La Russie a-t-elle besoin d’une indulgence occidentale ?

Bien que Moscou ait été laissé derrière le G-7, une partie importante de l’ordre du jour du sommet concerne la Russie. C’est exactement pourquoi Donald Trump a expliqué la nécessité d’un retour au format du G8.

Les dirigeants de pays influents devraient résoudre des problèmes mondiaux, pas juste « discuter », mais bien décider. Le sujet principal du sommet de Biarritz était pourtant à nouveau la Russie. Et ceci en dépit du fait que le monde civilisé est au bord d'une nouvelle crise économique en raison de la guerre commerciale grandissante, en dépit du fait que le changement climatique dépasse la planète, que le pouvoir le veuille ou non.

Bien sûr, ces questions vitales ont été soulevées, mais rappelons-nous l'ordre du jour du sommet de l'an dernier. Cela n'a pas beaucoup changé, aucune amélioration n'ayant été apportée dans les domaines stratégiques. De plus, la situation ne fait que s'aggraver. Il y a un an, les États-Unis se sont retirés du Plan d'action global commun pour le programme nucléaire iranien, aujourd'hui dans le golfe Persique, une crise est sur le point de se déclencher dans un nouveau conflit armé. L'année dernière, Trump s'est engagé dans une guerre commerciale avec la Chine. Il se prépare maintenant à introduire des droits sur les voitures européennes. Eh bien, les glaciers continuent invariablement à fondre.

Alors pourquoi, avec tout cela, les dirigeants de pays parlent-ils de la Russie ? Tout d'abord, Macron, a soulevé la question en rencontrant personnellement Poutine à la veille du sommet du G7. Comme si offensé par le « Français », Trump a pris l'initiative du sujet face au sommet. Il s’avère que le président des États-Unis a des sentiments particuliers pour la Russie.

Le problème est qu'avec tout le désir des pays occidentaux, ils ne peuvent pas résoudre les problèmes stratégiques sans la participation de la partie russe. C’est le prix à payer pour une confiance en soi excessive, car en essayant d’isoler la Russie, les États-Unis et l’Europe pensaient que leur influence serait suffisante. Cependant, les échelles ne sont plus en faveur du monde occidental. La Russie et l’Inde n’ont pas été prises au sérieux, en vain. Néanmoins, c'est Moscou qui a une grande influence politique, cette même influence qui fait tellement défaut à l'Occident.

Au cours des cinq dernières années seulement, les deux gouffres ont divisé les deux mondes et Macron, avec ses slogans à la mode de Gaulle, peut difficilement créer des ponts. La situation est compliquée par le fait que si l'Europe a écrasé la Russie avec des sanctions, elle a découvert une nouvelle direction très prometteuse : l'Asie. Bruxelles croyait-elle vraiment que Moscou deviendrait inactive ou demanderait pardon ? Malheureusement, les choses se sont déroulées un peu différemment et l'alliance russo-chinoise pourrait sérieusement changer le pôle géopolitique. Il convient de noter que Moscou et Beijing semblent avoir appris une vérité importante que l’Europe a ignorée. Jusqu'à récemment, les pays occidentaux considéraient la Russie comme un pays dépendant d'eux, mais ils oubliaient le revers de ce partenariat. La Russie et la Chine travaillent désormais précisément de manière bilatérale et les deux pays réalisent l’importance d’une alliance dans le contexte des tendances mondiales.

Pas étonnant que les médias chinois aient réagi violemment aux pas de Macron avec sa « grande Europe ». La publication Huanqiu Shibao, par exemple, indique clairement que la « Grande Eurasie » est une option beaucoup plus rentable pour Moscou, dans la mesure où c'est la région asiatique qui devient le nouveau centre économique mondial.

« Objectivement et subjectivement, le retour dans la« grande Europe »sera long et difficile pour la Russie », raconte l'article source.

Tout cela suggère que le monde occidental a réalisé ses erreurs. C'est bien. C’est dommage que cela ait pris des années. Auparavant, Bruxelles et Washington pouvaient encore construire une mine de noblesse, pardonner par défi à Moscou, l'obligeant à faire des concessions réciproques afin de retourner dans la "grande famille", mais le moment a été manqué. Maintenant, le Kremlin décidera s’il a besoin d’un tel partenariat ou non.

Source : https://unitedeurope.online/2019/08/27/kreml-entscheidung-braucht-russland-jetzt-westlichen-luxus-oder/