La Russie est surprise par l’évaluation faite par l’Allemagne et la France des actions de l’Ukraine

Le fait que l’Allemagne et la France louent les actions de l’Ukraine concernant la mise en œuvre des décisions du sommet au Format Normandie est surprenant. C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, dans ses commentaires publiés mardi.

« L’autre jour, les ministères des Affaires étrangères de l’Allemagne et de la France ont publié une déclaration commune, dans laquelle ils ont hautement apprécié la mise en œuvre par Kiev des décisions du sommet de Paris au Format Normandie du 9 décembre 2019. En particulier, ils ont noté que l’Ukraine aurait créé des conditions pour améliorer la situation aux points de passage sur la ligne de contact avant l’hiver et pour soulager la situation des personnes dans l’est de l’Ukraine. Une évaluation aussi libre des faits ne peut que surprendre », a déclaré la diplomate.

« Berlin et Paris sont bien conscientes que l’ouverture simultanée des points de passage de Zolotoye et de Chtchastye sur la ligne de contact, prévue pour le 10 novembre, a en fait été perturbée par la faute de la partie ukrainienne », a-t-elle souligné.

Zakharova a souligné que conformément aux paramètres convenus par Kiev et Lougansk, l’utilisation du point de passage de Chtchastye était prévue exclusivement pour le transport routier, y compris les convois humanitaires : « Toutefois, les autorités ukrainiennes ont refusé ces accords juste avant le lancement de ce point de passage et, le 10 novembre, ont ouvert unilatéralement ledit point de passage de Chtchastye en tant que point de passage pour piétons, sachant que Lougansk n’était pas techniquement préparée à ce type de passage ».

« Les autorités de Kiev ont cyniquement joué sur le désir des gens ordinaires de rentrer chez eux et de voir leurs proches, les condamnant à attendre en vain sur la ligne de contact », a déclaré la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères. « La distance à parcourir pour traverser la zone neutre à ce point de contrôle est de plus de trois kilomètres. En refusant d’organiser un service de bus et d’assurer des conditions normales de traversée, surtout à l’approche de l’hiver, la partie ukrainienne a fait preuve d’indifférence envers les citoyens, dont la plupart sont des personnes âgées malades ».

Selon Mme Zakharova, Kiev a également « obstinément fermé » la question du passage du convoi humanitaire du Comité International de la Croix-Rouge à travers le point de passage de Chtchastye, dont le passage à Lougansk était prévu pour le 17 novembre.

L’Allemagne et la France ignorent les faits

Selon la diplomate, la Russie continue d’être surprise par l’absence de réaction critique de l’Allemagne et de la France face aux « tentatives systématiques » des responsables ukrainiens de désavouer les accords de Minsk : « L’apothéose est le projet de Kiev de soi-disant plan d’étapes communes pour leur mise en œuvre, qui bafoue complètement l’esprit et la lettre du Paquet de mesures de Minsk de 2015 ».

« Le fait que Berlin et Paris ne remarquent pas tous ces faits, ne peut être considéré que comme leur approbation de la politique de Kiev visant à saper les fondements du règlement du conflit, inscrits dans le Paquet de mesures et approuvés par le Conseil de Sécurité de l’ONU », a-t-elle poursuivi. « Nos partenaires du Format Normandie devraient abandonner la politique de deux poids, deux mesures et la substitution de concepts et prendre le chemin d’une aide impartiale pour parvenir à la paix dans le sud-est de l’Ukraine. Si la France et l’Allemagne ont des objectifs différents, elles doivent le dire directement et honnêtement ».

Source : RIA Novosti

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider