministère de l'Intérieur ont pris le contrôle du bâtiment.

Certaines sources mentionnent que 200 hommes auraient pris d'assaut le bâtiment, et que le chef du département militaire Sergueï Rakhno et le procureur par intérim V. Podobry ont été arrêtés et sortis du bâtiment sous escorte, mais l'information n'a pas encore été confirmée.

C'est une source au sein du ministère de l'Intérieur de la RPL qui a déclaré « qu'un accord avait été trouvé concernant l'évacuation des gens du bâtiment du département ».

Cette même source a rapporté « qu'après de longues négociations, la direction du bureau du Procureur Général avait accepté de laisser les employés rentrer chez eux. Le premier vice-président du Conseil des ministres de la RPL, Sergueï Ivanouchkine, est arrivé en personne pour se familiariser avec la situation et discuter avec les employés du bureau du Procureur. »

Dans le même temps, le bâtiment du Conseil Populaire (parlement) de la RPL était bouclé, et personne, ni députés, ni employés, ne pouvait rentrer dans le bâtiment. Les habitants de Lougansk signalent que la télévision ne marche toujours pas en RPL.

Des témoignages accablants

Suite à cette prise du bâtiment du Procureur Général de la RPL, plusieurs vidéos ont été publiées par le MGB (Service de Sécurité d'État) et par le ministère de l'Intérieur de la RPL, concernant les accusations qu'Igor Kornet avait émises sur certains événements qui avaient au lieu en RPD.

Les deux premières vidéos ont été faites par le ministère de l'Intérieur de la RPL, publiées par nos collègues de Rusvesna, et concernent le prétendu coup d'État de 2016.

Le premier homme interrogé par le ministère de l'Intérieur de la RPL est Vladimir Bortchouk. L'homme admet avoir été impliqué dans une tentative d'assassinat visant Guennady Tsyplakov, contre une récompense de 20 000 dollars.

Le groupe était aussi constitué d'Alexeï Dorochine et Alexandre Chebanov. Les hommes avaient prévu de faire sauter sa voiture puis de l'achever avec des armes à feu près de sa maison. Mais l'ordre d'appliquer le plan initialement prévu ne viendra jamais, les plans sont changés, et finalement Tsyplakov a été accusé d'avoir fomenté un coup d'État, avec des caches d'armes préparées à l'avance pour renverser Plotnitsky.

Sauf qu'en réalité ces caches auraient été préparées par Bortchouk, Dorochine et Chebanov, sous la supervision d'un homme surnommé Silver. Les armes auraient été chargées dans un véhicule du Procureur Général (ce qui accréditerait la thèse avancée par Igor Kornet d'une fabrication de dossiers pénaux par cette administration judiciaire). Des preuves qui auraient donc été fabriquées de toutes pièces pour accuser ensuite le Premier Ministre d'un coup d'État fictif.

Vladimir Bortchouk se dit prêt dans cette vidéo à donner des explications détaillées aux forces de l'ordre de la fédération de Russie.

Son complice, Alexeï Dorochine, confirmera, lui aussi en vidéo, le témoignage de Bortchouk. Et lui aussi se dit prêt à témoigner devant les instances judiciaires russes.

La troisième vidéo, a été publiée par le MGB de la RPL, et concerne la mort de l'ancien Premier Ministre de la RPL, Guennady Tsyplakov.

Dans cette vidéo, Alexeï Oleynik, enquêteur du bureau du Procureur Général, qui s'est rendu au MGB de la RPL, a déclaré que Tsyplakov était mort sous la torture, et pas après un suicide. L'homme avait assisté à l'autopsie de l'ancien Premier Ministre.

« Les résultats préliminaires de l'autopsie qui n'ont pas été retranscrits par écrit, montraient que Tsyplakov avait des côtes cassées des deux côtés du corps, et qu'il y avait eu asphyxie. Un nœud coulant autour de son cou, et des marques de liens avaient été découverts. Les résultats indiquaient seulement que la cause de la mort était l'asphyxie, » a déclaré Oleynik.

L'enquêteur a aussi rapporté que le chef du département d'enquête Tkatchenko et le chef du département du procureur général, Sergueï Rakho avaient aussi participé à l'autopsie (ce qui expliquerait l'éventuelle arrestation de ce dernier mentionnée précédemment).

Silence de la Russie et de la RPD

Pour l'instant, aussi bien la fédération de Russie que la République Populaire de Donetsk, restent très silencieuses sur ce qui se passe à Lougansk.

Le MGB de la RPD a publié ce soir une déclaration, confirmant que les MGB des deux républiques travaillent ensemble pour détruire un groupe subversif ukrainien qui opérait en RPL pour déstabiliser la situation dans la République, y compris en discréditant les forces de l'ordre de Lougansk.

La journée s'est terminée sur les conférences de presse d'Igor Kornet, qui confirme qu'une opération spéciale est en cours pour arrêter les gens (y compris haut placés) qui ont voulu déstabiliser la situation au sein de la République, et celle d'Igor Plotnitsky, affirmant que tout est sous contrôle et que la situation devrait bientôt revenir à la normale.

Igor Kornet a indiqué que presque 100 % des forces du ministère de l'Intérieur de la RPL lui sont restées fidèles, que la population de la République n'est pas en danger, et que l'opération spéciale devrait se finir d'ici la fin de la semaine.

Information de dernière minute : Nos collègues de News Front ont filmé le départ des troupes du ministère de l'Intérieur de la RPL du bâtiment du Procureur Général et d'une partie des rues du centre de Lougansk.

Comme on peut le voir la situation reste toujours très confuse, mais il semble que les vidéos de témoignages publiées par le ministère de l'Intérieur et le MGB de la RPL visent à prouver la véracité des déclarations d'Igor Kornet, et de montrer ainsi que son renvoi est injustifié.

Nous continuons de suivre la situation de très près et nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation.

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi